A lo largo de la quinta edición de 'La isla de las tentaciones', se han dado varios momentos en los que la sensibilidad de Samuel Chávez ha logrado derrumbar la faceta profesional de Sandra Barneda, quien en anteriores ediciones se había caracterizado por mostrarse más apartada de lo que sentían los participantes del reality. Este cambio en la presentadora llegó a su aparente culmen la noche del jueves 18 de noviembre, cuando el programa mostró cómo el tinerfeño lograba derretir aún más el corazón de la catalana, quien trató de consolarlo con un abrazo después de que Samuel recordase a su madre, con quien habría discutido muchas veces para defender a Tania Deniz.

Sandra Barneda trata de consolar a Samuel en 'La isla de las tentaciones'

Después de haber descubierto la lealtad de su pareja con Hugo Paz . El participante apenas pudo contener las lágrimas al confesar quey abordar el hecho de que, muchas veces, la había puesto "por encima" de sus propios padres. "Que no te quieran como tú quieres que te quieran. Eso es lo que hace más daño", resumió Barneda, ante el afectado tinerfeño, que

"¿Qué ha visto de mí para hacer eso?", se preguntaba Samuel, después de haber visto también cómo Paz besaba de nuevo a Tania y le daba un masaje en la espalda. "Lo único que va a intentar ella ahora es tratar de utilizar cualquier tontería que vea para justificar sus actos", opinó Mario González, ante su desconcertado compañero. "Lo único que quiero es estar con ella y no merece ni una lágrima mía", se lamentó el tinerfeño, al borde del llanto, quien manifestó su deseo de "mirar por mí por mucho que la quiera y que me duela perderla". "No es fácil dejar de querer de la noche a la mañana", apuntó la presentadora, tras lo cual dio paso a un nuevo vídeo en el que Tania continuaba muy pegada a Paz y compartía más besos con él.

"Mi madre ha sufrido mucho y quiero abrazarla"

"No existo para ella, Sandra. Qué dolor", se rompió el novio de Tania, momento en el que recibió un abrazo de sus compañeros, entre lágrimas. Barneda le preguntó entonces "qué necesitas", recibiendo una respuesta que hizo que hundiera la cabeza: "A mi madre, Sandra. Creo que he peleado mucho con mi madre por una persona que no se lo ha merecido. Mi madre ha sufrido mucho conmigo y quiero ir a abrazarla". A pesar de todo, Samuel se mostró convencido de que "mi madre no me va a decir nada, me va a apoyar como siempre. Mi madre es muy buena".

Asimismo, el novio de Tania reconoció haberse peleado con gente querida "por Tania y les he hecho mucho daño aunque ellos me sigan apoyando". "Mi madre se vuelve loca por mí y yo tal vez no he actuado bien con ella. Y la verdad es que me duele mucho", declaró el tinerfeño, entre lágrimas, dolido con el comportamiento de Tania, de quien manifestó que "no quiero saber nada de ella". La emoción de Samuel no se amainó al concluir la hoguera, razón por la que la presentadora lo animó a acercarse a ella para abrazarlo: "Tienes que ser fuerte, ¿vale? Coge fuerzas, ¿me oyes? Y piensa en ti". Un momento que el novio de Tania agradeció, entre lágrimas, dejando tras de sí a una afectada Barneda al abandonar la hoguera con sus compañeros.