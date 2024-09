Por Beatriz Prieto |

Hace casi dos semanas que 'La revuelta' se estrenó con un inesperado éxito en La 1, plantando cara desde entonces a 'El hormiguero' en un duelo tan emocionante como interesante para la televisión. Un estreno que, sin embargo, se producía manchado por los bulos en torno al fichaje de David Broncano y su equipo, lo que no ha evitado un éxito del que Ana Rosa Quintana se ha pronunciado.

David Broncano en 'La revuelta'

, porque Pablo sigue teniendo su misma audiencia pese a la llegada de Broncano", apuntó la presentadora de ' TardeAR ', en una entrevista para Artículo14. Quintana aprovechó "para aclarar que un compañero dijo que yo había comentado que Broncano era una vergüenza y el pobre se quedó muerto, como es natural". "Lo veía en ' La resistencia ' yy que haya gente nueva que está atrayendo un público distinto", matizó la madrileña.

Quintana explicó que "yo lo que he dicho es que sí es verdad- aunque él dice que no, pero otras personas me dicen que sí- su contrato se fraguó en La Moncloa, eso es lo que me parece una vergüenza", consciente de que hasta el propio Broncano lo había negado en numerosas entrevistas, e incluso en el arranque de su programa en La 1. De hecho, en medio del huracán informativo en torno al presentador antes de su debut en la cadena pública, Quintana aseguró que "Broncano no tiene la culpa de todo lo que ha pasado", pero afirmó que "ha sido utilizado políticamente".

Su duelo con Sonsoles Ónega

Una vez más, Quintana también se pronunció sobre su propio duelo con Sonsoles Ónega y 'Y ahora, Sonsoles'. "La temporada pasada la viví con mucha desigualdad", confesó la presentadora, con el tema de la publicidad, "necesaria cuando estás en una cadena comercial", aún presente. "El programa de la competencia no tiene nada de publicidad, pues hombre, es muy desigual la lucha", recalcó la madrileña, consciente de que ahora su competencia "ya tiene publicidad, algo menos que nosotros, y ya estamos más equilibrados. Estamos, un punto arriba, un punto abajo".