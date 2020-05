Ana Rosa Quintana compara el COVID-19 con el VIH: "Hemos aprendido a vivir con él"

El coronavirus se ha convertido sin duda en el tema central de los magacines matinales como es el caso de 'El programa de Ana Rosa'. Este lunes 18 de mayo se volvió a hablar del tema en el formato que conduce Ana Rosa Quintana. Más allá de contar con Isabel Díaz Ayuso para analizar la situación de la Comunidad de Madrid en la pandemia, se analizó si el Gobierno ha recortado derechos con el Estado de Alarma en el que nos encontramos desde al pasado mes de marzo y que el ejecutivo de Pedro Sánchez pretende prorrogar un mes más, durante toda la fase de desescalada. Como suele ser habitual, Ana Rosa Quintana se mostró contraria a esta herramienta utilizada por el Gobierno, al igual que su colaborador Eduardo Inda, mientras que Ana Terradillos se convirtió en la voz discordante de la mesa.

La periodista considera que los derechos de los españoles en ningún momento se han visto recortados y sí entiende que el Estado de Alarma se haya utilizado este tiempo, ya que, tal y como ha recordado "no hay tratamiento viral ni vacuna" para hacer frente al COVID-19 en todo el planeta, de forma que el confinamiento era la única arma contra la pandemia. Por su parte, Ana Rosa Quintana ha querido comparar este virus con el del VIH, algo que evidentemente tiene poco sentido ya que la forma de transmisión de ambos es radicalmente distinta; compararlos simplemente puede llegar a confundir a la audiencia en su hogar. "¿Cuántos años lleva el SIDA? ¿Diez años? Todavía no hay vacuna y hemos aprendido a vivir con él" ha afirmado Quintana, que cree que debemos aprender a convivir con el COVID-19 también sin confinamiento. Ana Terradillos por su parte le ha recordado que existe un tratamiento viral para las personas que lo padecen, algo que no ha impedido que la presentadora siguiese su alegato en contra del Estado de Alarma por el COVID-19: "Del coronavirus no hay tratamiento viral ni vacuna. Tú no puedes alargar esto eternamente así que tendremos que hacerlo de forma inteligente para protegernos". El comentario rápidamente ha saltado a las redes y no han sido pocos los internautas que han cargado duramente contra la periodista.

Tras el polémico tuit de Marta Pastor (RNE)

Esta comparación de Ana Rosa Quintana se suma a la de Marta Pastor, presentadora del formato radiofónico 'Ellas pueden' de RNE. Días atrás, la periodista afirmó en un tuit que "el virus del sida, altamente contagioso, estuvo sin retroviral y sin vacuna muchísimo tiempo entre nosotros. Jamás se hurtó ni un solo derecho de los ciudadanos, ni se decretó el Estado de Alarma, ni se confinó a la gente en las casas 'sine die', ni se cerraron locales...". Evidentemente, estas palabras fueron duramente criticadas y es que más allá de utilizar el VIH para politizar con el asunto, Pastor confundió VIH con SIDA, afirmó que este "se contagia" cuando lo que sucede con él es que se transmite y además parece que no comprende que mientras que el primero se transmite vía sanguínea o sexual, el segundo se transmite por el aire.

"En 1918 no se silenciaban las cifras de la pandemia"

Pero más allá de esta errónea comparación, muchos han criticado también el speech con el que la presentadora ha decidido abrir el programa, y en el que no ha dudado en comparar lo que sucedió durante la Gripe Española con la situación que vivimos a día de hoy. "Justo hace 102 años, en mayo de 1918 los españoles se despertaban con titulares sobre la gran epidemia que azotó a Madrid (...) al poco tiempo, el Ayuntamiento reconoció la epidemia y las delegaciones del Gobierno de toda España informaban absolutamente de todo puntualmente, cada día a la prensa. Por eso, esta pandemia que acabó con la vida de más de 50 millones de personas en el mundo se llamó la Gripe Española porque la Guerra hizo que solo existiera libertad de prensa en España, que era neutral. Solo se informó aquí de lo que estaba ocurriendo y por esa ausencia de censura, no se silenciaron las cifras reales de una plaga que dejó más muertos que la Primera Guerra Mundial. Hasta la misma Casa Real informó sobre el contagio del Rey", ha empezado diciendo la presentadora.

"Hemos pasado de los aplausos a los abucheos"

Pero no se ha quedado ahí, esta considera que "un siglo después, tenemos menos información que en 1918. El Gobierno selecciona a los periodistas a los que responde en las ruedas de prensa, el Ejecutivo va a facilitar a posteriori los informes técnicos sobre las Fases de cada autonomía, no sabemos quienes son los expertos que toman las decisiones y ahora nos enteramos el contagio de varios españoles que estuvieron en octubre compitiendo en un evento deportivo en Wuhan, a los que se les pidió que no hablasen". Ana Rosa ha seguido afirmando que las manifestaciones que arrancaron Núñez de Balboa "ponen de manifiesto el hartazgo de parte de la población ante la merma de libertades que supone prorrogar un mes más el Estado de Alarma. Ademas de la falta de explicaciones, esto se suma el final de los aplausos a los sanitarios. La falta de transparencia en la España de las fases ha conseguido que se pase de los aplausos al abucheo y a la cacerolada".