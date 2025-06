Por Sandra Alcaide Barrón |

A día 12 de junio, ' El Chiringuito de Jugones ' anunciaba durante la mañana la incorporación dedel programa de laSexta. No es un rostro desconocido en la casa, ya quede Atresmedia como directora en ' Y ahora, Sonsoles ', además de haber tenido una etapa en Mediaset dirigiendo ' El programa de Ana Rosa ' y ' Ya es mediodía '.

De hecho, los inicios de la nueva asesora de dirección de 'El Chiringuito de Jugones' fueron como colaboradora y reportera en 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco. En el programa, la periodista realizaba reportajes relacionados con la actualidad. Fue entonces cuando dio su salto a la dirección y posterior paso a Atresmedia.

Patricia Lennon en su último programa de 'Ya es mediodía'

Patricia Lennon, que llegó a Antena 3 en verano de 2022, abandonaba 'Ya es mediodía' para dirigir el programa presentado por Sonsoles Ónega. Allí estuvo hasta enero de 2024. Después de este año y medio de supuesto descanso para la periodista, se incorpora a este proyecto dirigido por Josep Pedrerol.

Nueva polémica en 'El Chiringuito de Jugones' por las palabras de Edu Aguirre sobe Leo Messi

Las declaraciones de los colaboradores del programa de Josep Pedrerol, difícilmente suelen pasar desapercibidas entre los fans del fútbol, y es que suelen ser bastante directas y tajantes. En este caso la polémica se ha generado entorno a unas palabras de Edu Aguirre sobre Leo Messi, que tras unas horas desde su publicación ya alcanzaban las cinco millones de reproducciones.

Patricia Lennon con Josep Pedrerol y algunos de los colaboradores de 'El Chiringuito de Jugones'

Todo empezaba con el Lobo Carrasco afirmando que Leo Messi había puesto a James Rodríguez en su sitio tras decirle que "hablaba mucho" al futbolista colombiano, haciendo referencia a unas declaraciones del jugador en una entrevista que concedió hace unos meses al programa. Sobre esto, Edu Aguirre decía: "James ha dicho lo que muchos creemos, que es que a Messi le han dado muchas cosas que no merece. Es que Messi ha sido uno de los mejores de la historia pero a Messi por ser el niño bueno, el niño bonito, el que nunca hace nada malo, le han regalado muchas cosas que no merece. Y que todo está preparado casi siempre para que el niño bonito gane (...) Llevamos 20 años viendo a un grandísimo jugador que manda más que un presidente y eso vosotros nunca lo vais a aceptar". A raíz de estas declaraciones, las redes sociales ardían en contra del colaborador.