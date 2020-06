El zasca de Ana Rosa a Marta Nebot: "Si tú y yo estuviéramos de acuerdo, tendríamos que ir al médico"

Como suele ser habitual cada mañana, Ana Rosa Quintana no ha dudado en mojarse respecto a la gestión que el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo de la crisis del coronavirus COVID-19 se refiere. Precisamente, su posición crítica contra el ejecutivo ha desencadenado un pequeño desencuentro con Marta Nebot, una de las colaboradoras de 'El programa de Ana Rosa' este jueves 25 de junio. Todo ha surgido a raíz de la queja de Quintana de las medidas que estás tomando el Gobierno para evitar que nuevos rebrotes surjan (tal y como está empezando a suceder) y sean controlados de una forma rápida y eficaz para evitar que la pandemia vuelta a expandirse en todo el país.

Marta Nebot y Ana Rosa Quintana

Respecto a este tema, Nebot considera a día de hoy, "se nos está muriendo el miedo". La periodista cree que "aunque el miedo económico sí está creciendo mucho", el miedo a la pandemia parece que está desapareciendo repasando las imágenes de fiestas multitudinarias en infinidad de puntos de nuestro país. "Viendo las imágenes de las reuniones y fiestas (...) cualquiera con dedos de frente debería estar preocupado", afirmó Nebot, reflexionando después que "lo que nos ha pasado es gordísimo y evidentemente puede volver a pasar". Pese a ello, está se mostró esperanzada porque cree que "estamos más preparados (...) y parece que la cadena de contagio se está empezando a controlar" y puso como ejemplo la app que se va a probar en la Gomera para poder identificar casos de contagio y controlar posibles focos.

"En Europa ya funciona", quiso recordar Ana Rosa, a lo que Nebot le aclaró que "la que usan los alemanes no funciona si no tienes móvil de último modelo (...) así que la mitad de la población no puede utilizarla". De esta forma, la colaboradora intentó dejar claro que el ejecutivo de Sánchez no va tan atrasado como puede pensar Quintana. Además, Nebot quiso recordar que en Asturias se ha lanzado la patente de unos respiradores, lo hizo como algo positivo de cara a futuros rebrotes, algo que tampoco convenció a la conductora de 'El programa de Ana Rosa'. "A mí lo de los respiradores me da poca tranquilidad, la verdad", afirmó la presentadora, dejando claro que ella sí está convencida que hay que recuperar la economía para no caer en una crisis mayor. "Claro que hay que abrirla, pero hay que tomar medidas", sentenció Quintana.

La crítica de Ana Rosa a Pedro Sánchez

Esta además dejó claro que está convencida que "aquí las medidas se toman con 15 días de retraso, vamos a 33 revoluciones por minuto", algo que Nebot dejó claro que no creía. Por ello, la presentadora del magacín no dudó en afirmar: "Si tú y yo estuviéramos de acuerdo, tendríamos que ir al médico". Entre risas, ambas cambiaron de tema y la presentadora abrió otro debate político en la mesa, evidenciando así la diferencia de postura e ideología que existe entre ambas y que los espectadores de 'El programa de Ana Rosa' pudieron comprobar en directo este jueves 25 de junio.