Ana Rosa Quintana emocionaba a los espectadores y a sus compañeros con el mensaje que daba en directo en 'El programa de Ana Rosa' el 2 de noviembre de 2021. La presentadora comunicaba que le habían detectado un cáncer de mama que la mantendría alejada de su trabajo durante un tiempo.

Ana Rosa Quintana, en 'El programa de Ana Rosa'

Tras recibir sesiones de quimioterapia a lo largo de estos meses, finalmente ha tenido que pasar por quirófano para extraer el resto del tumor que no había sido removido por el tratamiento. Así lo ha podido conocer El Español. Su compañero y amigo Joaquín Prat ha confirmado que la operación ha transcurrido con éxito. Además, Quintana ya se encuentra en casa.

El mismo Prat confirmó días antes en el formato de Unicorn Content que la periodista tenía programada esta intervención clave. "Ayer tuvimos la suerte de comernos un cocido en su casa. Ana Rosa está espectacular. Está como siempre. Un poquito más delgada, pero con ese brillo en los ojos, la actitud... Está inalterable", decía el 6 de abril.

Las emotivas palabras de Marisa Martín Blázquez

A lo largo de estos meses, múltiples compañeros le han mostrado su apoyo. Marisa Martín Blázquez publicaba una fotografía en su perfil de Instagram junto a una cariñosa carta. "Querida Ana, te conozco desde hace muchos años y no eres de las que se rinde; todo lo contrario", comenzaba.

"Sé que no vas a dejar de batir el cobre y ganar la batalla; no es la primera a la que te enfrentas, y saliste ganadora. No eres de las que se amilanan. Tú eres una Atenea moderna, una diosa de la estrategia, de la sabiduría y de la guerra justa, y por eso saldrás vencedora", escribía la periodista.