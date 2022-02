Desde que Anabel Pantoja confirmara su separación de Omar Sánchez escasos meses después de su boda, los rumores sobre qué ha sucedido entre la pareja son continuos. En su programa, 'Sálvame naranja', no son una excepción y también especulan con la situación entre el aún matrimonio. "Yo creo que esto va a acabar como el rosario de la aurora", vaticinaba Alonso Caparrós.

Anabel Pantoja y Jorge Javier Vázquez, en 'Sálvame'

Aunque la protagonista intentaba convencer de que no estaba enfadada, su semblante y actitud decían todo lo contrario. "Hoy no es una tarde sencilla para ti", le decía Jorge Javier Vázquez mientras caminaban hacia el plató. La colaboradora anunciaba entonces un bombazo: "Pero es que va a ser la última", contestaba. El presentador no daba crédito ante las palabras de Pantoja: "Qué quiere decir la última, ¿que te vas del programa?", preguntaba. "Decidido, hecho. Como mi separación", respondía tajante.

La colaboradora se mostró harta de las continuas especulaciones: "Como no lo voy a sobrellevar, me las piro. Cirquitos no", decía. El presentador le aconsejaba que no tomara decisiones "en caliente", pero Pantoja aseguró que ya "lo tenía pensado". "¿Entonces has vuelto para tres días?", le recordaba Vázquez. La influencer, pese a su enfado, le echaba humor al asunto: "Sí, como los realities. Cuando entro y me echan a los 3 días, exactamente igual", contestaba.

"Yo creo que no he podido ser más sincera, pero, igualmente, como creo que no voy a poder soportar esto, antes de formar aquí los pollos, prefiero irme a mi casa", reconocía. El enfado de Pantoja iba en aumento, al igual que su tono de voz: "Yo no voy a venir aquí a justificarme toda la puñetera vida, los lunes y los martes; si estoy con uno, si estoy con otro, si me rejunto o no me rejunto, porque no me apetece", exclamaba.

"No me interesa estar aquí"

Jorge Javier Vázquez intentaba hacer reflexionar a Anabel Pantoja y le decía que el tema de su separación "está arriba", pero se estabilizará. "Hay gente que está acostumbrada a llevar todo eso y yo no puedo. [...] No me interesa estar aquí por mi salud mental. Yo me fui de aquí mal y he vuelto para intentar despejarme, para estar bien, para recuperar un poco una rutina y aquí me está superando esto", se sinceraba.

Además, la colaboradora se mostró muy harta de las continuaciones especulaciones sobre posibles nuevas parejas: "Parece que soy la Puerta de Alcalá, que todo el mundo para por ahí ahora y no me ha dado ni tiempo", sentenciaba. "Sabes lo que te digo, que no lo voy a soportar porque yo te dije que puse unos limites, y si esos límites se traspasaban, yo tendría que irme", zanjaba.