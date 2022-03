La tarde del lunes 7 de marzo, 'Sálvame' arrancó su habitual emisión anunciando el lanzamiento de una nueva sección: "La cápsula". Anabel Pantoja fue la elegida para inaugurar esta apuesta, al estilo de 'La caja deluxe', que llega después del batacazo en audiencias del programa, la semana pasada, al emitir 'Pasión de Gavilanes' durante tres días en la franja de 'Lemon Tea'. Un movimiento por parte de los encargados del formato con el que se pretende remontar la audiencia tras los flojos datos de la semana pasada.

Anabel Pantoja, protagonista de la inauguración de "La cápsula" en 'Sálvame'

Adela González fue la encargada de explicar a la propia Pantoja y a la audiencia, al comienzo del programa, en qué consistía "La cápsula", "un cuadrilátero en el que se van a proyectar imágenes de tu vida, documentos sonoros que te van a remover y que, quizás, saquen de ti cosas que ni siquiera tú querrías contarnos". "Va a ser una tarde de muchos sentimientos, que quizá te venga muy bien", añadía la colaboradora, algo con lo que la protagonista de la sección se mostró de acuerdo, mientras María Patiño comentaba que veía a la sevillana "un poco reacia o inquieta". "A mí no me apetece ahora mismo ni llorar ni sacar nada, porque bastante tengo. Pero bueno, no pasa nada", reconoció Pantoja, ante las palabras de su compañera.

Ya en la franja de 'Sálvame naranja', con Jorge Javier Vázquez al frente, la sevillana se enfrentó por fin a "La cápsula", donde habló de sus relaciones familiares, especialmente con Isabel Pantoja, y su reciente ruptura con Omar Sánchez. "He sido superfeliz. Es una persona que no voy a poder quitarme nunca de mi vida", declaraba la colaboradora, sobre su expareja. La sevillana confesó además que "siempre he soñado con tener una familia y destacó de Sánchez que "me ha ayudado mucho", antes de revivir su boda y las palabras que le había dedicado a su entonces marido, momento en el que rompía a llorar, emocionada. "No se merece que yo no estuviera al cien por cien", manifestó la sevillana, al explicar por qué puso fin a su relación con el canario.

Una semana en mínimos

'Sálvame' apuesta así por una nueva sección después de unas duras jornadas para Telecinco, en las que la emisión de la serie 'Pasión de gavilanes' perdió hasta cinco puntos con respecto a lo que había alcanzado 'Lemon Tea' la semana previa. Este movimiento llega con la esperanza de recuperar cierta fuerza, puesto que la producción de Telemundo cosechó un 7% de share el 28 de febrero, un 6,7% el 1 de marzo y un 7,3% el 2 de marzo.

Dichos datos subieron ligeramente el jueves y el viernes 3 y 4 de marzo, cuando la misma franja, que recuperaba ya a Patiño y Terelu Campos, marcó un 11,5% y un 10,5% de share, respectivamente. Además, durante los días más flojos de Telecinco dicha semana, se produjo un cierto "efecto arrastre" que perjudicó a la franja de 'Sálvame naranja'. De hecho, ni siquiera se recuperó del golpe en la recta final de la semana: el formato marcó un máximo de 12,9% el jueves 3 de marzo y el mínimo se obtuvo al día siguiente, cuando se quedó en un 11,7%, después de que, entre el lunes y el miércoles, obtuviera una cuota de pantalla que rondaba el 12%-12,1%.