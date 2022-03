Anabel Pantoja atiza de nuevo a Alexia Rivas y aclara cómo se encuentra su padre

El intercambio de palabras entre Anabel Pantoja y Alexia Rivas continúa. La colaboradora de 'Ya son las ocho' se sentaba en 'Viernes deluxe para defenderse de las acusaciones que la señalan como una interesada en la vida de Omar Sánchez. Al día siguiente, la influencer respondía, a través de redes sociales, a unas palabras anteriores de Rivas, en las que señalaba que Sánchez no es ningún Maluma.

Jorge Javier Vázquez y Miguel Frigenti, en 'Sálvame'

Aunque la colaboradora de 'Sálvame' lleva días alejada de las cámaras para estar junto a su padre, hospitalizado, intervino por teléfono para volver a contestar a Rivas, quien intentó defenderse de la publicación de Pantoja en redes sociales. La influencer aseguró que se decidió a publicar ese mensaje porque le llegó el famoso titular. "A mí me choca, luego dentro del contexto puedo entenderlo, pero evidentemente si tú llevas dos o tres semanas yendo a Gran Canaria, llevas dos meses hablando con él y demás. Como amiga, pienso que ese comentario está fuera de lugar".

"Puedes decir que a lo mejor Omar no es el hombre de tu vida, pero no puedes decir que no te reporta nada. Me resultó un comentario desafortunado", explicaba Pantoja. Además, volvió a sacar la cara por su expareja, mientras que él continúa sin pronunciarse sobre esta batalla entre ambas. "Quise darle el sitio a mi exmarido y al que ha sido el amor de mi vida cuatro años".

Pantoja, que atraviesa un delicado momento personal, parecía querer calmas las cosas con la periodista: "No tengo nada en contra de Alexia, que vaya a todos los 'Deluxe' que quiera, pero, a mí, la dirección me comunicó que estaba convocada para hablar como íntima amiga de Omar Sánchez. Yo le di su sitio a Omar", explicaba.

¿Cómo se encuentra su padre?

Bernardo Pantoja lleva más de dos semanas ingresado en un hospital de Sevilla. Aunque no se sabe cuál es el motivo, aseguran que su estado de salud es muy delicado. Anabel Pantoja lleva días en la capital hispalense para permanecer junto a su padre. Jorge Javier Vázquez le preguntó sobre la última hora de su estado, pero la joven fue prudente: "Igual, pero bueno, ahí vamos. Poco a poco", decía.