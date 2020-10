Andrea se derrumba al pensar en Óscar en 'La isla de las tentaciones': "Vengo a tentar y estoy aquí llorando"

La noche del martes 6 de octubre, Telecinco emitió una nueva entrega de 'El debate de las tentaciones' presentado por Carlos Sobera, en los que se emitieron algunos momentos inéditos entre los participantes y los solteros de las villas del reality. Entre ellos, los espectadores pudieron ver una conversación en la que Andrea Gasca compartía su dolor ante la reciente ruptura con Óscar Ruiz, cuya relación se había desvanecido apenas un mes antes de que se reencontraran en la segunda edición del reality.

Andrea se rompe al hablar de su relación con Óscar en 'La isla de las tentaciones'

La ahora tentadora estaba conversando con alguno de los habitantes de Villa Montaña, cuando recordó el hecho de que su expareja era uno de los solteros de Villa Playa. "Hablábamos cada día", declaró Gasca, después de que Patricia mencionara el hecho de que habían roto hacía tan solo un mes. "En el enfrentamiento que tuvimos antes de entrar dijo que me había confundido, que 'yo te dije de quedar para tomar un café en plan amigos'", rememoró Andrea, al hablar de su reencuentro en el reality antes de que tanto ella como Óscar se convirtieran en tentadores de la segunda edición.

"No es así, porque se ponía celoso por cosas mías y me dejó como que era confusión mía, 'yo te veía en plan de amigos'", protestó Andrea, quien incluso apuntó al hecho de que hacían videollamadas prácticamente todos los días. "Tú sientes por él", afirmó entonces Patricia. "Coño, es que hace un mes, ¿sabes?", reconoció Andrea, tras lo cual su compañera señaló que "se te nota, es que se te cambia la cara", momento en el que Gasca rompió a llorar. "Yo me alejo de vosotros y no me relaciono mucho porque estoy muy agobiada con eso", confesó la tentadora.

"Ha vivido muchas cosas con él"

"Vosotros estáis agobiados por vuestras parejas y Óscar no es su pareja, pero hace un mes que estaban juntos", apuntó Patricia hacia Lester Duque, uno de los presentes. "Ha vivido con él muchas cosas. La verdad es que a ti te ha dado también duro", opinó el novio de Marta Peñate. "Vengo yo aquí a tentar y estoy llorando", bromeó Andrea, algo más animada. Un momento de bajón que llegaba después de Gasca se mostrara dispuesta a arrasar con todo y encontrar el amor, hasta el punto de que ha tenido una cita con Lester y otra con Cristian Jerez. En el lado opuesto, Óscar parece haberla olvidado por completo, dado que el soltero enseguida le echó el ojo a Mayka Rivera, con quien ha ido acortando distancias hasta el punto de que ambos compartieron ya su primer beso.