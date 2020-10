Mayka y Óscar, inseparables en 'La isla de las tentaciones': "Me estoy dejando llevar, cada vez me gana más"

La noche del martes 6 de octubre, Telecinco emitió la segunda entrega de 'El debate de las tentaciones', en la que los colaboradores, con Carlos Sobera al frente, valoraron algunos de los momentos vividos por los participantes de 'La isla de las tentaciones', entre los que figuraban la relación cada vez más estrecha entre Mayka Rivera y Óscar Ruiz, algo sobre lo que tuvieron ocasión de hablar los amigos de Mayka y Pablo Moya, al igual que la madre de este.

Los amigos de Mayka y Pablo, atentos al acercamiento de la primera con Óscar en 'El debate de las tentaciones'

"Quiero a mi novio, pero si él me falla, quiero estar contigo", afirmaba Rivera, durante una conversación con Óscar, tras la cual reconoció ante las cámaras que "me estoy dejando llevar, cada vez me gana más" e incluso reconoció que "estoy todo el rato con Óscar, soy una lapa". "Me da miedo ilusionarme porque me han hecho daño mis anteriores parejas", confesó Mayka, a solas, quien defendió que "no voy a estar amargada" porque Pablo "se esté liando" con Dorothy. La pareja llegó incluso a compartir su primer beso en la piscina, con el que Mayka admitió estar encantada. "Ha sido superbonito. Se me cae la baba con él", reconocía Rivera, quien acabó durmiendo junto al soltero en el sofá. "No voy a mirar por él, voy a mirar por mí", afirmó Mayka, refiriéndose a su pareja.

Las imágenes se emitieron en el plató de 'El debate de las tentaciones', tras lo cual llegó el turno de Ángel, amigo de Pablo, y Raquel, amiga de Mayka, de hablar de lo que estaba ocurriendo. "Maika está en ese programa por la fama, por eso cambió la cita", opinó el primero, quien llegó a afirmar que "el amor en esta pareja nunca ha existido". "Se está dejando llevar por una persona que la quiere", defendió por su parte Raquel, antes de que Ángel hiciera referencia al supuesto control de Rivera sobre Moya. "Llevo tres años sin ver a mi amigo porque la otro no le deja", desveló el invitado del programa. El formato incluso emitió un adelanto de la reacción de Pablo al ver la estrecha relación entre Mayka y Óscar en la hoguera, momento en el que señalaba que "no la reconozco". "Se le ha ido completamente. No me sale ni el habla", confesaba el participante.

"Pablo ha tenido que dejar algún trabajo"

Tras la emisión del adelanto de la hoguera de Pablo, el programa dio paso a una conexión telefónica con la madre del participante, Elena Núñez. "Maya esta muy enamorada de Pablo. Él se fue a vivir con ella porque ella se lo pidió. Pablo no se ha movido de su lado", defendió la invitada, antes de añadir que "ella me decía que estaba muy enamorada y era lo que me demostraba". "No entiendo que en cuatro días, se eche en brazos de otro", manifestó la madre de Pablo, quien defendió que su hijo "no le ha sido infiel. Ha estado tres años con ella y se ha dedicado solamente a ella". "Incluso Pablo ha tenido que dejar algún trabajo porque ella es celosísima. Le montaba unos pollos...", relató Elena. "Pablo vivía en casa con Mayka y no puedes saber lo que pasaba en esa relación. Es imposible", defendió Raquel, amiga de Rivera, quien negó las palabras de Núñez y recordó que "infidelidades sí hubo, que él lo dijo". "Pablo se ha ido a pinchar a algunas discotecas y ella se ha ido a vigilarlo", aseguró la madre del participante.