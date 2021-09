La noche del miércoles 22 de septiembre, 'La última tentación' emitió su segunda entrega en Telecinco, en la que se incluía la incorporación de tres nuevos asuntos pendientes a Villa Playa: Manu González, Gonzalo Montoya y Stefany Martínez. Tres personas que tenían ciertos lazos con los habitantes de la casa y cuya llegada, en el caso del primero, supuso un cambio de rumbo para Andrea Gasca, novia de Roberto de la Cruz, quien no se cortó a la hora de acercarse al gaditano, con quien terminó flirteando sin tapujos.

Manu González y Andrea Gasca comparten cama en 'La última tentación'

La llegada de González al reality, provocó que Gasca se olvidara por completo de Óscar Ruiz, con quien "he estado tonteando un poquito, pero hasta ahí". "Prefiero mil veces a Manu", reconocía la catalana ante las cámaras del programa. De hecho, bastaron apenas unas horas del gaditano en la villa, para que ambos se mostraran muy cercanos durante su primera fiesta. "Estaba escrito que tú te liaras conmigo en Ibiza. Estaba escrito que vinieras aquí con tu novio y lo dejaras y te fueras conmigo", bromeaba González, confirmando así las sospechas de que ambos habían tenido algo antes del reality, rumor que incluso llegó a De la Cruz en la otra villa. "Hacemos muy buena pareja", coincidió Gasca, tras lo cual manifestó tener claro que "tú me pondrías los cuernos, seguro. ¿Quién pondría los cuernos antes: tú o yo?".

"Eres más peligrosa...", comentó González, con picardía, antes de animar a la catalana a que se dejase llevar "y disfruta, que estás aquí para eso. Que nadie te ponga el freno". Además, el gaditano bromeó con el hecho de que Gasca estaba "jugando a dos bandas", por la presencia de Ruiz, algo que la aludida no dudó en afirmar e incluso matizar. "Estoy jugando a tres. Tengo otra, en la otra villa", comentó la catalana, en referencia a su pareja, de quien González manifestó que "está muerto y enterrado ya", lo que provocó que ambos se rieran. "Puede que surja algo con Manu, pero tampoco quiero que vaya tan rápido. En mis pensamientos están un poco Manu y, otro poco, Roberto", confesó Gasca, a solas, después de haber admitido ante González que "Óscar no me gusta, me cae bien solo".

"No sé lo que está haciendo Roberto"

Manu González y Andrea Gasca comparten besos en la piscina en 'La última tentación'

El flirteo y las bromas, al igual que los bailes pegados, continuaron entre los dos hasta que, en un momento de la noche, se fueron a dormir juntos a la habitación del gaditano. "Roberto estoy seguro de que no le está haciendo gracia cómo está actuando Andrea aquí. Tenemos buen feeling y le tengo cariño, pero ese tonteo que teníamos los primeros días, por mi parte, no va a seguir", comentaba Ruiz, tras ver cómo ambos durmieron juntos, aunque sin llegar más allá de los abrazos y caricias.

Las cosas, sin embargo, fueron más lejos al día siguiente, cuando la pareja se mostró muy unida en la piscina, donde compartieron varios besos. "Yo no sé lo que está haciendo Roberto. A lo mejor me sorprendo y él también se está dejando llevar demasiado", dejaba caer Gasca, ante las cámaras. La catalana tuvo ocasión de hablar con Fani Carbajo sobre lo que ocurría entre ella y González, momento en el que la madrileña opinó que "es mejor" que viera a su novio, "si te dan la oportunidad, y le digas que te has dado cuenta de que te gusta este chico". "Bueno, y si te quieres acostar, acuéstate. Ahí no puedo influir. Te tienes que dejar llevar por lo que te apetezca en todo momento", añadía Carbajo, ante una conforme Gasca.