'La última tentación' emitió su segunda entrega en Telecinco el miércoles 22 de septiembre, en la que se mostró uno de los círculos de fuego que tendrán lugar a lo largo de la edición, protagonizado por Marina García y Lucía Sánchez. Las antiguas amigas, unidas tras su paso por 'La isla de las tentaciones', se distanciaron después de que la primera rompiera con Isaac Torres y este iniciara una relación con la segunda, de unas formas que no agradaron en absoluto a la sevillana. Tras lo ocurrido, no habían vuelto a hablar desde su último cara a cara televisivo, por lo que su encuentro generó mucha tensión entre ambas a pesar de la mediación de Sandra Barneda.

Marina García y Lucía Sánchez discuten en el círculo de fuego de 'La última tentación'

"Volver a remover todo esto, me está costando mucho", admitía García, "nerviosa" antes de recibir a su compañera, con quien no había tenido "un cara a cara para que me sea sincera y así cerrar una etapa de mi vida". A su llegada, Sánchez cedió la palabra a la exnovia de Torres, la cual opinó que "creo que esto es más necesario para ti que para mí, porque eres tú la que tiene la relación y a la que le puede quedar grande". La gaditana le reprochó entonces los malos términos que había utilizado García al hablar de ella en el reality, como había podido ver. "Lo habrás malinterpretado. En la vida te he insultado o hablado mal de ti, a pesar de la guarrada que me has hecho", replicó la aludida, para después añadir que "tienes complejo de inferioridad. Las guarradas que haces a tus 'amigas', son para que tú te sientas mejor". Unas palabras ante las que Sánchez defendió que "vuelves a demostrar que siempre quieres sentirte superior a mí".

"Ella le decía a Isaac que yo estaba muy desatada. Hablaba como si yo fuera una guarrilla, para que él tuviera una mala imagen de mí y yo, si estoy soltera, hago lo que quiero", defendió la gaditana, mientras su compañera negaba dichas acusaciones. A continuación, ambas se sumieron en una disputa sobre la certeza de García de que su examiga y Torres se habrían acostado a sus espaldas, algo que Sánchez volvió a negar. "Yo sé que se han tocado mientras estaba yo dormida al lado", aseguraba García, lo que provocó que su acompañante afirmara que "el beso que nos dimos, estabas tú presente. No hemos hecho nada más. Y menos acostarnos". "Después de lo que me han hecho, ¿cómo les voy a creer? Cuando a ti te gusta alguien, te gusta. Pero hay millones de maneras de hacer las cosas y ella lo hizo mal", acusó la sevillana.

"Me daba vergüenza dar la cara"

Ambas participantes recordaron también su paso por 'La isla de las tentaciones', cuando Sánchez no le pidió una cita a Torres "porque estabas tú por medio, pero desde el primer momento se la quise dar". "Menos mal, porque si no, le habrías puesto bien los cuernos a tu novio", replicó García, con sarcasmo, ante lo que su compañera soltó que "no me da la gana que me juzgues, cuando tú eres peor que yo". "Ojalá no te hagan nunca la mitad de lo que tú me has hecho a mí. El karma te va a llegar", apostaba la sevillana, quien a pesar de todo entendía a la actual pareja de Torres. "Cualquiera se puede sentir atraído por una persona, eso nunca te lo he recriminado. Te recrimino la forma que lo has hecho, y más a mí", aclaró la expareja del catalán. Por su parte, Sánchez declaró ante las cámaras que "creo que a Marina le debía respeto, pero en el corazón no se manda. Lo hice lo mejor que pude y esperé a que él no estuviera con ella".

Las dos protagonistas también abordaron su unión durante el anterior reality, momento en el que García admitió que su compañera "para mí significó mucho". "El problema es que veía algo raro, porque no terminaba de ser mi amiga y ahora todo me cuadra: estaba sintiendo cosas por la persona con la que yo estaba", reconoció la sevillana, algo que la aludida reafirmó. "Lo peor es que, cuando esto pasó, hay que asumir las consecuencias. Yo la llamé y no me cogió el teléfono", acusó García, ante lo que la gaditana admitió que "no tenía cara de decírtelo, me daba vergüenza". "¿Entiendes entonces que, con todo esto, yo no te soporte ni a ti, ni a él?", planteaba la exnovia de Torres, palabras ante las que su compañera se mostró más conciliadora al reconocer que "si fuera al revés, yo tampoco te podría ver a ti". De hecho, Sánchez quiso recalcar que "me apoyaste muchísimo en la isla y te lo agradeceré siempre. Eras la que estaba conmigo y eso no lo he negado, lo niego ni lo negaré".

"No te deseo nada malo"

Marina García y Lucía Sánchez se enfrentan en 'La última tentación'

Aprovechando la ocasión, Barneda preguntó cómo estaban las cosas entre García y su anterior exnovio, Jesús Sánchez, de quien explicó que "no puedo decir que es mi novio, porque es muy reciente y lo vería injusto. Pero es verdad que, poco a poco, estoy mejor con él". "Jesús es totalmente diferente a Isaac y Lucía y no solamente por personalidad, sino porque me quiere de verdad. Estas personas a mí no me han querido. Si así fuera, no me habrían hecho esto", añadía la participante, a solas ante las cámaras.

Ya en la recta final, Barneda apostó por que "quizás ahora podréis mantener una relación cordial", tras lo cual García instó a Sánchez a que "esté supertranquila, que en la vida voy a volver a tener nada con Isaac", para después protagonizar una cordial despedida. "Siento el momentazo, pero no quiero más discusiones contigo y te deseo que todo te vaya superbien, no te deseo nada malo", confesó Sánchez, quien valoró que "mi conflicto con Marina ya estaría aparcado, hemos llegado a una cordialidad y un entendimiento", mientras la sevillana, tras romper a llorar, declaró haberse "quedado tranquila, a gusto, y espero seguir viviendo esta experiencia como hasta ahora, cerrando los asuntos pendientes".