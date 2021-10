La llegada de Lucía Sánchez a Villa Playa en la tercera entrega de 'La última tentación' fue una revolución para los habitantes de la villa, que también recibieron a Bela Saleem como nueva inquilina. Ambas terminaron protagonizando una dura disputa en la entrega emitida en Telecinco en la noche del miércoles 6 de octubre, cuando Sánchez se vio abrumada por las acusaciones de infidelidades que la kuwaití y su expareja, Manu González, lanzaban en contra de Isaac Torres.

Lucía Sánchez, enfadada con Bela Saleem en 'La última tentación'

El encontronazo se produjo cuando, jugando a "Verdad o reto", se le preguntó a González si "es verdad que tienes información sobre Isaac de que ha sido infiel a Lucía", lo que de inmediato hizo saltar a Sánchez. "Esto es un juego sucio. El que tenga información, que la saque. No juego a esta mierda", soltó la gaditana, mientras su exnovio la instaba a escuchar a Saleem, quien ante las cámaras del reality reconoció que "con Isaac, he tenido un par de besitos y hemos compartido cama. He intentado contárselo en un juego y a Lucía no le ha hecho nada de gracia". "¡Que me dejéis disfrutar!", estallaba Sánchez. Ante la insistencia de sus compañeros, la gaditana se derrumbó y manifestó que "no me quiero pelear con nadie. Me lo quiero pasar bien, dejadme en paz", entre lágrimas. Por su parte, la kuwaití recalcó que "si te digo algo, es para que abras los ojos", sin calmar la tensión de su compañera.

"No quiero meter mierda, de verdad", prometía la kuwaití, a la que se sumaba González al señalar sobre Torres que "se está riendo de ti, cojones. ¿Eres tonta?". "Aunque todo el mundo me está diciendo que Isaac me ha sido infiel, hasta que no vea las pruebas, no voy a desconfiar de él", aseguraba Sánchez, a solas ante el equipo del programa. Su estallido, de hecho, propició que Saleem acudiera a hablar del tema con Marina García, exnovia de Torres. "Es problema de él. Ha jugado con nosotras como ha querido, pero Lucía no se quiere dar cuenta", manifestaba la soltera, quien acordó con García mantener una relación cordial. Asimismo, la sevillana pudo hablar con González sobre el asunto, momento en el que ella recalcó que Sánchez "no se va a dar cuenta porque ella se lo diga, se va a dar cuenta sola, con el tiempo". "Que haga lo que le dé la gana, pero es triste que dependa siempre de la felicidad de otra persona. Le está pasando otra vez, Lucía necesita un novio", lamentó por su parte el gaditano.

¿Entiendes que Lucía no pueda ni ver a Bela?



???? Claro, normal

?? No, exagerada



???? #LaÚltimaTentación4 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/p4WaCgO6eb — La Última Tentación (@islatentaciones) October 6, 2021

"No la quiero a mi lado ni respirando"

Lucía Sánchez se derrumba por Bela Saleem en 'La última tentación'

La tensión entre Sánchez y Saleem era más que evidente y no remitió al día siguiente. "Mi entrada ha causado muchas sensaciones. Estoy contenta de estar con la gente de la casa, aunque con Lucía, no tanto. No creo que le agrade mi presencia aquí", apostaba la segunda, cuya presencia y replicas propiciaron que la gaditana terminara llorando en su habitación junto a Patricia Pérez. "No soporto a Bela, estoy harta de que esté todo el día pinchándome y no la quiero a mi lado ni respirando", confesaba la gaditana, tras romper a llorar y recibir el consuelo de su compañera.

En medio de la pésima relación entre ambas participantes, Sandra Barneda llegó a Villa Playa para comunicar que aquellos que habían ingresado con pareja debían elegir qué dos solteros abandonaban el lugar, lo que propició la marcha de Saleem. "Realmente, no tiene asuntos pendientes con nadie. Tenemos buena convivencia con ella, pero si hay que expulsar, le toca a ella", explicó García, al anunciar la decisión del grupo. Sánchez acusó entonces a Saleem de que que "ha venido a buscar protagonismo, a pinchar y, con gente así, no quiero nada. Anoche tuvimos una gran bronca porque decía que Isaac me ha puesto los cuernos y tenía pruebas, pero espera a venir aquí, cuando ha tenido tiempo suficiente de decírmelo antes y dice que me quería ayudar", antes de que Saleem abandonara las instalaciones junto a Stefany Martínez, la segunda expulsada.