Hace apenas unos días Telecinco anunciaba el paso de Ángeles Blanco de 'Informativos Telecinco 15:00' a 'Informativos Telecinco 21:00', dejando la franja del mediodía para presentar durante el prime time con Carlos Franganillo. Esto sucede casi dos años después de que la periodista empezara a formar tándem con Isabel Jiménez.

Ambas tuvieron su última emisión juntas el viernes 31 de octubre debido a que Ángeles Blanco se estrenará el próximo lunes en el prime time, donde pasará a competir de manera directa con su marido, Vicente Vallés, presentador de 'Antena 3 noticias 2'. Por esto, Isabel Jiménez le dedicaba unas bonitas palabras en su último programa juntas.

Ángeles Blanco presentando los Informativos de Telecinco

"Nosotras terminamos nuestro último informativo juntas después de casi dos años. Ángeles, te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa con Carlos Franganillo", declaraba su excompañera de informativos, que a partir de ahora presentará en solitario.

Isabel Jiménez y Ángeles Blanco presentando los 'Informativos Telecinco 15:00'

Los motivos de los cambios de 'Informativos Telecinco'

Tras esto, Ángeles Blanco también antes de su inminente estreno del lunes: "Vamos allá. Ahora les espero a partir de las 21 de la noche, 20 en Canarias."

Este cambio de Ángeles Blanco al prime time se debe, según anunciaba Telecinco, a un nuevo enfoque de 'Informativos Telecinco', que también experimentará un nuevo "planteamiento narrativo y audiovisual". Además, la nueva pareja de presentadores formada por ella y Carlos Franganillo, director de 'Informativos Telecinco', intentará destronar a 'Antena 3 Noticias', que lleva 70 meses de liderazgo en audiencias.