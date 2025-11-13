Por Sandra Alcaide Barrón |

Recientemente se viralizaba un fragmento de la entrevista de Maxi Iglesias en el pódcast de 'Malas personas' de Victoria Martín. Allí, el actor se sinceraba sobre su dura adolescencia, contando su experiencia de bullying en su colegio real y "su colegio de mentira", haciendo referencia a 'Física o química'.

"Conmigo han sido malas personas en el colegio. Me han hecho bullying en el colegio y no contentos con eso, cuando salgo del colegio de verdad, me hacen bullying en el colegio de mentira mis compañeros de 'Física o Química' (...) Yo era un personaje que a priori no era ni muchísimo menos el más protagonista y como iba haciendo las cosas medianamente bien, me iban cada vez dando más. A algunas personas eso no les caía muy bien porque ellos se sentían más preparados, mejores actores", declaraba.

Maxi Iglesias junto a Angy Fernández y el resto de compañeros de 'Física o Química: el reencuentro'

Tras esto, desde 'Espejo público' contactaban con Angy Fernández, amiga y compañera de Maxi Iglesias en 'Física o Química', para que contara cómo lo vivió ella desde dentro. "¿Tú crees que yo he hecho bullying a alguien? Obviamente no. Más que nada que generalizar parece que nos hace cómplices y es lo que me entristece, que al final somos amigos", iniciaba la actriz.

Maxi Iglesias, en el pódcast 'Malas personas'

"Obviamente, que si alguien ha sufrido bullying y nos lo quiere contar, hay que verbalizarlo, pero. Se le llama bullying a muchas cosas y. ¿Que se le tenía enviada? Pues supongo porque es muy majo y es muy guapo. Obviamente desde la envidia se puede hacer mucho daño, pero", contaba.

"No le estoy invalidando, a lo mejor él vivió algo que yo no vi, pero yo te digo que nos llevábamos todos muy bien. Si hay alguien que se lo ha hecho, luego ha hablado con él y le ha pedido perdón quizá por tenerle envidia. Es que éramos unos niñatos", añadía.

La queja de Angy Fernández sobre las palabras de Maxi Iglesias

Por último, Angy Fernández hacía una comparación sobre su situación durante 'Física o Química' y dejaba ver su incomprensión ante el motivo por el que Maxi Iglesias daba después de tantos años su testimonio: "Yo con Andrea Duro y Úrsula Corberó me llevaba superbien pero también pensaba 'son las más guapas' y yo no me sentía guapa. Pero no pasó nada de bullying ni nada. (...) Creo que con los años lo hemos podido hablar todo, y que lo cuente ahora me parece que no venía a cuento. Si lo han solucionado, ¿por qué lo cuenta ahora?", terminaba la también cantante.