Ant Kennedy, participante de 'Geordie Shore' en las ediciones 21 y 22, viajó hasta Ibiza con la intención de pasar unas agradables vacaciones junto a Chloe Ferry, Sophie Kasaei, Nathan Henry y Abbie Holborn, entre otros. El viaje se tornó en tragedia cuando a las pocas horas sufrió una agresión que lo llevó a ser operado de urgencia.

Ant Kennedy después de la agresión en Instagram

Según ha informado Chronicle Live, Kennedy viajó junto a Louis Shaw para reencontrarse con los demás compañeros. Una vez juntos, decidieron poner rumbo a una noche ibicenca, pero lejos de disfrutarla, Kennedy fue brutalmente agredido por dos hombres en un bar sin razón aparente.

"¡Fui atacado por un hombre y su amigo en el bar deportivo Lineker en San Antonio, Ibiza! Un saludo al gerente allí, fue de gran ayuda. Este fue un ataque completamente no provocado. Simplemente estaba bailando, disfrutando de la primera noche de mis vacaciones. Entonces, cualquiera que pregunte si he estado peleando, la respuesta es no, no, no estaba peleando, ¡fui brutalmente atacado!", escribió en su cuenta de Instagram.

Mandíbula rota por tres lugares

"Vine a Ibiza para escaparme, relajarme y divertirme, pero en cambio me rompieron la mandíbula en 3 lugares, tanto superior como inferior, me pusieron alambres para mantener la boca cerrada, ¡tengo la cara entumecida debido al daño en los nervios por los golpes! La sensibilidad puede volver o no, no lo sabemos y me han agregado algunos puntos de sutura por si acaso. En este momento me parezco mucho al hombre elefante", siguió relatando.

Larga recuperación

En cuanto a su recuperación, afirmó que el tiempo estimado iba a ser de 4 a 6 meses para la mandíbula pero que no sabía cuánto tiempo iba a necesitar para el daño del nervio. Además, añadió que iba a necesitar rehabilitación porque la parte superior de la mandíbula no se la puede arreglar con cirugía. El también exluchador de la MMA concluyó su mensaje agradeciendo a todo aquel que le ha ayudado y también mandando un mensaje de advertencia: "Para cualquiera que se vaya de vacaciones con sus compañeros en el futuro! Ten cuidado, el mundo puede ser un lugar cruel", sentenció.