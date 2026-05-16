'Los Simpson' de Neox se cuelan en un top 3 de las TDT liderado por 'Leyla' de Nova

Nueva gran jornada para Nova, que vuelve a dominar entre las cadenas temáticas gracias al tirón de sus telenovelas. El liderazgo del día es para 'Leyla', que firma un 2,6% de cuota de pantalla y reúne a 277.000 espectadores. Muy cerca se sitúa 'Cuando seas mía', que alcanza un destacado 3,4% de share y congrega a 269.000 seguidores.
El tercer puesto del ranking lo ocupa 'Los Simpson', que consigue romper el dominio absoluto de las telenovelas de Nova. La veterana serie de animación reúne a 260.000 espectadores y marca un 2,9% de cuota en Neox.
Por detrás aparecen nuevamente las producciones de Nova. 'Emanet' se coloca en cuarta posición con un 2,8% y 254.000 fieles, mientras que 'Marina' cierra el top 5 del día tras anotar un 3,4% de share y congregar a 253.000 televidentes.
En el ranking de cadenas temáticas se produce además un triple empate en el primer puesto entre Energy
, FDF
y Nova
, todas ellas con un 2,1% de cuota de pantalla. Por detrás se sitúa Atreseries
, cuarta con un 1,9%, mientras que Neox
ocupa la quinta posición con un 1,8% de share.
Ranking cadenas TDT Viernes, 15 de Mayo de 2026
2,1%
2,1%
2,1%
1,9%
1,8%
1,6%
1,5%
1,4%
1,4%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,8%
0,5%
0,5%
Ranking programas TDT Viernes, 15 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
21:46
22:59
277.000
2,6%
Cuando seas mia
16:30
18:39
269.000
3,4%
Los Simpson
15:35
16:02
260.000
2,9%
Emanet
15:00
16:30
254.000
2,8%
Marina
19:17
20:07
253.000
3,4%
Perdona nuestros pecados
20:07
21:44
250.000
2,8%
Tu cine Tierras lejanas
19:43
21:30
239.000
2,8%
Los Simpson
15:08
15:35
227.000
2,5%
Marina
18:39
19:17
227.000
3,1%
Los Simpson
14:48
15:08
217.000
2,5%
Ranking FDF (2,1%) - Viernes, 15 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un mayorista entretenido,un ...
14:47
16:44
215.000
2,4%
La que se avecina Un descerebrado ambicioso,un ...
22:20
24:03
194.000
2,0%
La que se avecina Un bodorrio toxico,un burbujon ...
20:25
22:20
170.000
1,8%
La que se avecina Una poliza premium,un ...
16:44
18:36
151.000
1,9%
La que se avecina Una rehabilitacion integral,un ...
18:36
20:25
125.000
1,7%
Ranking Energy (2,1%) - Viernes, 15 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI: Miami En peligro
22:16
23:06
195.000
1,8%
CSI: Miami Fundido
16:43
17:38
182.000
2,2%
CSI: Miami Esqueletos
17:38
18:35
180.000
2,4%
CSI: Miami Descansa en trozos
21:09
22:16
159.000
1,6%
CSI: Miami Pervertido
18:35
19:20
158.000
2,2%
Ranking Nova (2,1%) - Viernes, 15 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
21:46
22:59
277.000
2,6%
Cuando seas mia
16:30
18:39
269.000
3,4%
Emanet
15:00
16:30
254.000
2,8%
Marina
19:17
20:07
253.000
3,4%
Perdona nuestros pecados
20:07
21:44
250.000
2,8%
Ranking Atreseries (1,9%) - Viernes, 15 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el paraíso
21:01
24:18
203.000
2,1%
Los misterios de murdoch Convencion de ...
17:25
18:23
187.000
2,5%
Los misterios de murdoch Trampa para ...
16:36
17:25
180.000
2,2%
Los misterios de murdoch Hockey criminal
18:23
19:19
166.000
2,3%
Crimen en el paraíso
24:18
26:04
153.000
3,2%
Ranking Neox (1,8%) - Viernes, 15 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:35
16:02
260.000
2,9%
Los Simpson
15:08
15:35
227.000
2,5%
Los Simpson
14:48
15:08
217.000
2,5%
The Big Bang Theory
18:26
18:51
203.000
2,8%
The Big Bang Theory
20:19
20:37
200.000
2,4%
Ranking TRECE (1,6%) - Viernes, 15 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu cine Tierras lejanas
19:43
21:30
239.000
2,8%
Trece y cope es noticia
20:32
20:42
202.000
2,4%
Cine western La ultima bala
18:01
19:43
202.000
2,8%
Classics La batalla de midway
22:14
24:25
172.000
1,8%
Sesion doble ¡hatari!
14:48
17:58
140.000
1,6%
Ranking BEMADtv (1,5%) - Viernes, 15 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine The international:dinero en la sombra
22:04
24:12
175.000
1,8%
Cine Mortal
20:19
22:04
148.000
1,6%
Cine Citadel
16:04
20:19
130.000
1,7%
Cine Colonia v
24:12
25:41
98.000
1,8%
Motociclismo:mundial:motogp:entrenamientos libres ...
14:50
16:04
90.000
1,0%
Ranking DMAX (1,4%) - Viernes, 15 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Expedicion al pasado
15:44
16:36
177.000
2,0%
Misterios desde el aire Misterios celtas
22:25
23:14
149.000
1,4%
La fiebre del oro
16:36
17:28
148.000
1,8%
Misterios desde el aire Lo inesperado de la ...
21:31
22:20
131.000
1,3%
La fiebre del oro
17:28
18:23
123.000
1,6%
Ranking DKiss (1,4%) - Viernes, 15 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Reconstrucciones faciales
23:04
24:05
137.000
1,5%
Reconstrucciones faciales
22:09
23:04
133.000
1,2%
Dra.emma:clinica dermatologica
21:20
22:09
127.000
1,2%
La revista people investiga
16:21
17:16
118.000
1,4%
Dra.emma:clinica dermatologica
24:05
24:54
117.000
1,8%
Ranking Mega (España) (1,2%) - Viernes, 15 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Pesadilla en la cocina(va)
22:11
24:52
123.000
1,4%
Forjado a fuego El esponton de la guerra de ...
21:24
22:11
119.000
1,2%
Vida bajo cero:canada Abundancia o escasez
15:52
16:51
107.000
1,2%
Vida bajo cero Supervivencia en la nieve
16:51
17:50
100.000
1,3%
Vida bajo cero:canada Nuevos comienzos
17:50
18:40
95.000
1,3%
Ranking Ten (1,1%) - Viernes, 15 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
15:28
16:30
108.000
1,2%
Caso cerrado
16:30
17:24
94.000
1,1%
Caso cerrado
14:21
15:28
75.000
0,9%
Caso cerrado
19:12
20:03
74.000
1,0%
Caso cerrado
13:15
14:21
73.000
1,4%
Ranking Canal 24 Horas (1,0%) - Viernes, 15 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Europa 2026
22:26
22:59
136.000
1,3%
Informativo 24h
23:00
23:26
91.000
0,9%
Informativo 24h
21:54
22:26
83.000
0,8%
Deportes 2
21:48
21:54
82.000
0,8%
Informativo 24h
24:00
24:28
72.000
1,0%
Ranking Squirrel (1,0%) - Viernes, 15 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Kung fu yoga
20:23
22:03
112.000
1,2%
Cine Guerra de sombras
22:03
24:05
104.000
1,0%
Cine 7 pistolas para los macgregor
17:06
18:45
86.000
1,1%
Cine Asi mueren los valientes
15:46
17:06
82.000
0,9%
Cine American badger
24:06
25:21
76.000
1,2%
Ranking Divinity (0,9%) - Viernes, 15 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Chicago Fire Agentes del sistema
19:14
20:07
109.000
1,5%
Chicago Fire Quién vive y quién muere
18:27
19:14
85.000
1,2%
Emergency lovers
15:42
21:01
82.000
1,0%
Chicago Fire Cien
15:42
16:38
80.000
0,9%
9-1-1
22:39
23:36
79.000
0,8%
Ranking Boing (0,9%) - Viernes, 15 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon,el gato cosmico
08:30
08:39
160.000
8,0%
Doraemon,el gato cosmico
14:27
14:49
147.000
1,9%
Doraemon,el gato cosmico
14:55
15:05
145.000
1,7%
Doraemon,el gato cosmico
08:20
08:30
143.000
7,6%
Doraemon,el gato cosmico
08:05
08:14
142.000
8,3%
Ranking Clan TVE (0,8%) - Viernes, 15 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Lluvia de albondigas
21:20
22:38
118.000
1,1%
La noche clan
20:40
22:38
86.000
0,9%
Bob Esponja
14:40
14:51
80.000
1,0%
Spidey y su superequipo
17:13
17:25
79.000
1,0%
Superkitties:su-perr recargados
16:48
17:10
77.000
0,9%
Ranking Teledeporte (0,5%) - Viernes, 15 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fifa 26
23:04
23:40
69.000
0,7%
Fútbol:liga española resumen ...
17:43
17:54
62.000
0,8%
Baloncesto:liga u 22 San pablo ...
20:32
22:23
53.000
0,5%
Fifa world cup 26:preview series
23:40
24:04
52.000
0,6%
Fifa world cup 26:preview series
24:04
24:29
51.000
0,7%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Viernes, 15 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El largo dia de la masacre
21:35
23:21
96.000
0,9%
Cine Por techo las estrellas
23:21
25:04
66.000
0,9%
Conecta informativo
21:01
21:32
36.000
0,4%
Cine El corsario de la media luna
15:34
17:09
35.000
0,4%
Fútbol:liga española(d) R.madrid-oviedo
17:18
18:55
26.000
0,4%
Ranking Disney Channel (0,0%) - Viernes, 15 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bluey
07:56
08:03
42.000
25,7%
Bluey
07:49
07:56
42.000
28,5%
Spidey and his amazing friends:water-webs
08:06
08:29
38.000
22,4%
Bluey
07:42
07:49
37.000
27,2%
Bluey
07:31
07:38
22.000
17,8%