'Los Simpson' de Neox se cuelan en un top 3 de las TDT liderado por 'Leyla' de Nova

Por Redacción |

Nueva gran jornada para Nova, que vuelve a dominar entre las cadenas temáticas gracias al tirón de sus telenovelas. El liderazgo del día es para 'Leyla', que firma un 2,6% de cuota de pantalla y reúne a 277.000 espectadores. Muy cerca se sitúa 'Cuando seas mía', que alcanza un destacado 3,4% de share y congrega a 269.000 seguidores.

El tercer puesto del ranking lo ocupa 'Los Simpson', que consigue romper el dominio absoluto de las telenovelas de Nova. La veterana serie de animación reúne a 260.000 espectadores y marca un 2,9% de cuota en Neox.

Por detrás aparecen nuevamente las producciones de Nova. 'Emanet' se coloca en cuarta posición con un 2,8% y 254.000 fieles, mientras que 'Marina' cierra el top 5 del día tras anotar un 3,4% de share y congregar a 253.000 televidentes.

Ranking cadenas TDT Viernes, 15 de Mayo de 2026 2,1% 2,1% 2,1% 1,9% 1,8% 1,6% 1,5% 1,4% 1,4% 1,2% 1,1% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,5% 0,5% Ranking programas TDT Viernes, 15 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Leyla 21:46 22:59 277.000 2,6% Cuando seas mia 16:30 18:39 269.000 3,4% Los Simpson 15:35 16:02 260.000 2,9% Emanet 15:00 16:30 254.000 2,8% Marina 19:17 20:07 253.000 3,4% Perdona nuestros pecados 20:07 21:44 250.000 2,8% Tu cine Tierras lejanas 19:43 21:30 239.000 2,8% Los Simpson 15:08 15:35 227.000 2,5% Marina 18:39 19:17 227.000 3,1% Los Simpson 14:48 15:08 217.000 2,5% Ranking FDF ( 2,1% ) - Viernes, 15 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share La que se avecina Un mayorista entretenido,un ... 14:47 16:44 215.000 2,4% La que se avecina Un descerebrado ambicioso,un ... 22:20 24:03 194.000 2,0% La que se avecina Un bodorrio toxico,un burbujon ... 20:25 22:20 170.000 1,8% La que se avecina Una poliza premium,un ... 16:44 18:36 151.000 1,9% La que se avecina Una rehabilitacion integral,un ... 18:36 20:25 125.000 1,7% Ranking Energy ( 2,1% ) - Viernes, 15 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share CSI: Miami En peligro 22:16 23:06 195.000 1,8% CSI: Miami Fundido 16:43 17:38 182.000 2,2% CSI: Miami Esqueletos 17:38 18:35 180.000 2,4% CSI: Miami Descansa en trozos 21:09 22:16 159.000 1,6% CSI: Miami Pervertido 18:35 19:20 158.000 2,2% Ranking Nova ( 2,1% ) - Viernes, 15 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Leyla 21:46 22:59 277.000 2,6% Cuando seas mia 16:30 18:39 269.000 3,4% Emanet 15:00 16:30 254.000 2,8% Marina 19:17 20:07 253.000 3,4% Perdona nuestros pecados 20:07 21:44 250.000 2,8% Ranking Atreseries ( 1,9% ) - Viernes, 15 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Crimen en el paraíso 21:01 24:18 203.000 2,1% Los misterios de murdoch Convencion de ... 17:25 18:23 187.000 2,5% Los misterios de murdoch Trampa para ... 16:36 17:25 180.000 2,2% Los misterios de murdoch Hockey criminal 18:23 19:19 166.000 2,3% Crimen en el paraíso 24:18 26:04 153.000 3,2% Ranking Neox ( 1,8% ) - Viernes, 15 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Los Simpson 15:35 16:02 260.000 2,9% Los Simpson 15:08 15:35 227.000 2,5% Los Simpson 14:48 15:08 217.000 2,5% The Big Bang Theory 18:26 18:51 203.000 2,8% The Big Bang Theory 20:19 20:37 200.000 2,4% Ranking TRECE ( 1,6% ) - Viernes, 15 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Tu cine Tierras lejanas 19:43 21:30 239.000 2,8% Trece y cope es noticia 20:32 20:42 202.000 2,4% Cine western La ultima bala 18:01 19:43 202.000 2,8% Classics La batalla de midway 22:14 24:25 172.000 1,8% Sesion doble ¡hatari! 14:48 17:58 140.000 1,6% Ranking BEMADtv ( 1,5% ) - Viernes, 15 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine The international:dinero en la sombra 22:04 24:12 175.000 1,8% Cine Mortal 20:19 22:04 148.000 1,6% Cine Citadel 16:04 20:19 130.000 1,7% Cine Colonia v 24:12 25:41 98.000 1,8% Motociclismo:mundial:motogp:entrenamientos libres ... 14:50 16:04 90.000 1,0% Ranking DMAX ( 1,4% ) - Viernes, 15 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Expedicion al pasado 15:44 16:36 177.000 2,0% Misterios desde el aire Misterios celtas 22:25 23:14 149.000 1,4% La fiebre del oro 16:36 17:28 148.000 1,8% Misterios desde el aire Lo inesperado de la ... 21:31 22:20 131.000 1,3% La fiebre del oro 17:28 18:23 123.000 1,6% Ranking DKiss ( 1,4% ) - Viernes, 15 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Reconstrucciones faciales 23:04 24:05 137.000 1,5% Reconstrucciones faciales 22:09 23:04 133.000 1,2% Dra.emma:clinica dermatologica 21:20 22:09 127.000 1,2% La revista people investiga 16:21 17:16 118.000 1,4% Dra.emma:clinica dermatologica 24:05 24:54 117.000 1,8% Ranking Mega (España) ( 1,2% ) - Viernes, 15 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Pesadilla en la cocina(va) 22:11 24:52 123.000 1,4% Forjado a fuego El esponton de la guerra de ... 21:24 22:11 119.000 1,2% Vida bajo cero:canada Abundancia o escasez 15:52 16:51 107.000 1,2% Vida bajo cero Supervivencia en la nieve 16:51 17:50 100.000 1,3% Vida bajo cero:canada Nuevos comienzos 17:50 18:40 95.000 1,3% Ranking Ten ( 1,1% ) - Viernes, 15 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Caso cerrado 15:28 16:30 108.000 1,2% Caso cerrado 16:30 17:24 94.000 1,1% Caso cerrado 14:21 15:28 75.000 0,9% Caso cerrado 19:12 20:03 74.000 1,0% Caso cerrado 13:15 14:21 73.000 1,4% Ranking Canal 24 Horas ( 1,0% ) - Viernes, 15 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Europa 2026 22:26 22:59 136.000 1,3% Informativo 24h 23:00 23:26 91.000 0,9% Informativo 24h 21:54 22:26 83.000 0,8% Deportes 2 21:48 21:54 82.000 0,8% Informativo 24h 24:00 24:28 72.000 1,0% Ranking Squirrel ( 1,0% ) - Viernes, 15 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine Kung fu yoga 20:23 22:03 112.000 1,2% Cine Guerra de sombras 22:03 24:05 104.000 1,0% Cine 7 pistolas para los macgregor 17:06 18:45 86.000 1,1% Cine Asi mueren los valientes 15:46 17:06 82.000 0,9% Cine American badger 24:06 25:21 76.000 1,2% Ranking Divinity ( 0,9% ) - Viernes, 15 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Chicago Fire Agentes del sistema 19:14 20:07 109.000 1,5% Chicago Fire Quién vive y quién muere 18:27 19:14 85.000 1,2% Emergency lovers 15:42 21:01 82.000 1,0% Chicago Fire Cien 15:42 16:38 80.000 0,9% 9-1-1 22:39 23:36 79.000 0,8% Ranking Boing ( 0,9% ) - Viernes, 15 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Doraemon,el gato cosmico 08:30 08:39 160.000 8,0% Doraemon,el gato cosmico 14:27 14:49 147.000 1,9% Doraemon,el gato cosmico 14:55 15:05 145.000 1,7% Doraemon,el gato cosmico 08:20 08:30 143.000 7,6% Doraemon,el gato cosmico 08:05 08:14 142.000 8,3% Ranking Clan TVE ( 0,8% ) - Viernes, 15 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine Lluvia de albondigas 21:20 22:38 118.000 1,1% La noche clan 20:40 22:38 86.000 0,9% Bob Esponja 14:40 14:51 80.000 1,0% Spidey y su superequipo 17:13 17:25 79.000 1,0% Superkitties:su-perr recargados 16:48 17:10 77.000 0,9% Ranking Teledeporte ( 0,5% ) - Viernes, 15 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Fifa 26 23:04 23:40 69.000 0,7% Fútbol:liga española resumen ... 17:43 17:54 62.000 0,8% Baloncesto:liga u 22 San pablo ... 20:32 22:23 53.000 0,5% Fifa world cup 26:preview series 23:40 24:04 52.000 0,6% Fifa world cup 26:preview series 24:04 24:29 51.000 0,7% Ranking Real Madrid TV ( 0,5% ) - Viernes, 15 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine El largo dia de la masacre 21:35 23:21 96.000 0,9% Cine Por techo las estrellas 23:21 25:04 66.000 0,9% Conecta informativo 21:01 21:32 36.000 0,4% Cine El corsario de la media luna 15:34 17:09 35.000 0,4% Fútbol:liga española(d) R.madrid-oviedo 17:18 18:55 26.000 0,4% Ranking Disney Channel ( 0,0% ) - Viernes, 15 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Bluey 07:56 08:03 42.000 25,7% Bluey 07:49 07:56 42.000 28,5% Spidey and his amazing friends:water-webs 08:06 08:29 38.000 22,4% Bluey 07:42 07:49 37.000 27,2% Bluey 07:31 07:38 22.000 17,8%

En el ranking de cadenas temáticas se produce además un triple empate en el primer puesto entre, todas ellas con un 2,1% de cuota de pantalla. Por detrás se sitúa, cuarta con un 1,9%, mientras queocupa la quinta posición con un 1,8% de share.