Antonio Avilés desmiente a Fani Carbajo: "Ha habido besos y tonteos con Omar Montes, lo has contado"

El 2 de enero Omar Montes, Fani Carbajo, Luis Rollán y Kiko Rivera la liaron en un centro comercial de Marbella vestidos como los Reyes Magos al reunir a multitud de personas que quisieron ver a las estrellas televisivas. Si esto ya fue algo llamativo, aumentó cuando Kiko Matamoros aseguró que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y el cantante habían aprovechado el evento para pasar la noche juntos.

Fani Carbajo, Omar Montes y Luis Rollán en 'Viva la vida'

Se supone que Carbajo y Montes estuvieron en la misma habitación del hotel y al día siguiente de compras por la ciudad. Después de todas las especulaciones, la pareja de Christofer Guzmán visitó el plató de 'Viva la vida' el 16 de enero para desmentir todo: "No hay absolutamente nada. Yo estaba en una habitación y al lado estaba la de Omar", afirmó la exconcursante de 'La casa fuerte'. "Ha habido besitos y tonteos con Omar Montes en Marbella, que tú lo has contado", replicó José Antonio Avilés.

El exsuperviviente no fue el único tertuliano del espacio de Telecinco en dudar de la versión de Carbajo. Alejandra Rubio afirmó que Omar Montes le desmintió el rumor, dijo que era "falso" y que no tuvo nada con Fani. Sin embargo, fuentes cercanas al entorno de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' admitieron que el rumor viene de la propia pareja de Christofer: "Tú le cuentas a la gente que te has liado con Omar. O es verdad o te lo has inventado para dar bombo", concluyó la colaboradora de 'Viva la vida'.

Varios testigos de la infidelidad de Fani Carbajo

A pesar de las explicaciones que dio Fani Carbajo sobre su viaje a Marbella con Omar Montes, Kiko Rivera y Luis Rollán, numerosos testigos contactaron con 'Viva la vida' para explicar lo que vieron el 2 de enero después del evento de los Reyes Magos. Nerea, una chica con la que el cantante había quedado después afirmó que hubo "miraditas entre ellos". Un huésped del hotel donde se alojaron los famosos de Telecinco, aseguró que en la habitación de Montes hubo mucho ruido: "Se oían palmas, taconeos, mucho jaleo".

Al día siguiente, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y el cantante pasaron el día juntos. La organizadora del evento que tuvo lugar en el centro comercial confirmó que Carbajo permaneció un día más en Marbella, mientras que algunos comerciantes de la ciudad vieron cómo la pareja fue de compras por Puerto Banús. Todos los testimonios coinciden en determinados detalles como el tipo de coche con el que iba la pareja: "Vi una actitud entre ellos que no es muy normal, excepto si eres pareja, muy cariñosa. Pensé que había dejado otra vez a Christofer, que estaba liada con Omar", afirmó uno de los dependientes.