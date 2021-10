Antonio David Flores, la gran ausencia del cumpleaños de Olga Moreno

Olga Moreno está de celebración. La malagueña ha realizado una fiesta íntima en su casa para celebrar su 46º cumpleaños, rodeándose de familiares y amigos. Sin embargo, destacaron dos grandes ausencias: su marido, Antonio David Flores, y Marta López, su nueva mejor amiga tras el paso de ambas por la isla de 'Supervivientes'.

Olga Moreno y Antonio David Flores

Poco se sabe del ex guardia civil tras declararse nulo su despido de 'Sálvame' y lanzar un directo mensaje en el que aseguraba que "esto solo acaba de empezar y este es el pequeño paso de la gran caminata que nos espera". El excolaborador parece estar desparecido, tanto es así que no ha acudido a la fiesta de cumpleaños de su esposa puesto que se encontraba en Madrid realizando unas gestiones. Quien sí ha estado en el acto es Rocío Flores, que horas previas a la fiesta escribía un mensaje de cariño y agradecimiento hacia la mujer de su padre en sus redes sociales: "Muchas felicidades a uno de mis pilares, gracias por estar siempre. Te quiero con locura, OA".

Dicha celebración contó con muchos más invitados y con todo tipo de detalles, pero en ella tampoco estuvo Marta López, quien no dudó en felicitar a su amiga por redes sociales. La colaboradora de 'Ya es mediodía' ha contando en su programa el porqué de su ausencia al evento. "Estuve hablando con ella, no pude ir porque tengo a mi padre en el hospital, me he pasado cuatro días en León y solo me moví para rezar a la Virgen de Covadonga, que encendí una vela por mi padre y otra vela por un familiar de Olga", ha aclarado la ex gran hermana.

Lara Sajen no fue invitada

Otro de los vínculos que se forjó en la última edición de 'Supervivientes' fue la relación entre Olga Moreno y Lara Sajén. Sin embargo, su amistad tras la aventura en los Cayos Cochinos se ha ido desgastando hasta el punto de que la argentina no había sido invitada al cumpleaños de la malagueña. Según ha contado Alexia Rivas, compañera de concurso de ambas, la cantante pasó la tarde con ella por Madrid. Un signo más de que la unión no era tan sólida como parecía.