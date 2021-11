Antonio David Flores estaría buscando un nuevo domicilio por sus supuestos problemas económicos. 'El programa de Ana Rosa' mostró durante la emisión del 11 de noviembre unas imágenes del exmarido de Rocío Carrasco visitando el Instituto de la Vivienda de Málaga, la administración en la que se solicitan alquileres sociales o viviendas de protección oficial. Sin embargo, según comentaron algunos de los colaboradores del espacio, esta petición podría ser para otra persona de su familia.

Antonio David Flores, en 'Ven a cenar conmigo'

El programa producido por Unicorn Content recogió el testimonio de una mujer que habría visto a Flores en el Instituto: "Estaba al lado de donde solicitan viviendas la gente que no tiene recursos para comprarlas", comentó la invitada que también intervino en 'Sálvame'. Al parecer, el exagente de la Guardia Civil no habría respetado los turnos que se marcaban en la administración: "Le colaron. Se ve que conocía a la muchacha de la mesa", comentó, antes de detallar cómo se dio cuenta: "Escuché que tenían amigos en común".

Los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa' especularon sobre las posibles intenciones de Flores, teniendo en cuenta que el proceso para adquirir una de estas viviendas sociales es bastante largo y puede tardar varios años. "Si lo que busca es una solución inmediata, este no es el lugar", aseguró el presentador Joaquín Prat. Por su parte, Alessandro Lecquio cargó contra la expareja de Olga Moreno al asegurar que "le extrañaría mucho" que reuniera los requisitos necesarios: no tener deudas tributarias y estar al corriente con Hacienda.

¿Para quién solicita la vivienda Antonio David?

Aunque no hay demasiada información sobre la visita de Antonio David Flores al Instituto de la Vivienda, algunas voces del espacio apuntaron que podría estar solicitando la vivienda para otra persona: "Por lo que me han informado, él inició los trámites para una vivienda social para su hijo David", aseguró Marisa Martín Blázquez en el "Club social" de 'El programa de Ana Rosa'.

A pesar del apunte que hizo su compañera, Paloma García-Pelayo no pudo controlar su indignación con la última polémica que implicaría al exconcursante de 'Gran Hermano VIP 7': "Solo faltaría que hubieras facturado millones de euros, que no pagaras la pensión alimenticia de tus hijos, que te negaras a pagar esa deuda con tu exmujer, que no pagues Hacienda y luego vayas y pidas una vivienda social", sentenció la periodista, visiblemente afectada por el tema.