Antonio David Flores señala a Fidel Albiac como el culpable de su despido de 'Sálvame'

Antonio David Flores ya dejó claro que no iba a hacer más declaraciones a la prensa y que todo lo que tuviera que decir, lo haría a través de su canal de Youtube. El antiguo colaborador de 'Sálvame' ha visto en esta plataforma el mejor espacio para contar diferentes aspectos de su vida. Esta vez, ha hablado sobre el trato que recibió de la Fábrica de la Tele cuando su ex mujer, Rocío Carrasco, se sentó delante de las cámaras para grabar el documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

Antonio David habla sobre su despido de 'Sálvame' en su canal de Youtube

Fue en 2020 cuando Antonio David Flores aparecía, preocupado, hablando de "una mano negra" que estaba detrás de su carrera profesional. Unos meses más tarde, el padre de Rocío Flores reabre este tema y da un paso más allá, incluso se atreve a dar nombres y apellidos de las personas que formaban ese espectro que, según él, le acechaba desde hace años.

De esta manera, el youtuber ha compartido con los más de 70.000 suscriptores de su canal un episodio de su carrera que vivió en 'Sálvame' cuando mencionó por primera vez a esa mano negra. "Casi me toman por maníaco y obsesivo cuando llegué a plantear en el plató que había detrás de mí una mano negra. Hicieron la coña y colocaron detrás de mí, donde estaba sentado, a un tipo disfrazado con una mano negra. Y claro que yo me lo tomé a cachondeo, porque es para tomárselo a coña'", explica el exmarido de Rocío Carrasco.

Y es que, según el propio Flores, lo que querían era burlarse de él. "Intentaron ridiculizarme pensando precisamente eso, que era un obseso y que pensaba que había gente detrás que quería hacerme el mal y hacerme daño en el plató y en el programa. Y ahora que pasan los meses, les preguntaría yo a ellos: '¿A qué había una mano negro? ¿A qué sí la había?' Y la respuesta sería: 'Vosotros erais la mano negra'", sentenciaba.

Muchos dardazos

Pero este dardo no solo iba dirigido a La Fábrica de la Tele, el que trabajó en 'Mujeres y hombres y viceversa' también apuntaba al actual marido de su ex mujer, Fidel Albiac, como parte de esa "mano negra". "De hecho, no solo ellos son la mano negra. Tenían socios y compañeros de viaje. Me reafirmo en lo mismo que dije en su momento en plató. Fidel formaba parte de esa mano negra. Esa vinculación que existe entre Fidel y David Valldeperas es obvia. La hemos visto. Está publicado", aseguraba Flores.

Además, en esta historia, según Antonio David, habría una tercera persona implicada, y esa es Karmele Marchante. Tal y como cuenta el colaborador, él recuerda el corte de un vídeo de la excolaboradora donde ella decía: "Fidel se hizo mi amigo y me filtraba información de Antonio David. Estaba completamente obsesionado con Antonio David. Seguía sus pasos y me decía que dijera todo lo que él me contaba'". Tras esto, el malagueño zanjaba el tema afirmando: "Realmente, la mano negra era La Fábrica de la Tele y Fidel".