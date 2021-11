Rocío Flores vuelve a demostrar en televisión que apoya a su padre incondicionalmente. La hija de Rocío Carrasco ha acudido a 'El programa de Ana Rosa' para hablar de la nueva etapa profesional de su padre y explicar cómo están viviendo ella y su familia estos duros momentos tras la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno.

Rocío Flores defiende a su padre en 'El programa de Ana Rosa'

El antiguo colaborador de 'Sálvame' ha declarado ante una reportera que no va a dar más declaraciones a los medios de comunicación. "No voy a hablar más para la prensa, todo lo que tenga que decir lo voy a hacer en mi canal de Youtube", mencionó Antonio David, visiblemente alterado.

Tras esto, la madrileña ha sido preguntada sobre lo qué opina acerca de la nueva faceta profesional de su padre y ella se ha limitado a decir que su padre tiene capacidad suficiente como para desenvolverse en esta plataforma. "Tablas en la tele tiene, desde luego... y educación también". Y es que la hija del antiguo guardia civil, aunque confiesa que solo ha visto dos vídeos de su canal, parece encantada con la idea de que su padre no vuelva a la televisión. "La primera persona que no quiere que esté en televisión soy yo", aseguraba Rocío Flores.

Esta conversación no ha quedado ahí, y es que los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa' han criticado que Antonio David, en su canal, se dedique a hablar mal de otros periodistas, en lugar de limitarse a hablar de su nueva vida. Pero ante esto, la hija del recién estrenado youtuber ha respondido, segura de sí misma, que su padre solo se defiende de todas las acusaciones que ha recibido. "Más que criticar a compañeros, él se está defendiendo de lo que se ha dicho públicamente, ya que se le ha silenciado".

Rocío Flores se defiende de las críticas de Yiya

Rocío Flores ha tenido que hacer frente a muchas acusaciones desde que se proyectó la docuserie de su madre, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. La colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' ha escuchado los ataques de su antigua compañera de 'Supervivientes', Yiya, y ante estos, Rocío Flores asegura que no les da más importancia porque ella solo se queda con lo bueno que le trajo la isla. "Con lo que me quedo de la isla es la gente que me he llevado. [...] En lo que digan los demás no voy a entrar, no he entrado nunca a nada de lo que dicen de mí, pues no lo voy a hacer ahora", comentaba Rocío Flores.

Eso sí, ha dejado claro que ella no es ninguna victimista y que ha tenido que hacer frente en numerosas ocasiones a situaciones muy duras a pesar de su corta edad. "Si por algo me caracterizo es por ir superando obstáculos [...]. He tenido una vida bastante... para la edad que tengo. Dios aprieta, pero no ahoga. Cada vez me hacen más fuerte o al menos eso es lo que quiero entender", explicaba la nieta de Rocío Jurado.