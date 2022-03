El enfrentamiento entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores continúa. Se abre un nuevo capítulo en la batalla judicial entre ambos, pero, en esta ocasión, con el hijo que tienen en común de por medio. El ex guardia civil y David Flores han interpuesto una querella contra Carrasco por impago de la pensión, de 200 euros.

David Flores y Antonio David Flores

David Flores ejerce de acusación particular. El joven, quien ratificó la querella, deberá declarar y verse las caras con su madre en el banquillo, según adelanta Lecturas, algo de lo que ya habló Carrasco en su docuserie, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. "Lo pone a declarar en contra de su madre sabiendo él las capacidades que el niño pueda tener o puede dejar de tener", intuía un año antes.

De esta manera, padre e hijo no solo piden una indemnización de 15.000 euros, sino también que Carrasco ingrese en prisión. Sin embargo, la hija de Rocío Jurado ya señaló esta querella como un movimiento más de Flores: "Me ha presentado una querella en nombre de David, de mi hijo, y como el niño ya tiene 18 años, el que tiene que ratificarla y declarar es él, no el padre. Vuelve a ponerlo en la tesitura de querellarse contra su madre y pedir cárcel para su madre", auguraba.

Piden tres años de cárcel para Antonio David

Antonio David Flores tampoco pagaba los 560 euros de manutención de su hijo David cuando este vivía con su madre. La Justicia terminó por aceptar la petición de Rocío Carrasco y afirmó que el excolaborador debía pagar 60.000 euros. Sin embargo, Flores se declaró insolvente y su exmujer contestó con una querella por insolvencia punible y estafa procesal. Aunque Carrasco pide cuatro años de cárcel para el exguardia civil, la Fiscalía solo pide tres.