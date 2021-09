'Sálvame' está viviendo uno de sus peores momentos en lo que a audiencias se refiere. La llegada de 'Tierra amarga' ha roto la hegemonía de la que gozaba el programa vespertino y eso está repercutiendo en el formato de La fábrica de la tele, tal y como el propio Jorge Javier Vázquez señalaba en una entrevista. Carlota Corredera, que se encuentra al frente de 'Sálvame', ha confesado estar viviendo su "momento de mayor desgaste personal y profesional", por lo que Vázquez ha querido participar de manera telefónica en el programa para enviarle ánimos.

Carlota Corredera, emocionada en 'Sálvame'

"En todos los años que llevamos de programas no recuerdo un terremoto tan profundo", señalaba Jorge Javier Vázquez, quien preguntaba directamente a la presentadora por cómo lo estaba pasando. "Hablar contigo seguro que me va a ayudar [...], ayer me dieron mi primer premio y dije que llegaba en un momento de enorme desgaste personal y profesional", confesaba Carlota Corredera, asegurando que lo que está ocurriendo le está provocando "su peor verano en 'Sálvame'".

"Es fundamental para superar este tipo de situaciones, y yo he pasado varias, reconocerlo y decirlo en público y no intentar esquivar la crisis", le aconsejaba el catalán. "Me parece muy valiente decir que no estás bien". En el plató, Carlota Corredera se emocionaba por las palabras de su compañero, reprimiéndose las lágrimas. "Es una situación que no solo implica a los que vivimos, sino que salpica a toda la familia", señalaba Vázquez. "El hecho de que te estén dando hostias sin parar es hasta que encuentren a otra". "Es algo que va en el sueldo", respondía la gallega con resignación.

La entrevista de Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez ha concedido una entrevista en Lecturas en donde se ha despachado sobre algunos de sus compañeros de 'Sálvame' y ha hablado del mal momento que está viviendo el programa. Pese a reconocer el desgaste y achacarlo a la falta de noticias, el presentador ha asegurado que "'Sálvame' está más vivo que nunca y queda programa para rato". Además, ha aprovechado para defender a Carlota Corredera, negando que ella sea la culpable de la bajada de los datos.