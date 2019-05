Asraf Beno, molesto con Sonsoles Ónega por la pullita a su intervención: "Frasecitas enteras, muy bien"

Sonsoles Ónega es la encargada de moderar los debates que se dan en 'Ya es mediodía'. Pero su trabajo se puede complicar si alguno de los colaboradores que están en el plató no consiguen dar mucho juego con sus respuestas. Es por esta razón que la presentadora ha visto necesario llamarle la atención a Asraf Beno, exconcursante de 'GH VIP 6' y actual pareja de Chabelita Pantoja.

"Ya que te has soltado... porque tú eres un poquito de monosílabos. Sí, no, blanco, negro... Ya empiezas con sujeto, verbo, predicado... frasecitas enteras, muy bien Asraf", soltaba de repente Sonsoles Ónega al ver cómo el modelo se había explayado algo más de lo normal. "He estudiado eh, no te pienses... Ten cuidado", contestaba Asraf Beno, mostrándose muy molesto por aquel inciso de la presentadora.

Al ver que el modelo y rostro televisivo se había molestado por su comentario, Sonsoles Ónega quiso aclararlo, aunque posiblemente solo enfadó más al joven Asraf Beno. "Yo no digo que hayas estudiado o no. Pero luego aquí en el plató a veces eres monosilábico, lo que viene siendo... Monosilábico", decía la presentadora de televisión. "Estamos aprendiendo, hay que dar paso a la juventud", concluía Asraf Beno.

¿Infiel a Chabelita?

Asraf Beno visitaba el plató de 'Ya es mediodía' para hablar sobre su supuesta infidelidad a Chabelita Pantoja, la cual desveló Carolina Sobe. "Me parece muy fuerte que una compañera mía diga una cosa así, sobre todo porque éramos amigos y compartíamos el mismo representante", empezaba diciendo el modelo. "Se ha inventado esa tontería sin nombres, sin datos... Soltó la bomba y ahora se aparta. Lo único que quiere es hacer daño a la relación", explicaba el exconcursante de 'GH VIP', desmintiendo las palabras de Carolina Sobe.