La pulla de Pavón que hizo llorar a Marta y Tom en 'La casa fuerte': "Saliste de la isla como una golfa"

La noche del jueves 19 de noviembre, 'La casa fuerte' alcanzó su séptima gala con un ambiente muy caldeado tras la fuerte discusión que Samira Jalil y Marta Peñate protagonizaron dos días antes en directo. Una disputa que se convirtió en el tema de conversación entre sus compañeros, quienes se mostraron a favor de las distintas partes implicadas, lo que provocó que Peñate protestara por las críticas del resto de concursantes y acabara enfrentándose a Antonio Pavón durante la publicidad, que concluyó con Marta y Tom llorando y recibiendo el consuelo de sus respectivas parejas de concurso.

Tom Brusse y Marta Peñate estallan contra Antonio Pavón en 'La casa fuerte 2'

"Pavón me ha tachado de loca, que a lo mejor se lo puedo comprar un poco, pero me ha dicho en la cara que soy una golfa. La he cagado, pero yo no soy golfa, que estamos en el siglo XXI", defendió Peñate, entre lágrimas, tras lo cual señaló a Pavón que "toda la casa me habló mal de ti y dije que te quería conocer, qué pringada soy", momento en el que el programa emitió un fragmento de la fuerte disputa. "Saliste de la isla como una golfa", lanzó Pavón minutos antes, a quien Marta estaba tachando de "falso". Unas palabras que provocaron que tanto a Peñate como Brusse estallaran en su contra. "¡Eres un sinvergüenza!", gritó Isa Pantoja, indignada, mientras los dos exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' se encaraban con Antonio, entre dolidos y enfadados por aquella referencia a su paso por el anterior reality. "¿Qué estás diciendo? ¡No puedes hablar así!", estalló Tom, mientras Marta rompía a llorar.

"Te has sentido ofendido porque a ti te ha dado la gana. Yo no me he dirigido ni a ti ni a Sandra", replicó Pavón, tras el tenso momento, al ver las lágrimas de Brusse. "Marta me estaba diciendo que era un falso, un mentiroso y mil barbaridades, pues le he dicho lo mismo en su cara", aclaró el concursante, quien señaló que "si en algún momento he atacado a Marta, es porque me he sentido atacado por tres personas a la vez y me estaba defendiendo". "Yo soy lo más claro y transparente que te puedas echar a la cara. Si me atacan, me encuentran", defendió Pavón, una opinión que no compartían algunos de sus compañeros. "Ha estado totalmente fuera de lugar, pido un millón de disculpas. Me he visto acorralado y he sacado los dientes", reconoció finalmente Antonio, tras lo cual Brusse tuvo ocasión de aclarar la razón de su malestar.

"Recibíamos mensajes muy fuertes"

"Al salir de la isla recibíamos mensajes muy fuertes", desveló el exparticipante de 'La isla de las tentaciones', quien contó cómo tanto él como Sandra y Marta habían recibido mensajes en los que se les tachaba de golfos o guarros, entre otros insultos, tras la emisión del reality presentado por Sandra Barneda. "Nadie puede hablar así a mi novia, a mi familia", declaró el concursante, antes de derrumbarse, momento en el que Pavón señaló que "Sandra fue sin pareja, el que fue con pareja fuiste tú", por lo que su situación, era diferentes con respecto a la de Peñate y Brusee. "Si tú la cagaste en ese momento, sería para cambiar de vida. Si ahora estás más feliz, me alegro por ti. Pero, en su momento, lo vimos toda España", añadió Antonio, quien matizó que "como persona, puedo pensar que eres bueno, pero en ese momento lo hiciste".