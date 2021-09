"Pretty Woman" anota un 13% en su 37º pase y se impone a "Kong: La isla calavera" (10%)

El primer día de septiembre ha dejado una floja batalla en el prime time. Sin ningún contenido fuerte, Telecinco se erigió como la vencedora gracias al 37º pase de "Pretty Woman", que convenció al 13% de la audiencia. De este modo, supera en 3 puntos a "Kong: La isla calavera", su principal contendiente, que marca un 10% en la noche de Antena 3. Por otro lado, 'Comando al sol' mejora en +0,7 puntos en una semana, firmando un 8,5%, mientras que 'FBI', en Cuatro, cosecha un 5,9% (+0,1). "Tentación en Manhattan", en laSexta, se queda con un 5,3%.

Uno de los datos más llamativos que nos ha traído el inicio del nuevo curso es el cambio en las mediciones de Kantar, que no recogen los troceos que realizaban las cadenas. Entre los principales afectados, en comparación con la semana pasada, se encuentran 'Espejo público de verano' (11,7% y -5,8) y 'Al rojo vivo' (8,3% y -2,2), mientras que '[email protected]' ha cambiado su previo por la denominación 'Aruseros El Humorning'.

· "Pretty Woman" marca un 13% en su segundo pase del año

· "Kong: La isla calavera" firma un 10%, empeorando en -3,7 puntos a la película de hace 7 días

· Mejoría de +0,7 puntos para 'Comando al sol' (8,5%)

· La película de laSexta anota un 5,3%

· 'FBI' se mantiene estable en Cuatro con un 6% (+0,1)

Antena 3

'El Hormiguero stars' "C. Tangana": 1.241.000 y 9,6%

Telecinco

La 1

laSexta

'El intermedio: The very best': 600.000 y 4,7%

'Cine' "Tentación en Manhattan": 538.000 y 5,3%