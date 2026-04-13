Por Redacción | |

Noche muy igualada para dos de las principales ofertas de la noche. Por un lado, el cine de La 1 triunfa con un 12,9% y más de 1,3 millones de espectadores con 'Misión Imposible: Sentencia mortal', subiendo +2,1 puntos respecto a la película que se emitió la semana anterior.

Por otro lado, 'Supervivientes: Conexión Honduras' se queda muy cerca del cine de La 1, apuntando un 12,7% en Telecinco. El reality pierde justo un punto si comparamos el dato con el de la gala del domingo pasado, y supera por muy poco el millón de espectadores.

A laSexta vuelve 'Lo de Évole' tras el parón de la semana pasada y lo hace entrevistando a Fernando Tejero. Esta entrega apunta un 8,6% y supera el millón de espectadores. Por su parte, 'Cuarto milenio' crece a un 6,1% (+0,6 puntos) mientras que 'Una nueva vida' firma un 8,7% en Antena 3, lo que supone una bajada de seis décimas

Fotograma de 'Misión Imposible: Sentencia mortal' con sus protagonistas

Prime time

Mejora de +2,1 puntos para el cine de La 1

'Conexión Honduras' pierde un punto pero sigue fuerte

'Lo de Évole' cuenta con más de un millón de espectadores

La 1

Película de la semana Misión imposible: Sentencia mortal. Parte uno 1.311.000 12,9%

La 2

Imprescindibles463.000 3,7% Cine Marisol, llámame Pepa 463.000 3,7% Zero dramas306.000 2,8% Tesoros de la tele La bola de cristal 63.000 1,1%

Antena 3

Antena 3 presenta Una nueva vida 1.001.000 7,9% Una nueva vida855.000 8,7%

Cuatro

Cuarto milenio: arrancando la nave T21482.000 4,0% Cuarto milenio654.000 6,1%

Telecinco

Supervivientes: Conexión Honduras1.002.000 12,7%

laSexta

Lo de Évole Fernando Tejero 1.063.000 8,6% Lo de Évole Ana Belén 471.000 4,6% Lo de Évole Eduard 172.000 2,9%

ernando Tejero, entrevistado en 'Lo de Évole'

Late night

Medio punto de bajada para 'Cuarto milenio' (5,8%)

Mejora de 7 décimas para el cine de La 1

La reposición de 'Una nueva vida' apunta un 3,4% (-1,2)

La 1

Cine Día de patriotas 230.000 7,1%

La 2

Tom Cruise, la última estrella de cine56.000 2,6%

Antena 3

Una nueva vida106.000 3,4%

Cuatro

Cuarto milenio210.000 5,8%

Telecinco

Gran Madrid show125.000 6,8%

laSexta

Lo de Évole Belle Epoque 77.000 2,7% La casa del juego de pokerstars28.000 1,6%

Raquel Salazar, en su participación en 'Fiesta'

Sobremesa y tarde

+2,6 puntos de mejora para 'Aquí la Tierra' (11,4%)

'Fiesta' (9,3%) sube siete décimas en una semana

'La Roca' regresa tras Semana Santa con un 5,3%

La 1

Sesión de tarde Cualquiera menos tú 1.146.000 11,6% Sesión de tarde 2 Te puede pasar a ti 1.006.000 10,6% Sesión de tarde 3 Suegra por sorpresa 810.000 8,7% Aquí la Tierra1.165.000 11,4%

La 2

Saber y ganar: fin de semana397.000 4,0% Grandes documentales294.000 3,0% Cuentos de Zambia Naturaleza interconectada 258.000 2,6% Los leones mandan331.000 3,4% Fauna letal Zambia 300.000 3,2% Fauna letal Surinam 282.000 3,0% Documentales de La 2264.000 2,9% Apocalipsis de la antigüedad Los minoicos 264.000 2,9% España sin asfalto224.000 2,4% España sin asfalto Naturaleza en flor 247.000 2,6% Ríos Segura 293.000 2,7%

Antena 3

Multicine Encuentro con la muerte 999.000 10,1% Multicine 2 Sobre las nubes 711.000 7,6% Multicine 3 Mensaje de amor en una botella 668.000 7,0%

Cuatro

Home cinema Los conspiradores 637.000 6,4% Home cinema 2 Snake eyes: el origen 523.000 5,6%

Telecinco

Fiesta897.000 9,3%

laSexta

La Roca507.000 5,3%

Verónica Dulanto y José Luis Vidal, en la segunda entrega de 'Visto lo visto'

Mañana

'Visto lo visto' se estrena en domingo con un 6,9%

Con una pérdida de cuatro décimas, 'D Corazón' apunta un 8,8%

17% para 'La ruleta de la suerte', subiendo dos décimas

La 1

Agrosfera103.000 15,1% Viaje al centro de la tele Tocata, éxitos nacionales 291.000 7,6% Viaje al centro de la tele Parece que fue ayer 367.000 8,6% D Corazón563.000 8,8%

La 2

De la estación espacial internacional a la luna. El mu32.000 3,9% Los conciertos de La 2 XXX ciclo musica de cámara. Orquesta y coro RTVE. Radio clásica 26.000 1,8% Medina18.000 0,8% Buenas noticias TV49.000 1,9% Shalom34.000 1,3% Últimas preguntas85.000 2,8% El día del señor265.000 7,3% Santa misa275.000 7,5% Pueblo de Dios Combonianos Perú: evangelio a ras de suelo 163.000 4,2% Un país en bicicleta, diario de una ciclista96.000 2,3% Un país en bicicleta, diario de una ciclista98.000 2,2% Flash moda75.000 1,5% El escarabajo verde Al borde del abismo 118.000 2,0% Viajar en tren Croacia: Knin-split 121.000 1,6% Saber y ganar: fin de semana116.000 1,3%

Antena 3

Los más...68.000 3,6% Los más televisivos47.000 3,3% Los más televisivos105.000 3,9% Centímetros cúbicos115.000 3,5% Los más...140.000 3,9% Vídeos, vídeos140.000 3,9% Mask singer: adivina quién canta266.000 6,6% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Repollo guisado a la siciliana 460.000 9,6% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Aguacates rellenos de arroz y maíz 673.000 12,5% La ruleta de la suerte1.260.000 17,0%

Cuatro

Love shopping tv0 0,1% ¡Toma salami! Estrellas internacionales 8.000 1,2% ¡Toma salami! Pablo Carbonell 18.000 2,4% ¡Toma salami! Animales en serie 42.000 3,9% Volando voy Palencia 157.000 7,8% Volando voy Albarracín 332.000 9,8% Viajeros Cuatro La Rioja 379.000 9,5% Viajeros Cuatro Florencia 431.000 8,7%

Telecinco

Miramimusica3.000 0,5% Enphorma4.000 0,5% Love shopping tv6.000 0,7% Got talent España: momentazos31.000 2,4% Got Talent España198.000 7,2% El precio justo236.000 6,0% El precio justo336.000 7,0% Visto lo visto507.000 6,9%

laSexta

Equipo de investigación El retorno de la reina 43.000 5,5% Aruser@s weekend153.000 6,9% Equipo de investigación El jefe de los Miami 239.000 6,5% Equipo de investigación El patrón: rico o muerto 284.000 7,0% Equipo de investigación El cartel del estrecho 284.000 5,7%

Informativos

El 20,2% de 'Antena 3 noticias fin de semana' le hace liderar sin problemas en la franja de la sobremesa, donde 'Telediario fin de semana' apunta un 12,2% e 'Informativos Telecinco Fin de Semana' se queda en un 9,1%. Por la noche, el 'Telediario' de La 1 sí que lidera con un 13,2% superando el 12,8% de las de Antena 3 y al 9,7% de las de Telecinco.

La 1

Fin de semana 24h78.000 14,2% Fin de semana 24h265.000 11,7% Telediario fin semana 11.176.000 12,2% Telediario fin semana 21.540.000 13,2%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.935.000 20,2% Antena 3 noticias 2 fin de semana1.490.000 12,8%

Cuatro

Noticias Cuatro 1663.000 9,3% El desmarque Cuatro 1446.000 4,8% Noticias Cuatro 2512.000 5,3%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00875.000 9,1% Informativos Telecinco 21:001.125.000 9,7%

laSexta

laSexta noticias 14h502.000 7,0% La sexta deportes 1347.000 3,8% laSexta noticias 20h827.000 8,6% La sexta deportes 2506.000 4,2%

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