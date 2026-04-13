Audiencias Domingo 12 de Abril de 2026
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Noche muy igualada para dos de las principales ofertas de la noche. Por un lado, el cine de La 1 triunfa con un 12,9% y más de 1,3 millones de espectadores con 'Misión Imposible: Sentencia mortal', subiendo +2,1 puntos respecto a la película que se emitió la semana anterior.
Por otro lado, 'Supervivientes: Conexión Honduras' se queda muy cerca del cine de La 1, apuntando un 12,7% en Telecinco. El reality pierde justo un punto si comparamos el dato con el de la gala del domingo pasado, y supera por muy poco el millón de espectadores.
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A laSexta vuelve 'Lo de Évole' tras el parón de la semana pasada y lo hace entrevistando a Fernando Tejero. Esta entrega apunta un 8,6% y supera el millón de espectadores. Por su parte, 'Cuarto milenio' crece a un 6,1% (+0,6 puntos) mientras que 'Una nueva vida' firma un 8,7% en Antena 3, lo que supone una bajada de seis décimas
Fotograma de 'Misión Imposible: Sentencia mortal' con sus protagonistas
Prime time
- Mejora de +2,1 puntos para el cine de La 1
- 'Conexión Honduras' pierde un punto pero sigue fuerte
- 'Lo de Évole' cuenta con más de un millón de espectadores
Película de la semana 1.311.000 12,9%
Imprescindibles463.000 3,7%
Cine 463.000 3,7%
Zero dramas306.000 2,8%
Tesoros de la tele 63.000 1,1%
Antena 3 presenta 1.001.000 7,9%
Una nueva vida855.000 8,7%
Cuarto milenio: arrancando la nave T21482.000 4,0%
Cuarto milenio654.000 6,1%
Supervivientes: Conexión Honduras1.002.000 12,7%
Lo de Évole 1.063.000 8,6%
Lo de Évole 471.000 4,6%
Lo de Évole 172.000 2,9%
ernando Tejero, entrevistado en 'Lo de Évole'
Late night
- Medio punto de bajada para 'Cuarto milenio' (5,8%)
- Mejora de 7 décimas para el cine de La 1
- La reposición de 'Una nueva vida' apunta un 3,4% (-1,2)
Cine 230.000 7,1%
Tom Cruise, la última estrella de cine56.000 2,6%
Una nueva vida106.000 3,4%
Cuarto milenio210.000 5,8%
Gran Madrid show125.000 6,8%
Lo de Évole 77.000 2,7%
La casa del juego de pokerstars28.000 1,6%
Raquel Salazar, en su participación en 'Fiesta'
Sobremesa y tarde
- +2,6 puntos de mejora para 'Aquí la Tierra' (11,4%)
- 'Fiesta' (9,3%) sube siete décimas en una semana
- 'La Roca' regresa tras Semana Santa con un 5,3%
Sesión de tarde 1.146.000 11,6%
Sesión de tarde 2 1.006.000 10,6%
Sesión de tarde 3 810.000 8,7%
Aquí la Tierra1.165.000 11,4%
Saber y ganar: fin de semana397.000 4,0%
Grandes documentales294.000 3,0%
Cuentos de Zambia 258.000 2,6%
Los leones mandan331.000 3,4%
Fauna letal 300.000 3,2%
Fauna letal 282.000 3,0%
Documentales de La 2264.000 2,9%
Apocalipsis de la antigüedad 264.000 2,9%
España sin asfalto224.000 2,4%
España sin asfalto 247.000 2,6%
Ríos 293.000 2,7%
Multicine 999.000 10,1%
Multicine 2 711.000 7,6%
Multicine 3 668.000 7,0%
Home cinema 637.000 6,4%
Home cinema 2 523.000 5,6%
Fiesta897.000 9,3%
La Roca507.000 5,3%
Verónica Dulanto y José Luis Vidal, en la segunda entrega de 'Visto lo visto'
Mañana
- 'Visto lo visto' se estrena en domingo con un 6,9%
- Con una pérdida de cuatro décimas, 'D Corazón' apunta un 8,8%
- 17% para 'La ruleta de la suerte', subiendo dos décimas
Agrosfera103.000 15,1%
Viaje al centro de la tele 291.000 7,6%
Viaje al centro de la tele 367.000 8,6%
D Corazón563.000 8,8%
De la estación espacial internacional a la luna. El mu32.000 3,9%
Los conciertos de La 2 26.000 1,8%
Medina18.000 0,8%
Buenas noticias TV49.000 1,9%
Shalom34.000 1,3%
Últimas preguntas85.000 2,8%
El día del señor265.000 7,3%
Santa misa275.000 7,5%
Pueblo de Dios 163.000 4,2%
Un país en bicicleta, diario de una ciclista96.000 2,3%
Un país en bicicleta, diario de una ciclista98.000 2,2%
Flash moda75.000 1,5%
El escarabajo verde 118.000 2,0%
Viajar en tren 121.000 1,6%
Saber y ganar: fin de semana116.000 1,3%
Los más...68.000 3,6%
Los más televisivos47.000 3,3%
Los más televisivos105.000 3,9%
Centímetros cúbicos115.000 3,5%
Los más...140.000 3,9%
Vídeos, vídeos140.000 3,9%
Mask singer: adivina quién canta266.000 6,6%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 460.000 9,6%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 673.000 12,5%
La ruleta de la suerte1.260.000 17,0%
Love shopping tv0 0,1%
¡Toma salami! 8.000 1,2%
¡Toma salami! 18.000 2,4%
¡Toma salami! 42.000 3,9%
Volando voy 157.000 7,8%
Volando voy 332.000 9,8%
Viajeros Cuatro 379.000 9,5%
Viajeros Cuatro 431.000 8,7%
Miramimusica3.000 0,5%
Enphorma4.000 0,5%
Love shopping tv6.000 0,7%
Got talent España: momentazos31.000 2,4%
Got Talent España198.000 7,2%
El precio justo236.000 6,0%
El precio justo336.000 7,0%
Visto lo visto507.000 6,9%
Equipo de investigación 43.000 5,5%
Aruser@s weekend153.000 6,9%
Equipo de investigación 239.000 6,5%
Equipo de investigación 284.000 7,0%
Equipo de investigación 284.000 5,7%
Informativos
El 20,2% de 'Antena 3 noticias fin de semana' le hace liderar sin problemas en la franja de la sobremesa, donde 'Telediario fin de semana' apunta un 12,2% e 'Informativos Telecinco Fin de Semana' se queda en un 9,1%. Por la noche, el 'Telediario' de La 1 sí que lidera con un 13,2% superando el 12,8% de las de Antena 3 y al 9,7% de las de Telecinco.
Fin de semana 24h78.000 14,2%
Fin de semana 24h265.000 11,7%
Telediario fin semana 11.176.000 12,2%
Telediario fin semana 21.540.000 13,2%
Antena 3 noticias 1 fin de semana1.935.000 20,2%
Antena 3 noticias 2 fin de semana1.490.000 12,8%
Noticias Cuatro 1663.000 9,3%
El desmarque Cuatro 1446.000 4,8%
Noticias Cuatro 2512.000 5,3%
Informativos Telecinco 15:00875.000 9,1%
Informativos Telecinco 21:001.125.000 9,7%
laSexta noticias 14h502.000 7,0%
La sexta deportes 1347.000 3,8%
laSexta noticias 20h827.000 8,6%
La sexta deportes 2506.000 4,2%