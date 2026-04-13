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AUDIENCIAS DOMINGO 12 DE ABRIL

'Misión Imposible: Sentencia mortal' (12,9%) y 'Supervivientes: Conexión Honduras' (12,7%) se reparten la noche

Fernando Tejero otorga un 8,6% a 'Lo de Évole', con su entrevista en laSexta.

'Misión Imposible: Sentencia mortal' (12,9%) y 'Supervivientes: Conexión Honduras' (12,7%) se reparten la noche
Por RedacciónPublicado: Lunes 13 Abril 2026 09:00 (hace 14 horas) | Última actualización: Lunes 13 Abril 2026 09:25 (hace 14 horas)

Audiencias Domingo 12 de Abril de 2026

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    10,7%

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    9,4%

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Noche muy igualada para dos de las principales ofertas de la noche. Por un lado, el cine de La 1 triunfa con un 12,9% y más de 1,3 millones de espectadores con 'Misión Imposible: Sentencia mortal', subiendo +2,1 puntos respecto a la película que se emitió la semana anterior.

Por otro lado, 'Supervivientes: Conexión Honduras' se queda muy cerca del cine de La 1, apuntando un 12,7% en Telecinco. El reality pierde justo un punto si comparamos el dato con el de la gala del domingo pasado, y supera por muy poco el millón de espectadores.

Vídeos FormulaTV

A laSexta vuelve 'Lo de Évole' tras el parón de la semana pasada y lo hace entrevistando a Fernando Tejero. Esta entrega apunta un 8,6% y supera el millón de espectadores. Por su parte, 'Cuarto milenio' crece a un 6,1% (+0,6 puntos) mientras que 'Una nueva vida' firma un 8,7% en Antena 3, lo que supone una bajada de seis décimas

Fotograma de &#39;Misión Imposible: Sentencia mortal&#39; con sus protagonistas

Fotograma de 'Misión Imposible: Sentencia mortal' con sus protagonistas

Prime time

  • Mejora de +2,1 puntos para el cine de La 1
  • 'Conexión Honduras' pierde un punto pero sigue fuerte
  • 'Lo de Évole' cuenta con más de un millón de espectadores
La 1

Película de la semana 1.311.000 12,9%

La 2

Imprescindibles463.000 3,7%

Cine 463.000 3,7%

Zero dramas306.000 2,8%

Tesoros de la tele 63.000 1,1%

Antena 3

Antena 3 presenta 1.001.000 7,9%

Una nueva vida855.000 8,7%

Cuatro

Cuarto milenio: arrancando la nave T21482.000 4,0%

Cuarto milenio654.000 6,1%

Telecinco

Supervivientes: Conexión Honduras1.002.000 12,7%

laSexta

Lo de Évole 1.063.000 8,6%

Lo de Évole 471.000 4,6%

Lo de Évole 172.000 2,9%

Fernando Tejero, entrevistado en &#39;Lo de Évole&#39;

ernando Tejero, entrevistado en 'Lo de Évole'

Late night

  • Medio punto de bajada para 'Cuarto milenio' (5,8%)
  • Mejora de 7 décimas para el cine de La 1
  • La reposición de 'Una nueva vida' apunta un 3,4% (-1,2)
La 1

Cine 230.000 7,1%

La 2

Tom Cruise, la última estrella de cine56.000 2,6%

Antena 3

Una nueva vida106.000 3,4%

Cuatro

Cuarto milenio210.000 5,8%

Telecinco

Gran Madrid show125.000 6,8%

laSexta

Lo de Évole 77.000 2,7%

La casa del juego de pokerstars28.000 1,6%

Raquel Salazar, en su participación en &#39;Fiesta&#39;

Raquel Salazar, en su participación en 'Fiesta'

Sobremesa y tarde

  • +2,6 puntos de mejora para 'Aquí la Tierra' (11,4%)
  • 'Fiesta' (9,3%) sube siete décimas en una semana
  • 'La Roca' regresa tras Semana Santa con un 5,3%
La 1

Sesión de tarde 1.146.000 11,6%

Sesión de tarde 2 1.006.000 10,6%

Sesión de tarde 3 810.000 8,7%

Aquí la Tierra1.165.000 11,4%

La 2

Saber y ganar: fin de semana397.000 4,0%

Grandes documentales294.000 3,0%

Cuentos de Zambia 258.000 2,6%

Los leones mandan331.000 3,4%

Fauna letal 300.000 3,2%

Fauna letal 282.000 3,0%

Documentales de La 2264.000 2,9%

Apocalipsis de la antigüedad 264.000 2,9%

España sin asfalto224.000 2,4%

España sin asfalto 247.000 2,6%

Ríos 293.000 2,7%

Antena 3

Multicine 999.000 10,1%

Multicine 2 711.000 7,6%

Multicine 3 668.000 7,0%

Cuatro

Home cinema 637.000 6,4%

Home cinema 2 523.000 5,6%

Telecinco

Fiesta897.000 9,3%

laSexta

La Roca507.000 5,3%

Verónica Dulanto y José Luis Vidal, en la segunda entrega de &#39;Visto lo visto&#39;

Verónica Dulanto y José Luis Vidal, en la segunda entrega de 'Visto lo visto'

Mañana

  • 'Visto lo visto' se estrena en domingo con un 6,9%
  • Con una pérdida de cuatro décimas, 'D Corazón' apunta un 8,8%
  • 17% para 'La ruleta de la suerte', subiendo dos décimas
La 1

Agrosfera103.000 15,1%

Viaje al centro de la tele 291.000 7,6%

Viaje al centro de la tele 367.000 8,6%

D Corazón563.000 8,8%

La 2

De la estación espacial internacional a la luna. El mu32.000 3,9%

Los conciertos de La 2 26.000 1,8%

Medina18.000 0,8%

Buenas noticias TV49.000 1,9%

Shalom34.000 1,3%

Últimas preguntas85.000 2,8%

El día del señor265.000 7,3%

Santa misa275.000 7,5%

Pueblo de Dios 163.000 4,2%

Un país en bicicleta, diario de una ciclista96.000 2,3%

Un país en bicicleta, diario de una ciclista98.000 2,2%

Flash moda75.000 1,5%

El escarabajo verde 118.000 2,0%

Viajar en tren 121.000 1,6%

Saber y ganar: fin de semana116.000 1,3%

Antena 3

Los más...68.000 3,6%

Los más televisivos47.000 3,3%

Los más televisivos105.000 3,9%

Centímetros cúbicos115.000 3,5%

Los más...140.000 3,9%

Vídeos, vídeos140.000 3,9%

Mask singer: adivina quién canta266.000 6,6%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 460.000 9,6%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 673.000 12,5%

La ruleta de la suerte1.260.000 17,0%

Cuatro

Love shopping tv0 0,1%

¡Toma salami! 8.000 1,2%

¡Toma salami! 18.000 2,4%

¡Toma salami! 42.000 3,9%

Volando voy 157.000 7,8%

Volando voy 332.000 9,8%

Viajeros Cuatro 379.000 9,5%

Viajeros Cuatro 431.000 8,7%

Telecinco

Miramimusica3.000 0,5%

Enphorma4.000 0,5%

Love shopping tv6.000 0,7%

Got talent España: momentazos31.000 2,4%

Got Talent España198.000 7,2%

El precio justo236.000 6,0%

El precio justo336.000 7,0%

Visto lo visto507.000 6,9%

laSexta

Equipo de investigación 43.000 5,5%

Aruser@s weekend153.000 6,9%

Equipo de investigación 239.000 6,5%

Equipo de investigación 284.000 7,0%

Equipo de investigación 284.000 5,7%

Informativos

El 20,2% de 'Antena 3 noticias fin de semana' le hace liderar sin problemas en la franja de la sobremesa, donde 'Telediario fin de semana' apunta un 12,2% e 'Informativos Telecinco Fin de Semana' se queda en un 9,1%. Por la noche, el 'Telediario' de La 1 sí que lidera con un 13,2% superando el 12,8% de las de Antena 3 y al 9,7% de las de Telecinco.

La 1

Fin de semana 24h78.000 14,2%

Fin de semana 24h265.000 11,7%

Telediario fin semana 11.176.000 12,2%

Telediario fin semana 21.540.000 13,2%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.935.000 20,2%

Antena 3 noticias 2 fin de semana1.490.000 12,8%

Cuatro

Noticias Cuatro 1663.000 9,3%

El desmarque Cuatro 1446.000 4,8%

Noticias Cuatro 2512.000 5,3%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00875.000 9,1%

Informativos Telecinco 21:001.125.000 9,7%

laSexta

laSexta noticias 14h502.000 7,0%

La sexta deportes 1347.000 3,8%

laSexta noticias 20h827.000 8,6%

La sexta deportes 2506.000 4,2%

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