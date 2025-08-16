'Viaje al centro de la tele' sobresale contra 'Juego de espías' (10%) y el refrito de 'De viernes' (6,3%)

Por Redacción | |

El prime time del festivo nacional ha estado dominado por 'Viaje al centro de la tele' de La 1, que con un bloque dedicado a los años 70 ha conseguido liderar en el prime time, llegando a marcar un 14,1% con 982.000 espectadores en la segunda entrega, rozando el millón de espectadores.

La segunda oferta más vista de la noche es 'Juego de espías' en Antena 3, que registra un 10% redondo con 730.000 espectadores. Por su parte, Telecinco se queda en un 6,3% con 374.000 espectadores con el programa especial que recopila algunos de los mejores momentos de '¡De viernes!'.

El cine en Cuatro marca un 4,4% con 'Underwater', que congrega a 325.000 espectadores y laSexta se queda en un 4,1% con 304.000 espectadores con el primer 'Equipo de investigación'. En La 2, las reposiciones de 'Cifras y letras' consiguen un 3,2% y un 4,2%, respectivamente, mientras que la emisión de 'Plano general' con Isabel Guerra llega al 2,7% con 204.000 espectadores.

La 1

Viaje al centro de la tele: La noche temática 70 imprescindibles 849.000 11,2% Viaje al centro de la tele: La noche temática 70 éxitos 982.000 14,1% Viaje al centro de la tele: La noche temática 70 temazos 693.000 13,7%

La 2

Cifras y letras231.000 3,2% Cifras y letras314.000 4,2% Plano general Isabel guerra 204.000 2,7% Historia de nuestro cine: Película Días azules 168.000 2,4%

Antena 3

El peliculón Juego de espías 730.000 10,0%

Cuatro

Viajeros Cuatro Sicilia 308.000 4,2% El blockbuster Underwater 325.000 4,4% Cine Cuatro Hellboy 2: El ejercito dorado 203.000 4,8%

Telecinco

¡De viernes!: Lo mejor374.000 6,3%

laSexta

laSexta columna Se hizo la luz 349.000 4,6% Equipo de investigación El yoyas: Historia de una fuga 304.000 4,1% Equipo de investigación La reina de la cirugía 242.000 3,9%

La 1

Viaje al centro de la tele: La noche temática 70 creativos 401.000 12,2%

La 2

Cine La inocencia 126.000 2,9% Senderos con Juan y migas36.000 1,6%

Antena 3

Cine The lady in the van 256.000 6,3% Sportium game show32.000 1,6%

Cuatro

Sportium game show30.000 1,5%

Telecinco

Gran Madrid show73.000 3,6%

laSexta

Equipo de investigación El rey de la chatarra 229.000 5,7% Equipo de investigación' "Anita la fantástica'"192.000 7,6%

La 1

Sesión de tarde Quédate a mi lado 922.000 12,1% Sesión de tarde 2 City of Angels 655.000 9,1% Sesión de tarde 3 El padre de la criatura 546.000 8,2%

La 2

Saber y ganar356.000 4,8% Grandes documentales245.000 3,4% Incluye: - Los supervivientes definitivos de la naturaleza Los 20 mejores cazadores 288.000 3,8% - Cazadores de África Los juicios de Olimba 308.000 4,0% - Los paIsajes mas bellos del mundo Queensland 246.000 3,4% - El declive de los reyes mayas197.000 2,9% - Tailandia, las islas paradisíacas243.000 3,6%

Antena 3

Multicine La hija del rey 913.000 12,0% Multicine 2 La princesa prometida 672.000 9,2% Multicine 3 Historia de un amor verdadero 548.000 8,2%

Cuatro

Home cinema El hobbit: Un viaje inesperado 385.000 5,1% Home cinema 2 Replicantes 314.000 4,5%

Telecinco

Fiesta622.000 8,6%

laSexta

Cine Terminator: Genesis 335.000 4,4% Cine G. I. Joe 264.000 3,7%

La 1

La hora de La 1388.000 21,0% Mañaneros 360481.000 11,8%

La 2

De parque en parque Parque nacional de cabañeros 11.000 2,4% Infierno arábigo Los amos del aire 18.000 2,4% Pipper en ruta Costa brava 52.000 5,0% Pipper en ruta Madrid 54.000 3,7% El western de La 2 Una larga fila de cruces 47.000 2,1% El día del señor41.000 1,5% Incluye: - Santa misa41.000 1,4% Ruralitas61.000 1,9% El cazador56.000 1,3% La pirámide105.000 1,6% Saber y ganar139.000 1,8%

Antena 3

Pelopicopata24.000 4,2% Los más...113.000 5,0% Incluye: - Videos, videos52.000 5,9% - Los más TV69.000 4,5% - Lo mejor de cada casa111.000 4,4% - Los más TV176.000 5,8% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Menestra de habitas con huevo frito 231.000 6,4% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Salteado de verduras con salsa de soja 468.000 11,3% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Churrasco de cerdo con patatas al ajo y orégano 847.000 17,3% La ruleta de la suerte1.392.000 21,3%

Cuatro

Puro cuatro live1.000 0,2% Love shopping tv4.000 0,8% ¡Toma salami! Aventureros express 9.000 1,4% ¡Toma salami! Las vegas 16.000 2,0% ¡Toma salami! Yayos 27.000 2,4% Volando voy Valle de Laciana (León) 86.000 4,7% Volando voy Belmonte, cuenca 165.000 6,4% Viajeros Cuatro Valencia 156.000 5,1% Viajeros Cuatro Nueva Orleans 247.000 6,0%

Telecinco

Enphorma2.000 0,4% Got talent España54.000 5,9% Got talent España204.000 8,1% Got talent España329.000 6,9%

laSexta

Ventaprime3.000 0,6% Help flash6.000 0,8% Equipo de investigación Giro inesperado 23.000 1,8% Equipo de investigación A sangre fría 87.000 4,2% Equipo de investigación El crimen del bodeguero 103.000 4,1% Equipo de investigación ¿Quién mato a mis padres? 148.000 5,1% Equipo de investigación Asesinato a la carta: El crimen de la asistenta 189.000 5,9% Equipo de investigación Crimen por amor 251.000 5,9%

En el terreno informativo, Antena 3 no pierde el ritmo y continúa líder tanto en su primera edición con un 20,9% y casi 1,6 millones de espectadores, como en la noche, que firma un 13,8% con 991.000 espectadores. La 1, por su parte, registra un 13,4% con más de un millón en el mediodía, mientras que en la noche firma un 9,8% con 710.000 espectadores. A su vez, Telecinco se conforma con un 6,9% y medio millón en la sobremesa y un 8,5% con 609.000 espectadores en la noche.

La 1

Telediario matinal126.000 19,2% Telediario 11.017.000 13,4% Telediario 2710.000 9,8% Fin de semana 24h134.000 6,8%

Antena 3

Antena 3 Noticias 11.583.000 20,9% Antena 3 Noticias 2991.000 13,8%

Cuatro

Noticias Cuatro 1494.000 7,9% El Desmarque Cuatro 1388.000 5,2% Noticias Cuatro 2345.000 5,2%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00521.000 6,9% Informativos Telecinco 21:00609.000 8,5%

laSexta

laSexta Noticias 14h467.000 7,2% laSexta Noticias: Jugones347.000 4,5% laSexta Noticias 20h440.000 6,6% laSexta Noticias: Especial405.000 5,8% laSexta Deportes 2331.000 4,6%

