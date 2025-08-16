FormulaTV
AUDIENCIAS VIERNES 15 DE AGOSTO

'Viaje al centro de la tele' sobresale contra 'Juego de espías' (10%) y el refrito de 'De viernes' (6,3%)

En el cómputo diario, La 1 lidera con un 11,5%, superando en un punto entero a Antena 3, que marca un 10,5%.

Por RedacciónPublicado: Sábado 16 Agosto 2025 09:00 (hace 15 horas) | Última actualización: Sábado 16 Agosto 2025 10:47 (hace 13 horas)

  • logola1

    11,5%

  • logoantena3

    10,5%

  • logotelecinco

    7,2%

  • logocuatro

    4,9%

  • logolasexta

    4,8%

  • logo13tv

    3,0%

  • logoenergy

    3,0%

  • logola2

    2,9%

  • logofdf

    2,9%

  • logonova

    2,4%

  • logoneox

    2,1%

  • logodiscoverymax

    2,1%

  • logoatreseries

    2,1%

  • logobemadtv

    1,7%

  • logocanal24horas

    1,6%

  • logodkiss

    1,5%

  • logoparamount-network

    1,4%

  • logodivinity

    1,2%

  • logomega-espana

    1,2%

  • logoclan

    1,0%

  • logoboing

    1,0%

  • logoten

    1,0%

  • logoreal-madrid-tv

    0,6%

  • logoteledeporte

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

El prime time del festivo nacional ha estado dominado por 'Viaje al centro de la tele' de La 1, que con un bloque dedicado a los años 70 ha conseguido liderar en el prime time, llegando a marcar un 14,1% con 982.000 espectadores en la segunda entrega, rozando el millón de espectadores.

Vídeos FormulaTV

La segunda oferta más vista de la noche es 'Juego de espías' en Antena 3, que registra un 10% redondo con 730.000 espectadores. Por su parte, Telecinco se queda en un 6,3% con 374.000 espectadores con el programa especial que recopila algunos de los mejores momentos de '¡De viernes!'.

El cine en Cuatro marca un 4,4% con 'Underwater', que congrega a 325.000 espectadores y laSexta se queda en un 4,1% con 304.000 espectadores con el primer 'Equipo de investigación'. En La 2, las reposiciones de 'Cifras y letras' consiguen un 3,2% y un 4,2%, respectivamente, mientras que la emisión de 'Plano general' con Isabel Guerra llega al 2,7% con 204.000 espectadores.

&#39;Viaje al centro de la tele&#39;

'Viaje al centro de la tele'

Prime time

  • 'Viaje al centro de la tele' (14,1%) duplica al cine de la semana pasada de La 1 (6,7%)
  • -1,7 puntos para 'El peliculón' de Antena 3, que anota un 10% con 'Juego de espías'
  • El refrito de 'De viernes' baja -2,3 puntos en una semana y se queda en un 6,3%
La 1

Viaje al centro de la tele: La noche temática 849.000 11,2%

Viaje al centro de la tele: La noche temática 982.000 14,1%

Viaje al centro de la tele: La noche temática 693.000 13,7%

La 2

Cifras y letras231.000 3,2%

Cifras y letras314.000 4,2%

Plano general 204.000 2,7%

Historia de nuestro cine: Película 168.000 2,4%

Antena 3

El peliculón 730.000 10,0%

Cuatro

Viajeros Cuatro 308.000 4,2%

El blockbuster 325.000 4,4%

Cine Cuatro 203.000 4,8%

Telecinco

¡De viernes!: Lo mejor374.000 6,3%

laSexta

laSexta columna 349.000 4,6%

Equipo de investigación 304.000 4,1%

Equipo de investigación 242.000 3,9%

Gloria Serra, presentadora de &#39;Equipo de investigación&#39;

Gloria Serra, presentadora de 'Equipo de investigación'

Late night

  • Buen 12,2% para la emisión de 'VACDLT' ya en el late night de La 1
  • 'Equipo de investigación' promedia un 6,7% en el late de laSexta
  • La película 'The lady in the van' (6,3%) mejora al cine de la semana anterior en Antena 3
La 1

Viaje al centro de la tele: La noche temática 401.000 12,2%

La 2

Cine 126.000 2,9%

Senderos con Juan y migas36.000 1,6%

Antena 3

Cine 256.000 6,3%

Sportium game show32.000 1,6%

Cuatro

Sportium game show30.000 1,5%

Telecinco

Gran Madrid show73.000 3,6%

laSexta

Equipo de investigación 229.000 5,7%

Equipo de investigación' "Anita la fantástica'"192.000 7,6%

&#39;El Hobbit: Un viaje inesperado&#39;

'El Hobbit: Un viaje inesperado'

Sobremesa y tarde

  • La 1 lidera la franja de la tarde al promediar un 9,8% gracias a sus 'Sesiones de tarde'
  • Buen 12% para el primer 'Multicine' de Antena 3
  • 'Fiesta' firma un 8,6% con 622.000 espectadores en la tarde de Telecinco
La 1

Sesión de tarde 922.000 12,1%

Sesión de tarde 2 655.000 9,1%

Sesión de tarde 3 546.000 8,2%

La 2

Saber y ganar356.000 4,8%

Grandes documentales245.000 3,4%

Incluye:

- Los supervivientes definitivos de la naturaleza 288.000 3,8%

- Cazadores de África 308.000 4,0%

- Los paIsajes mas bellos del mundo 246.000 3,4%

- El declive de los reyes mayas197.000 2,9%

- Tailandia, las islas paradisíacas243.000 3,6%

Antena 3

Multicine 913.000 12,0%

Multicine 2 672.000 9,2%

Multicine 3 548.000 8,2%

Cuatro

Home cinema 385.000 5,1%

Home cinema 2 314.000 4,5%

Telecinco

Fiesta622.000 8,6%

laSexta

Cine 335.000 4,4%

Cine 264.000 3,7%

Silvia Intxaurrondo, presentadora de &#39;La hora de La 1&#39;

Silvia Intxaurrondo, presentadora de 'La hora de La 1'

Mañana

  • Enorme 21% para 'La hora de La 1', que aprovecha el festivo y casi llega a los 400.000 espectadores
  • Las reposiciones de 'Got Talent España' se quedan en un 7% de media
  • 'La ruleta de la suerte' continúa imparable con un 21,3% y casi 1,4 millones de espectadores
La 1

La hora de La 1388.000 21,0%

Mañaneros 360481.000 11,8%

La 2

De parque en parque 11.000 2,4%

Infierno arábigo 18.000 2,4%

Pipper en ruta 52.000 5,0%

Pipper en ruta 54.000 3,7%

El western de La 2 47.000 2,1%

El día del señor41.000 1,5%

Incluye:

- Santa misa41.000 1,4%

Ruralitas61.000 1,9%

El cazador56.000 1,3%

La pirámide105.000 1,6%

Saber y ganar139.000 1,8%

Antena 3

Pelopicopata24.000 4,2%

Los más...113.000 5,0%

Incluye:

- Videos, videos52.000 5,9%

- Los más TV69.000 4,5%

- Lo mejor de cada casa111.000 4,4%

- Los más TV176.000 5,8%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 231.000 6,4%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 468.000 11,3%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 847.000 17,3%

La ruleta de la suerte1.392.000 21,3%

Cuatro

Puro cuatro live1.000 0,2%

Love shopping tv4.000 0,8%

¡Toma salami! 9.000 1,4%

¡Toma salami! 16.000 2,0%

¡Toma salami! 27.000 2,4%

Volando voy 86.000 4,7%

Volando voy 165.000 6,4%

Viajeros Cuatro 156.000 5,1%

Viajeros Cuatro 247.000 6,0%

Telecinco

Enphorma2.000 0,4%

Got talent España54.000 5,9%

Got talent España204.000 8,1%

Got talent España329.000 6,9%

laSexta

Ventaprime3.000 0,6%

Help flash6.000 0,8%

Equipo de investigación 23.000 1,8%

Equipo de investigación 87.000 4,2%

Equipo de investigación 103.000 4,1%

Equipo de investigación 148.000 5,1%

Equipo de investigación 189.000 5,9%

Equipo de investigación 251.000 5,9%

Informativos

En el terreno informativo, Antena 3 no pierde el ritmo y continúa líder tanto en su primera edición con un 20,9% y casi 1,6 millones de espectadores, como en la noche, que firma un 13,8% con 991.000 espectadores. La 1, por su parte, registra un 13,4% con más de un millón en el mediodía, mientras que en la noche firma un 9,8% con 710.000 espectadores. A su vez, Telecinco se conforma con un 6,9% y medio millón en la sobremesa y un 8,5% con 609.000 espectadores en la noche.

La 1

Telediario matinal126.000 19,2%

Telediario 11.017.000 13,4%

Telediario 2710.000 9,8%

Fin de semana 24h134.000 6,8%

Antena 3

Antena 3 Noticias 11.583.000 20,9%

Antena 3 Noticias 2991.000 13,8%

Cuatro

Noticias Cuatro 1494.000 7,9%

El Desmarque Cuatro 1388.000 5,2%

Noticias Cuatro 2345.000 5,2%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00521.000 6,9%

Informativos Telecinco 21:00609.000 8,5%

laSexta

laSexta Noticias 14h467.000 7,2%

laSexta Noticias: Jugones347.000 4,5%

laSexta Noticias 20h440.000 6,6%

laSexta Noticias: Especial405.000 5,8%

laSexta Deportes 2331.000 4,6%

