El cine de La 1 (9,8%) vuelve a superar a 'La encrucijada' (8,4%) y 'El rival más débil' regresa con un 7,7%

Audiencias Jueves 14 de Agosto de 2025
Entre la víspera de la festividad de agosto y el propio mes, ninguno de los datos de audiencia de la noche del jueves han logrado sobresalir. Sin embargo, al igual que ocurrió la semana anterior, el cine de La 1 se ha impuesto. En esta ocasión, 'El hotel de los líos (García y García 2)' ha cedido -0,3 puntos a un 9,8%. Cabe mencionar el buen rendimiento de 'Viaje al centro de la tele', cuya segunda entrega roza el millón de espectadores y sube +2,1 puntos al 12,2%.
'La encrucijada' firma otra desescalada en sus resultados, y es que registra un 8,4% tras perder -0,8 puntos. Aun así, consigue superar a los datos del regreso de 'El rival más débil', que vuelve con un 7,7%. Pese a que el concurso empeora en -0,9 puntos a 'Volando voy, volando vengo', iguala el máximo de audiencia que consiguió hace casi un año.
Otro de los grandes descensos de la noche ha sido 'Mis raíces', y es que el programa de Isabel Jiménez no toca fondo. Marca un nuevo mínimo después de ceder -0,4 puntos a un 4,1%. Y en cuanto a laSexta, 'El taquillazo' destaca con 'Juego de asesinos', que se apunta un buen 6,3%.
Prime time
- 'First Dates' (9,5%) cede -0,5 puntos en una semana
- 'Viaje al centro de la tele' destaca con un 12,2%
- Pérdida de -0,8 puntos para 'La encrucijada' (8,4%)
- Nuevo mínimo de 'Mis raíces' (4,1%)
- El cine de laSexta anota un buen 6,3%
Viaje al centro de la tele 835.000 10,7%
Viaje al centro de la tele: Grandes éxitos 968.000 12,2%
Somos cine RTVE 660.000 9,8%
Baloncesto: Amistoso 301.000 3,9%
El cine de La 2: Película 142.000 2,4%
El Hormiguero 19 años juntos 778.000 9,9%
La encrucijada581.000 8,4%
Viajeros Cuatro 240.000 3,2%
Viajeros Cuatro 411.000 5,2%
Mis raíces 267.000 4,1%
First Dates739.000 9,5%
El rival mas débil456.000 7,7%
El intermedio: The very best385.000 4,9%
El taquillazo 376.000 6,3%
Late night
- 'La encrucijada' (9,7%) mejora ligeramente +0,2 puntos en su segundo capítulo
- 'Madres: Desde el corazón' llega a Cuatro con un 3,4%
- El cine de La 1 marca un 8,4% y pierde -0,5 puntos
- 8,1% para la reposición de 'El rival más débil'
- El cine de laSexta firma un 6,6%
Somos cine RTVE 2 326.000 8,4%
Diario América 24h86.000 4,2%
Documentos tv 52.000 1,7%
La trampa del clic49.000 2,4%
La encrucijada493.000 9,7%
La encrucijada182.000 5,5%
La encrucijada63.000 3,0%
Madres: Desde el corazón 140.000 3,4%
Mis raíces 73.000 3,0%
El rival más débil281.000 8,1%
Gran Madrid show46.000 2,2%
Cine 184.000 6,6%
Sobremesa y tarde
- 'Malas lenguas' (6,4%) mejora en +1,5 puntos a 'La pirámide'
- 'Pasapalabra' brilla en Antena 3 con un 21,8% (-1)
- -0,8 puntos pierde 'Tardear' (8,7%)
- 'Zapeando' se conforma con un 4,9% tras bajar -0,5 puntos
- 5,6% para 'Todo es mentira', que firma una subida de +0,6 puntos
Malas lenguas687.000 8,7%
Valle Salvaje759.000 10,5%
La promesa 754.000 11,1%
Malas lenguas404.000 6,4%
Aquí la Tierra514.000 7,7%
Saber y ganar418.000 5,1%
Grandes documentales280.000 3,8%
Incluye:
- Los supervivientes definitivos de la naturaleza 350.000 4,5%
- Canguros arborícolas: Fantasmas del bosque280.000 3,8%
- Carreteras extremas 185.000 2,7%
Malas lenguas203.000 3,2%
Malas lenguas 2: Al cuadrado343.000 5,2%
Sueños de libertad1.117.000 13,8%
YAS verano685.000 10,0%
Pasapalabra1.427.000 21,8%
Todo es mentira: Summer TEM432.000 5,6%
Lo sabe, no lo sabe307.000 4,7%
Tardear665.000 8,7%
El diario de verano562.000 8,7%
Agárrate al sillón555.000 8,4%
Zapeando394.000 4,9%
Más vale tarde de verano389.000 5,7%
Mañana
- 'La hora de La 1' (19,8%) roza el 20% al crecer +2,3 puntos
- 'La ruleta de la suerte' arrasa con un 23,3% (+0,7)
- Ligero descenso de -0,2 puntos para 'Vamos a ver verano' con un 10,8%
- 'En boca de todos' firma un 5,3% al descender -0,2 puntos
- 7,4% para 'Al rojo vivo' (+0,2)
La hora de La 1343.000 19,8%
Mañaneros 360460.000 15,4%
Incluye:
- Entrevista 651.000 15,5%
Mañaneros 360649.000 9,1%
De parque en parque 14.000 2,5%
Zoom tendencias10.000 1,3%
Zoom tendencias13.000 1,6%
Infierno arábigo 15.000 1,2%
Pueblo de Dios 9.000 0,5%
Reduce tu huella 27.000 1,4%
El western de La 2 38.000 1,7%
El cazador49.000 1,7%
El cazador76.000 1,9%
La pirámide83.000 1,3%
Saber y ganar151.000 1,9%
Espejo público verano295.000 12,1%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 753.000 15,9%
La ruleta de la suerte1.549.000 23,3%
Love shopping tv1.000 0,1%
¡Toma salami! 4.000 0,5%
Alerta cobra 7.000 0,6%
Alerta cobra 53.000 3,0%
En boca de todos161.000 5,3%
Agárrate al sillón11.000 2,1%
La mirada crítica208.000 11,2%
Vamos a ver verano296.000 10,8%
Vamos a ver más verano553.000 9,2%
Ventaprime3.000 0,5%
Help flash1.000 0,1%
¿Quién vive ahí?17.000 2,1%
¿Quién vive ahí?42.000 3,5%
Aruser@s fresh172.000 8,8%
Al rojo vivo250.000 7,4%
Informativos
'Antena 3 noticias 1' arrasa en la sobremesa al firmar un 21,9% y supera en 10 puntos a 'Telediario 1' (11,9%). 'Informativos Telecinco 15:00' se queda con un 8,7%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' también brilla con un 19,1%. 'Telediario 2' marca un 10,4% e 'Informativos Telecinco 21:00' registra un 8,1%.
Telediario matinal151.000 19,4%
Telediario 1969.000 11,9%
Telediario 2755.000 10,4%
Noticias de la mañana126.000 15,9%
Antena 3 Noticias 11.790.000 21,9%
Antena 3 Noticias 21.380.000 19,1%
Noticias Cuatro 1341.000 5,2%
El Desmarque Cuatro 1346.000 4,3%
Noticias Cuatro 2316.000 5,0%
El matinal45.000 6,8%
El matinal90.000 10,6%
El matinal119.000 9,6%
Informativos Telecinco 15:00708.000 8,7%
Informativos Telecinco 21:00595.000 8,1%
laSexta Noticias 14h568.000 8,0%
laSexta Noticias: Jugones458.000 5,6%
laSexta Noticias 20h437.000 6,9%
laSexta Noticias: Especial317.000 4,5%
laSexta Deportes 2313.000 4,3%