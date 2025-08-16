El cine de La 1 (9,8%) vuelve a superar a 'La encrucijada' (8,4%) y 'El rival más débil' regresa con un 7,7%

Por Redacción | |

Entre la víspera de la festividad de agosto y el propio mes, ninguno de los datos de audiencia de la noche del jueves han logrado sobresalir. Sin embargo, al igual que ocurrió la semana anterior, el cine de La 1 se ha impuesto. En esta ocasión, 'El hotel de los líos (García y García 2)' ha cedido -0,3 puntos a un 9,8%. Cabe mencionar el buen rendimiento de 'Viaje al centro de la tele', cuya segunda entrega roza el millón de espectadores y sube +2,1 puntos al 12,2%.

'La encrucijada' firma otra desescalada en sus resultados, y es que registra un 8,4% tras perder -0,8 puntos. Aun así, consigue superar a los datos del regreso de 'El rival más débil', que vuelve con un 7,7%. Pese a que el concurso empeora en -0,9 puntos a 'Volando voy, volando vengo', iguala el máximo de audiencia que consiguió hace casi un año.

Otro de los grandes descensos de la noche ha sido 'Mis raíces', y es que el programa de Isabel Jiménez no toca fondo. Marca un nuevo mínimo después de ceder -0,4 puntos a un 4,1%. Y en cuanto a laSexta, 'El taquillazo' destaca con 'Juego de asesinos', que se apunta un buen 6,3%.

Prime time

'First Dates' (9,5%) cede -0,5 puntos en una semana

La 1

Viaje al centro de la tele Historia de una canción. Primera parte 835.000 10,7% Viaje al centro de la tele: Grandes éxitos Música de película 968.000 12,2% Somos cine RTVE El hotel de los líos. García y García 2 660.000 9,8%

La 2

Baloncesto: Amistoso España - Francia 301.000 3,9% El cine de La 2: Película Remember (2022) 142.000 2,4%

Antena 3

El Hormiguero 19 años juntos Andy y Lucas 778.000 9,9% La encrucijada581.000 8,4%

Cuatro

Viajeros Cuatro Silicon Valley 240.000 3,2% Viajeros Cuatro Miami 411.000 5,2% Mis raíces Carlos Cuerpo 267.000 4,1%

Telecinco

First Dates739.000 9,5% El rival mas débil456.000 7,7%

laSexta

El intermedio: The very best385.000 4,9% El taquillazo Juego de asesinos (2021) 376.000 6,3%

Late night

La 1

Somos cine RTVE 2 García y García 326.000 8,4% Diario América 24h86.000 4,2%

La 2

Documentos tv La era de los robots 52.000 1,7% La trampa del clic49.000 2,4%

Antena 3

La encrucijada493.000 9,7% La encrucijada182.000 5,5% La encrucijada63.000 3,0%

Cuatro

Madres: Desde el corazón Nuria Fergó - Claudia Rodríguez 140.000 3,4% Mis raíces Blanca Romero 73.000 3,0%

Telecinco

El rival más débil281.000 8,1% Gran Madrid show46.000 2,2%

laSexta

Cine Nacer para morir 184.000 6,6%

Sobremesa y tarde

La 1

Malas lenguas687.000 8,7% Valle Salvaje759.000 10,5% La promesa Capítulo especial 1 754.000 11,1% Malas lenguas404.000 6,4% Aquí la Tierra514.000 7,7%

La 2

Saber y ganar418.000 5,1% Grandes documentales280.000 3,8% Incluye: - Los supervivientes definitivos de la naturaleza Los 20 mejores de altos vuelos 350.000 4,5% - Canguros arborícolas: Fantasmas del bosque280.000 3,8% - Carreteras extremas Las gargantas del Dades 185.000 2,7% Malas lenguas203.000 3,2% Malas lenguas 2: Al cuadrado343.000 5,2%

Antena 3

Sueños de libertad1.117.000 13,8% YAS verano685.000 10,0% Pasapalabra1.427.000 21,8%

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM432.000 5,6% Lo sabe, no lo sabe307.000 4,7%

Telecinco

Tardear665.000 8,7% El diario de verano562.000 8,7% Agárrate al sillón555.000 8,4%

laSexta

Zapeando394.000 4,9% Más vale tarde de verano389.000 5,7%

Mañana

La 1

La hora de La 1343.000 19,8% Mañaneros 360460.000 15,4% Incluye: - Entrevista Óscar López 651.000 15,5% Mañaneros 360649.000 9,1%

La 2

De parque en parque Parque nacional marítimo - Terrestre de las islas atlánticas de Galicia 14.000 2,5% Zoom tendencias10.000 1,3% Zoom tendencias13.000 1,6% Infierno arábigo Las maravillas del Wadi 15.000 1,2% Pueblo de Dios Bizantinos de corazón latino 9.000 0,5% Reduce tu huella Cañas y barro 27.000 1,4% El western de La 2 Desafío en la ciudad muerta 38.000 1,7% El cazador49.000 1,7% El cazador76.000 1,9% La pirámide83.000 1,3% Saber y ganar151.000 1,9%

Antena 3

Espejo público verano295.000 12,1% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Croquetas de gambas 753.000 15,9% La ruleta de la suerte1.549.000 23,3%

Cuatro

Love shopping tv1.000 0,1% ¡Toma salami! Gemelos 4.000 0,5% Alerta cobra Encerrado 7.000 0,6% Alerta cobra Cobra, encargaos vosotros 53.000 3,0% En boca de todos161.000 5,3%

Telecinco

Agárrate al sillón11.000 2,1% La mirada crítica208.000 11,2% Vamos a ver verano296.000 10,8% Vamos a ver más verano553.000 9,2%

laSexta

Ventaprime3.000 0,5% Help flash1.000 0,1% ¿Quién vive ahí?17.000 2,1% ¿Quién vive ahí?42.000 3,5% Aruser@s fresh172.000 8,8% Al rojo vivo250.000 7,4%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' arrasa en la sobremesa al firmar un 21,9% y supera en 10 puntos a 'Telediario 1' (11,9%). 'Informativos Telecinco 15:00' se queda con un 8,7%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' también brilla con un 19,1%. 'Telediario 2' marca un 10,4% e 'Informativos Telecinco 21:00' registra un 8,1%.

La 1

Telediario matinal151.000 19,4% Telediario 1969.000 11,9% Telediario 2755.000 10,4%

Antena 3

Noticias de la mañana126.000 15,9% Antena 3 Noticias 11.790.000 21,9% Antena 3 Noticias 21.380.000 19,1%

Cuatro

Noticias Cuatro 1341.000 5,2% El Desmarque Cuatro 1346.000 4,3% Noticias Cuatro 2316.000 5,0%

Telecinco

El matinal45.000 6,8% El matinal90.000 10,6% El matinal119.000 9,6% Informativos Telecinco 15:00708.000 8,7% Informativos Telecinco 21:00595.000 8,1%

laSexta

laSexta Noticias 14h568.000 8,0% laSexta Noticias: Jugones458.000 5,6% laSexta Noticias 20h437.000 6,9% laSexta Noticias: Especial317.000 4,5% laSexta Deportes 2313.000 4,3%

