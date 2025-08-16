FormulaTV
AUDIENCIAS JUEVES 14 DE AGOSTO

El cine de La 1 (9,8%) vuelve a superar a 'La encrucijada' (8,4%) y 'El rival más débil' regresa con un 7,7%

'Mis raíces' no toca fondo tras anotar un 4,1% y 267.000 espectadores.

El cine de La 1 (9,8%) vuelve a superar a 'La encrucijada' (8,4%) y 'El rival más débil' regresa con un 7,7%
Por RedacciónPublicado: Sábado 16 Agosto 2025 08:33 (hace 15 horas) | Última actualización: Sábado 16 Agosto 2025 09:51 (hace 14 horas)

Audiencias Jueves 14 de Agosto de 2025

  • logoantena3

    13,1%

  • logola1

    10,7%

  • logotelecinco

    8,5%

  • logolasexta

    5,7%

  • logocuatro

    4,6%

  • logofdf

    3,2%

  • logola2

    3,1%

  • logoenergy

    2,6%

  • logoneox

    2,3%

  • logonova

    2,3%

  • logo13tv

    2,1%

  • logobemadtv

    2,1%

  • logodiscoverymax

    1,9%

  • logoatreseries

    1,9%

  • logomega-espana

    1,6%

  • logoparamount-network

    1,6%

  • logodkiss

    1,5%

  • logodivinity

    1,4%

  • logoten

    1,2%

  • logocanal24horas

    1,1%

  • logoboing

    1,0%

  • logoclan

    0,8%

  • logoreal-madrid-tv

    0,8%

  • logoteledeporte

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

Entre la víspera de la festividad de agosto y el propio mes, ninguno de los datos de audiencia de la noche del jueves han logrado sobresalir. Sin embargo, al igual que ocurrió la semana anterior, el cine de La 1 se ha impuesto. En esta ocasión, 'El hotel de los líos (García y García 2)' ha cedido -0,3 puntos a un 9,8%. Cabe mencionar el buen rendimiento de 'Viaje al centro de la tele', cuya segunda entrega roza el millón de espectadores y sube +2,1 puntos al 12,2%.

'La encrucijada' firma otra desescalada en sus resultados, y es que registra un 8,4% tras perder -0,8 puntos. Aun así, consigue superar a los datos del regreso de 'El rival más débil', que vuelve con un 7,7%. Pese a que el concurso empeora en -0,9 puntos a 'Volando voy, volando vengo', iguala el máximo de audiencia que consiguió hace casi un año.

Otro de los grandes descensos de la noche ha sido 'Mis raíces', y es que el programa de Isabel Jiménez no toca fondo. Marca un nuevo mínimo después de ceder -0,4 puntos a un 4,1%. Y en cuanto a laSexta, 'El taquillazo' destaca con 'Juego de asesinos', que se apunta un buen 6,3%.

'El rival más débil' regresa con los programas que guardó en el cajón'

'El rival más débil' regresa con los programas que guardó en el cajón'

Prime time

  • 'First Dates' (9,5%) cede -0,5 puntos en una semana
  • 'Viaje al centro de la tele' destaca con un 12,2%
  • Pérdida de -0,8 puntos para 'La encrucijada' (8,4%)
  • Nuevo mínimo de 'Mis raíces' (4,1%)
  • El cine de laSexta anota un buen 6,3%
La 1

Viaje al centro de la tele 835.000 10,7%

Viaje al centro de la tele: Grandes éxitos 968.000 12,2%

Somos cine RTVE 660.000 9,8%

La 2

Baloncesto: Amistoso 301.000 3,9%

El cine de La 2: Película 142.000 2,4%

Antena 3

El Hormiguero 19 años juntos 778.000 9,9%

La encrucijada581.000 8,4%

Cuatro

Viajeros Cuatro 240.000 3,2%

Viajeros Cuatro 411.000 5,2%

Mis raíces 267.000 4,1%

Telecinco

First Dates739.000 9,5%

El rival mas débil456.000 7,7%

laSexta

El intermedio: The very best385.000 4,9%

El taquillazo 376.000 6,3%

'La encrucijada' continúa empeorando sus resultados'

'La encrucijada' continúa empeorando sus resultados'

Late night

  • 'La encrucijada' (9,7%) mejora ligeramente +0,2 puntos en su segundo capítulo
  • 'Madres: Desde el corazón' llega a Cuatro con un 3,4%
  • El cine de La 1 marca un 8,4% y pierde -0,5 puntos
  • 8,1% para la reposición de 'El rival más débil'
  • El cine de laSexta firma un 6,6%
La 1

Somos cine RTVE 2 326.000 8,4%

Diario América 24h86.000 4,2%

La 2

Documentos tv 52.000 1,7%

La trampa del clic49.000 2,4%

Antena 3

La encrucijada493.000 9,7%

La encrucijada182.000 5,5%

La encrucijada63.000 3,0%

Cuatro

Madres: Desde el corazón 140.000 3,4%

Mis raíces 73.000 3,0%

Telecinco

El rival más débil281.000 8,1%

Gran Madrid show46.000 2,2%

laSexta

Cine 184.000 6,6%

'Pasapalabra' arrasa pese a la víspera del festivo

'Pasapalabra' arrasa pese a la víspera del festivo

Sobremesa y tarde

La 1

Malas lenguas687.000 8,7%

Valle Salvaje759.000 10,5%

La promesa 754.000 11,1%

Malas lenguas404.000 6,4%

Aquí la Tierra514.000 7,7%

La 2

Saber y ganar418.000 5,1%

Grandes documentales280.000 3,8%

Incluye:

- Los supervivientes definitivos de la naturaleza 350.000 4,5%

- Canguros arborícolas: Fantasmas del bosque280.000 3,8%

- Carreteras extremas 185.000 2,7%

Malas lenguas203.000 3,2%

Malas lenguas 2: Al cuadrado343.000 5,2%

Antena 3

Sueños de libertad1.117.000 13,8%

YAS verano685.000 10,0%

Pasapalabra1.427.000 21,8%

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM432.000 5,6%

Lo sabe, no lo sabe307.000 4,7%

Telecinco

Tardear665.000 8,7%

El diario de verano562.000 8,7%

Agárrate al sillón555.000 8,4%

laSexta

Zapeando394.000 4,9%

Más vale tarde de verano389.000 5,7%

'La hora de La 1' lidera rozando el 20%

'La hora de La 1' lidera rozando el 20%

Mañana

La 1

La hora de La 1343.000 19,8%

Mañaneros 360460.000 15,4%

Incluye:

- Entrevista 651.000 15,5%

Mañaneros 360649.000 9,1%

La 2

De parque en parque 14.000 2,5%

Zoom tendencias10.000 1,3%

Zoom tendencias13.000 1,6%

Infierno arábigo 15.000 1,2%

Pueblo de Dios 9.000 0,5%

Reduce tu huella 27.000 1,4%

El western de La 2 38.000 1,7%

El cazador49.000 1,7%

El cazador76.000 1,9%

La pirámide83.000 1,3%

Saber y ganar151.000 1,9%

Antena 3

Espejo público verano295.000 12,1%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 753.000 15,9%

La ruleta de la suerte1.549.000 23,3%

Cuatro

Love shopping tv1.000 0,1%

¡Toma salami! 4.000 0,5%

Alerta cobra 7.000 0,6%

Alerta cobra 53.000 3,0%

En boca de todos161.000 5,3%

Telecinco

Agárrate al sillón11.000 2,1%

La mirada crítica208.000 11,2%

Vamos a ver verano296.000 10,8%

Vamos a ver más verano553.000 9,2%

laSexta

Ventaprime3.000 0,5%

Help flash1.000 0,1%

¿Quién vive ahí?17.000 2,1%

¿Quién vive ahí?42.000 3,5%

Aruser@s fresh172.000 8,8%

Al rojo vivo250.000 7,4%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' arrasa en la sobremesa al firmar un 21,9% y supera en 10 puntos a 'Telediario 1' (11,9%). 'Informativos Telecinco 15:00' se queda con un 8,7%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' también brilla con un 19,1%. 'Telediario 2' marca un 10,4% e 'Informativos Telecinco 21:00' registra un 8,1%.

La 1

Telediario matinal151.000 19,4%

Telediario 1969.000 11,9%

Telediario 2755.000 10,4%

Antena 3

Noticias de la mañana126.000 15,9%

Antena 3 Noticias 11.790.000 21,9%

Antena 3 Noticias 21.380.000 19,1%

Cuatro

Noticias Cuatro 1341.000 5,2%

El Desmarque Cuatro 1346.000 4,3%

Noticias Cuatro 2316.000 5,0%

Telecinco

El matinal45.000 6,8%

El matinal90.000 10,6%

El matinal119.000 9,6%

Informativos Telecinco 15:00708.000 8,7%

Informativos Telecinco 21:00595.000 8,1%

laSexta

laSexta Noticias 14h568.000 8,0%

laSexta Noticias: Jugones458.000 5,6%

laSexta Noticias 20h437.000 6,9%

laSexta Noticias: Especial317.000 4,5%

laSexta Deportes 2313.000 4,3%

