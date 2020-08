"Una historia de venganza" lidera con un discreto 9,7% en La 1 y "Chappie" se queda en un 8,1% en Antena 3

"Una historia de venganza"

Mejorando +1,4 puntos, el cine de La 1 consiguió llevarse la noche con "Una historia de venganza". La película firmó un discreto 9,7%, pero quedó por encima del escueto 8,1% (-2,4) de "Chappie" en Antena 3. Por su parte, las reposiciones de 'Ven a cenar conmigo: Summer Edition' se aprovechan de las bajadas del cine para superar el millón de espectadores en sus dos primeras entregas. En las segundas cadenas, 'Pesadilla en la cocina' se mantienen en un 4,7% (-0,1) mientras que el capítulo de 'Mentes criminales' baja a un 5,6% (-0,6).

Prime time

· Con 9,7%, el cine de La 1 lidera en el prime time

· La película de Antena 3 pierde -2,4 puntos y firma un 8,1%

· 'Ven a cenar conmigo: summer edition' crece y planta cara al cine

Antena 3

'El Hormiguero stars' "Santiago Segura": 1.101.000 y 9,2% 'Cine' "Chappie": 719.000 y 8,1%

Telecinco

'Ven a cenar conmigo: summer edition' "Rafael Amargo": 1.065.000 y 8,8% 'Ven a cenar conmigo: summer edition' "Mónica Hoyos": 1.144.000 y 10,3% 'Ven a cenar conmigo: summer edition' "Alonso Caparrós": 872.000 y 10,3%

La 1

'Cine' "Una historia de venganza": 1.132.000 y 9,7%

laSexta

'El intermedio: the very best': 319.000 y 2,8% 'Pesadilla en la cocina': 538.000 y 4,7%

Cuatro

'First dates': 364.000 y 3,8% 'First dates': 988.000 y 8,4% 'Mentes criminales' "Rusty": 623.000 y 5,6%

La 2

'Construcciones ecológicas' "Construir con troncos": 152.000 y 1,6% 'Construcciones ecológicas' "Austin Power": 253.000 y 2,4% 'Los bastardos de pizzofalcone' "Frio gelido": 408.000 y 3,5%

Late night

· 'De hoy en un año' no pasa del 4,8% en Antena 3

· Los capítulos de 'This Is Us' pierden más de un punto

· 'Pesadilla en la cocina' crece en su último capítulo a un 7,6% (+1,4)

Antena 3

'De hoy en un año': 174.000 y 4,8%

Telecinco

'Ven a cenar conmigo: summer edition' "Oriana Marzoli": 681.000 y 11,6% 'Ven a cenar conmigo: summer edition' "Carmen Alcayde": 493.000 y 12,7% '¡Toma salami!' "Not talent": 291.000 y 11,4%

Cuatro

'Mentes criminales' "Ala rota": 550.000 y 6,5% 'Mentes criminales' "Tensión superficial": 409.000 y 6,8% 'Mentes criminales' "El hombre de arena": 276.000 y 6,9% 'Mentes criminales' "Un bonito desastre": 189.000 y 7,1%

La 1

'This is us': 470.000 y 5,1% 'This is us': 308.000 y 4,5% 'Citas': 178.000 y 3,7% 'Camara abierta': 100.000 y 2,8% 'Noticias 24h': 68.000 y 2,5%

laSexta

'Pesadilla en la cocina': 441.000 y 5,8% 'Pesadilla en la cocina': 273.000 y 7,6%

La 2

'Los delitos del bar lume' "La brisca a cinco": 208.000 y 2,8% 'Turismo rural en el mundo': 77.000 y 1,8% 'Festivales de verano' "Jazz Vitoria Gasteiz": 28.000 y 1%

Sobremesa y tarde

· 'Sálvame tomate' baja a un 16,8% (-2,5)

· 'Pasapalabra' vuelve a firmar récord en Antena 3 con un 19,9%

· 'Más vale tarde' crece a un 7%, mejorando +0,6 puntos

Telecinco

'Sálvame limón': 1.440.000 y 13,2% 'Sálvame naranja': 1.578.000 y 17,1% 'Sálvame tomate': 1.442.000 y 16,8%

La 1

'Mercado central': 849.000 y 8% 'Servir y proteger': 903.000 y 9,1% 'Acacias 38': 717.000 y 8,1% 'El cazador': 610.000 y 7,3% 'España directo': 485.000 y 5,8% 'Aquí la tierra': 628.000 y 7,2%

Antena 3

'Amar es para siempre': 966.000 y 9,3% '¡Ahora caigo!': 717.000 y 7,8% '¡Boom!': 994.000 y 12% 'Pasapalabra': 1.709.000 y 19,9%

laSexta

'Zapeando: previo': 642.000 y 5,7% 'Zapeando': 806.000 y 7,3% 'Más zapeando': 691.000 y 6,6% 'Más vale tarde: avance': 482.000 y 4,8% 'Más vale tarde': 611.000 y 7%

Cuatro

'Todo es mentira': 587.000 y 5,4% 'Todo es mentira bis': 690.000 y 6,7% 'Cuatro al día': 530.000 y 5,9% 'Cuatro al día a las 20h': 419.000 y 5%

La 2

'Saber y ganar': 688.000 y 6,2% 'Grandes documentales': 460.000 y 4,5% Incluye: - 'Arsenal animal' "Escupitajos y pinchazos": 412.000 y 3,9% - 'La vida secreta de los perros': 516.000 y 5,2% 'Documenta2': 178.000 y 2% Incluye: - 'Una vida normal: crónica de un luchador de sumo': 178.000 y 2% - 'Una vida normal: crónica de un luchador de sumo': 173.000 y 1,9% 'Comida al descubierto' "Atún, helado y guisantes": 168.000 y 2% 'Comida al descubierto' "Café, vodka y queso wensleydale": 170.000 y 2,1%

Mañana

· 16,2% para 'Espejo público de verano', que mejora +0,8 puntos

· Subida de medio punto para 'El programa del verano' (17,9%)

· 'El concurso del año' se mantiene en un 5,2% en Cuatro

Telecinco

'¡Toma salami!' "Risto Mejide": 22.000 y 4,6% 'El programa del verano': 567.000 y 17,9% 'Ya es mediodía': 1.112.000 y 13,5%

Antena 3

'Más de uno': 37.000 y 5,5% 'Espejo Público es!verano': 389.000 y 16,2% 'Más espejo público es!verano': 413.000 y 10,8% 'Cocina abierta de kKarlos Arguiñano' "Espaguetis con salsa española": 689.000 y 11,1% 'La ruleta de la suerte': 1.468.000 y 16,2%

La 1

'La mañana': 291.000 y 8,8% 'Cocina al punto con Peña y Tamara' "Codillo asado con melocotón": 340.000 y 6,1% 'Informativo territorial 1': 557.000 y 7,3% Incluye: - 'Viaje al centro de la tele' "En grupo": 0.000 y 0% 'Bloqueados por el muro': 490.000 y 5,1%

Cuatro

'Surferos tv': 8.000 y 1% 'Mejor llama a Kiko': 1.000 y 0,1% '¡Toma salami!' "Superhéroes": 8.000 y 0,5% 'El bribón': 70.000 y 3,4% 'Alerta Cobra' "Nombre en clave: tigre": 107.000 y 4,1% 'Alerta Cobra' "El ataque": 129.000 y 4,3% 'Alerta Cobra' "Banco malo": 184.000 y 5,3% 'Alerta Cobra' "El precio de la amistad": 217.000 y 4,9% 'El concurso del año': 401.000 y 5,9% 'El concurso del año': 531.000 y 5,2%

laSexta

'Únicos': 0.000 y 0% 'En clave de noche': 2.000 y 0,2% '¿Quién vive ahí?': 18.000 y 1,9% '¿Quién vive ahí?': 33.000 y 2,2% 'Crímenes imperfectos': 57.000 y 2,2% 'Al rojo vivo: previo': 233.000 y 6,9% 'Al rojo vivo': 672.000 y 11,7%

La 2

'Zoom tendencias': 10.000 y 1,6% 'Inglés en TVE': 7.000 y 0,8% 'Señores del bosque: vida salvaje a nuestro lado': 13.000 y 1,2% '¡Qué animal!': 28.000 y 1,7% 'Cruce de caminos': 32.000 y 1,5% 'Documenta2': 45.000 y 1,7% Incluye: - 'La historia de China' "Los Ming": 45.000 y 1,7% 'Comida al descubierto' "Dientes de niños, vino y ajo": 49.000 y 1,7% 'Comida al descubierto' "Piñones, red Leicester y cerezas en almíbar": 50.000 y 1,7% 'Construcciones ecológicas' "La tierra del porvenir": 60.000 y 1,8% 'Construcciones ecológicas' "Construir juntos": 68.000 y 1,9% 'Mañanas de cine' "Duelo de reyes": 193.000 y 3,7% 'Curro Jiménez' "El mister": 422.000 y 4,7% 'Ciudades españolas patrimonio de la humanidad' "Mérida": 224.000 y 2%

Informativos:

'Antena 3 noticias 1' vuelve a ser el informativo más visto del día con un 18,7%, siendo el único que supera los dos millones de espectadores. En esa franja de la sobremesa le sigue 'Informativos Telecinco 15:00' (15,3%) y 'Telediario 1' (10,1%). En la franja de la noche se repite el orden, con 'Antena 3 noticias 2' (16,2%) a la cabeza, seguido de 'Informativos Telecinco 21:00' (15,9%) y 'Telediario 2' (10,2%).

La 1

'Noticias 24h': 93.000 y 19,2% 'Noticias 24h': 195.000 y 14,5% 'Telediario 1': 1.145.000 y 10,1% 'Telediario 2': 1.055.000 y 10,2%

Antena 3

'Noticias de la mañana avance': 121.000 y 13,7% 'Noticias de la mañana': 162.000 y 14,1% 'Antena 3 noticias 1': 2.092.000 y 18,7% 'Tu tiempo con Roberto Brasero': 994.000 y 9% 'Antena 3 noticias 2': 1.679.000 y 16,8%

Telecinco

'Informativos Telecinco Matinal': 74.000 y 12,4% 'Informativos Telecinco Matinal': 142.000 y 17,4% 'Informativos Telecinco Matinal': 232.000 y 19,9% 'Informativos Telecinco 15:00': 1.724.000 y 15,3% 'Informativos Telecinco 21:00': 1.582.000 y 15,9%

Cuatro

'Noticias deportes cuatro': 477.000 y 4,2%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 945.000 y 9,1% 'laSexta noticias: jugones': 651.000 y 5,7% 'laSexta noticias 20h': 671.000 y 8% 'laSexta noticias:especial' "Crisis del coronavirus": 514.000 y 5,7%

Cadenas:

Con una media del 14% de cuota de pantalla, Telecinco se corona como la cadena más vista del día, sacando bastante ventaja a Antena 3 con un 11,4%. Por debajo del doble dígito, en un tercer puesto, La 1 firma un 8,1%, quedando dos puntos por encima de laSexta y su 6,1%. Completan el ranking de cadenas generalistas Cuatro con un 5,6% y La 2 con un 3%.