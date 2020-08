'Lazos de sangre' baja a un discreto 9,7% con los Windsor y otorga el liderazgo a "Erin Brockovich" (13,1%)

Boris Izaguirre y sus 'Lazos de sangre' eran los claros vencedores de la noche de los miércoles hasta que Telecinco ha cambiado su estrategia, programando cine, y llevándose así el liderazgo. De este modo, el programa de La 1 que dedicó su entrega a los Windsor bajó a un 9,7%, perdiendo -3,8 puntos respecto a la semana anterior. Por su parte "Erin Brockovich" firmó un 13,1% en la principal cadena de Mediaset, mejorando los datos que cosechaba 'The Rookie'.

· 'Lazos de sangre' baja -3,8 puntos (9,7%) y pierde el liderazgo

· Telecinco crece con el cine (y lidera) respecto a 'The Rookie'

· 'Adivina qué hago esta noche' baja -1,4 puntos y se queda en un 5,2%

Antena 3

Telecinco

La 1

laSexta

'El intermedio: the very best': 303.000 y 2,7%

'Cenicienta': 422.000 y 5,7%