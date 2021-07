Inci y Han, en 'Inocentes'

El periodo estival ha llegado y no solo puede comprobarse con las atas temperaturas: la televisión se ha adaptado con sus nuevas ofertas de cara al verano. 'La última cena' (16%) venció a su competencia en la noche, pero anotando datos inferiores a su primera tanda de comidas. No obstante, mejora los resultados de sus dos especiales navideños. Al mismo tiempo, Antena 3 preestrenaba su nueva ficción turca: 'Inocentes' llegó apuntándose un tibio 8,8%.

Cabe destacar que el tramo "Exprés" del formato culinario de Telecinco amasó mayor número de espectadores que el resto de su emisión, venciendo a 'Viaje al centro de la tele' (9,4%). No obstante, la reposición de 'El hormiguero' atrajo al 11% de la audiencia, muy por encima de 'First Dates' (8,1%) y 'El intermedio: The very best' (4,5%). Horas antes y en la franja matinal, el olímpico Egipto - España se impuso con un 27,7%.

Prime time

· El regreso de 'La última cena' (16%) lidera pero empeora en -12,8 puntos las marcas de 'Supervivientes 2021'

· 'Inocentes' (8,8%) llega a la cadena de Atresmedia descendiendo -1 entero respecto a la cinta 'Los Japón'

· El formato de cenas de Mediaset (16%) permite a Telecinco liderar el prime time con una décima de diferencia respecto de Antena 3

· 'La sombra del poder' (9%) escala +3,4 enteros respecto a 'Comando actualidad'

· El cine de Cuatro (7,4% y +0,9) vence a la reposición de 'El jefe infiltrado' (5,5% y -0,7)

Telecinco

'La última cena: express': 1.279.000 y 11,2% 'La última cena': 1.086.000 y 16%

Antena 3

'El Hormiguero Stars' "Los Morancos": 1.239.000 y 11% 'Inocentes': 735.000 y 8,8%

La 1

'Viaje al centro de la tele' "Esto es América (2ª parte)": 1.068.000 y 9,4% 'Cine' "La sombra del poder": 892.000 y 9%

Cuatro

'First dates': 332.000 y 3,5% 'First dates': 907.000 y 8,1% 'Cine Cuatro' "El último testigo (2012)": 643.000 y 7,4%

laSexta

'El intermedio: The very best': 490.000 y 4,5% 'El jefe infiltrado': 554.000 y 5,5%

La 2

'Espacios increíbles': 238.000 y 2,4% 'Los bastardos de Pizzofalcone' "Vecinos": 335.000 y 3%

Late night

· Las reposiciones de 'El jefe infiltrado' triunfan con un 8,6%, cosechando un aumento de +3,3 puntos en siete días

· "Ahora o nunca" (4,3%) pincha en la franja, perdiendo un total de -2,9 enteros respecto a "Abracadabra" (7,2%)

· La 1 mejora los resultados de la franja con el pase de "American History X" (5,1%)

· Los bastardos de Pizzofalcone' (2,3% y -0,1) en La 2 consiguen más espectadores que 'El desmarque de Cuatro' (2,7% y +0,4)

· El tramo final de 'La última cena' convenció menos que el 'Supervivientes: diario' (20,2%) del jueves previo

Telecinco

'La última cena' (Continuación): 1.086.000 y 16%

Antena 3

'Cine' "Ahora o nunca (2015)": 134.000 y 4,3%

laSexta

'El jefe infiltrado': 508.000 y 8,6% 'El jefe infiltrado': 272.000 y 8,6%

La 1

'Cine 2' "American History X": 221.000 y 5,1%

Cuatro

'El desmarque de Cuatro': 106.000 y 2,7% 'Callejeros' "Benidorm": 42.000 y 1,6%

La 2

'Los bastardos de Pizzofalcone' "Frio gelido": 162.000 y 2,3% 'Festivales de verano' "Mariza": 18.000 y 0,6%

Sobremesa y tarde

· 'Pasapalabra' (20,2%) reina de nuevo las tardes, aunque descendiendo -2,8 enteros

· La versión naranja de 'Sálvame' (17,1%) pierde -0,5 puntos de seguimiento en siete días

· 'Aquí la Tierra' (8,1% y +0,1) se convierte en el espacio más visto de estas franjas en La 1

· Descenso de -0,5 décimas para 'Zapeando' (6%), que vuelve a quedar por encima de 'Todo es mentira' (5,5% y -0,9)

· Mismo 6,5% de share para 'Saber y ganar' que el jueves anterior, pero con -46.000 seguidores de diferencia

Telecinco

'Sálvame limón': 1.424.000 y 14,1% 'Sálvame naranja': 1.460.000 y 17,1% 'Sálvame tomate': 1.074.000 y 13%

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.033.000 y 10,8% 'Tierra amarga': 1.157.000 y 13,4% '¡boom!': 860.000 y 10,9% 'Pasapalabra': 1.661.000 y 20,2%

La 1

'Dos vidas': 602.000 y 6,3% 'Servir y proteger': 581.000 y 6,6% 'El cazador': 656.000 y 8% 'España directo': 518.000 y 6,6% 'Aquí la tierra': 682.000 y 8,1%

laSexta

'Zapeando': 606.000 y 6% 'Más Zapeando': 558.000 y 5,8% 'Más vale tarde: avance': 390.000 y 4,3% 'Más vale tarde': 493.000 y 6% 'laSexta clave': 478.000 y 5,4%

Cuatro

'Todo es mentira': 561.000 y 5,5% 'Todo es mentira bis': 516.000 y 5,6% 'Cuatro al día': 373.000 y 4,5% 'Cuatro al día a las 20h': 401.000 y 5%

La 2

'Saber y ganar': 660.000 y 6,5% 'Grandes documentales': 347.000 y 3,7% Incluye: - 'La gran barrera de coral' "Supervivencia": 389.000 y 4% - 'Wildlife' "El vínculo familiar de los dingos": 305.000 y 3,4% 'Documenta2': 189.000 y 2,2% Incluye: - 'Cine' "El crucigrama de Jacob": 189.000 y 2,2% 'Las recetas de Julie con Thierry Marx' "Cocinando con mostaza": 157.000 y 2% 'Ruta Vía de la Plata' "Señoríos y realengos": 120.000 y 1,5% 'Las Islas Griegas con Julia Bradbury' "Las espóradas": 115.000 y 1,3%

Mañana

· 'La ruleta de la suerte' (18,8%) vuelve a conquistar a los espectadores, con una mejora de +0,8 puntos

· El debut de la Selección Española de Fútbol para los Juegos Olímpicos arrasa en La 1 con un increíble 27,7%

· 'El programa del verano' (19%) sigue en plena forma ampliando +0,5 décimas su liderazgo

· Mejora de +0,8 enteros para 'Espejo público de verano' (14%)

· El tramo político de 'La hora de La 1' (13%) toma algo de aire, superando el duodígito

Telecinco

'¡Toma salami!' "Reporteros en acción": 14.000 y 2,9% 'El programa del verano': 569.000 y 19% 'Ya es mediodía': 1.249.000 y 15,9%

Antena 3

'Espejo Público verano': 317.000 y 14% 'Más Espejo Público verano': 371.000 y 10,6% 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' "Paté de berenjena": 704.000 y 12,4% 'La ruleta de la suerte': 1.585.000 y 18,8%

La 1

'La hora de La 1': 184.000 y 13,1% Incluye: - 'La hora política': 184.000 y 13% 'JJ.OO. futbol' "Egipto - España": 701.000 y 27,7% 'La hora de La 1': 278.000 y 8,9% Incluye: - 'La hora de actualidad': 273.000 y 8,7% 'Las cosas claras': 489.000 y 10,1% 'Las cosas claras': 861.000 y 9,3%

Cuatro

'Surferos TV': 9.000 y 1,4% 'Mejor llama a Kiko': 1.000 y 0,1% '¡Toma salami!: la tele que nos parió' "Colaboradores de lujo": 24.000 y 2,1% 'El bribón': 77.000 y 4,9% 'Alerta Cobra' "Código fantasma": 49.000 y 2,1% 'Alerta Cobra' "Más alto, más rápido, más lejos": 99.000 y 3,6% 'Alerta Cobra' "Carrera contrarreloj": 187.000 y 6% 'Alerta Cobra' "El lado serio de la vida": 229.000 y 5,5% 'Callejeros viajeros' "Abu Dabi": 222.000 y 3,5% 'Callejeros viajeros' "Dubai, la más rica": 291.000 y 3,1%

laSexta

'Minutos musicales': 7.000 y 1,2% '¿Quién vive ahí?': 34.000 y 3,7% '¿Quién vive ahí?': 40.000 y 3% '[email protected] Fresh': 159.000 y 6,9% 'Al rojo vivo: previo': 198.000 y 6,4% 'Al rojo vivo': 484.000 y 8,3%

La 2

'Zoom tendencias': 8.000 y 1,3% 'Inglés en TVE': 6.000 y 0,7% 'El mar arábigo' "Los magos del arrecife": 19.000 y 1,6% 'Pueblo de dios' "El abrazo al desamparado": 19.000 y 1,2% 'Mi familia en la mochila. África para aventureros': 17.000 y 0,8% 'Grandes ríos de la Tierra' "El Misisipi": 59.000 y 2,4% 'Documenta2': 49.000 y 1,7% Incluye: - 'Chateau Gaillard: una fortaleza inexpugnable': 48.000 y 1,7% 'Espacios increíbles': 76.000 y 2,4% 'Mañanas de cine' "Los tres mosqueteros: la venganza de Milady": 186.000 y 3,7% 'Historias naturales' "Comer para vivir": 86.000 y 1% 'Las recetas de Julie con Thierry Marx' "Chocolate a la carta": 212.000 y 2%

Informativos:

Un clásico en el periodo veraniego de los informativos diarios: 'Antena 3 noticias 1' (19,2% y -0,1) se convierte en la oferta líder en espectadores de la jornada, manteniéndose por delante de 'Informativos Telecinco 15:00' (17,1%), 'Telediario 1' (10,9%) y 'laSexta noticias 14h' (8,4%). Horas más tarde, 'Antena 3 noticias 2' (19,8% y +0,4) se impone con rotundidad a 'Informativos Telecinco 21:00' (13,9%) y 'Telediario 2' (10,3%).

La 1

'Telediario matinal': 120.000 y 17,6% 'Informativo territorial 1': 743.000 y 9,9% 'Telediario 1': 1.140.000 y 10,9% 'Informativo territorial 2': 1.067.000 y 10,5% 'El tiempo 1': 958.000 y 9,4% 'Telediario 2': 999.000 y 10,3% Incluye: - 'El tiempo 2': 1.325.000 y 12,5%

Antena 3

'Noticias de la mañana': 118.000 y 18,8% 'Noticias de la mañana': 269.000 y 21,3% 'Antena 3 noticias 1': 2.023.000 y 19,2% 'Tu tiempo con Roberto Brasero': 888.000 y 8,7% 'Antena 3 noticias 2': 1.830.000 y 19,8%

Telecinco

'Informativos Telecinco Matinal': 65.000 y 11,3% 'Informativos Telecinco Matinal': 106.000 y 11,9% 'Informativos Telecinco Matinal': 206.000 y 16,1% 'Informativos Telecinco 15:00': 1.802.000 y 17,1% 'Informativos Telecinco 21:00': 1.297.000 y 13,9%

Cuatro

'Noticias deportes Cuatro': 298.000 y 2,8%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 830.000 y 8,4% 'laSexta noticias: Jugones': 546.000 y 5,1% 'laSexta noticias 20h': 569.000 y 7,1%

Cadenas:

Pese a no contar con el reality hondureño en la noche del jueves, Telecinco (15,3%) consigue imponerse a sus rivales, aunque acusando un importante descenso de -2,9 enteros. No obstante, es suficiente para terminar por delante de Antena 3 (12,7%) y La 1 (9,3%), de nuevo por debajo del duodígito. Mientras, la "segunda división" de la televisión vio como laSexta (6%) sobresalía por encima de Cuatro (5%). Cierran FDF (2,8%), Trece (2,6%), La 2 (2,6%), Nova (2,6%), Energy (2,5%), DMAX (2%) y Divinity (2%).