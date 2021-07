La noche del lunes estuvo ocupada por dos titanes de la programación. El tramo principal del debate final de 'Supervivientes 2021' (20,3%) dio comienzo a las 23h05, con una cuota de pantalla muy superior a la competencia. No obstante, fue 'Mujer' (18,7%) el espacio que consiguió un mayor número de espectadores pese a empezar a las 23h42 de la noche. La última parte de la ficción turca sigue enganchando a la audiencia de manera sorprendente.

No obstante, el tramo exprés del reality de supervivencia (16,7%) consiguió liderar en todos los ámbitos, siendo la emisión más seguida de toda la jornada. Media hora después del inicio de esta oferta, 'Inocentes' abrió sus puertas en Antena 3 ante un 12,4% de la audiencia. Cabe destacar que la opción que peor suerte corrió tuvo su cita en Cuatro: 'Los relojes del diablo' cayó a un 2,9% de share.

· 'Supervivientes: debate final' (20,3%) empeora en -0,9 puntos los datos de 'Conexión Honduras' el pasado lunes

· Pese al retraso horario, 'Mujer' (18,7%) mejora +2,6 enteros, además de crecer +12.000 espectadores

· 'Los relojes del diablo' (2,9%) pierde -0,1 puntos de seguimiento y anota mínimo histórico

· Importante ascenso de +2,5 para 'Viaje al centro de la tele: exprés', apuntándose un 10,3%

· 'El taquillazo' (7,7%) incrementa su rendimiento y escala +2,5 con la cinta "Escuadrón suicida"

'El intermedio: The very best': 503.000 y 4,1%

'El taquillazo' "Escuadrón suicida": 809.000 y 7,7%