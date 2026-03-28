Por Redacción | |

Después de varias semanas de sumar reto tras reto, los finalistas de 'El desafío' se enfrentaban a la última gala en la que tenían que demostrar que merecían llevarse el premio. Finalmente, el ganador ha sido Daniel Illescas, cuya victoria se ha proclamado ante un 15,4%, lo que supone un aumento de +1,4 puntos en una semana y el liderazgo de la noche.

'¡De viernes!' recibió la visita de Ylenia Padilla, que regresó a la televisión después de su largo paréntesis. El programa de corazón anotó un 12,7% con un troceo para escapar del fútbol, de modo que mejoró +0,4 puntos en 7 días. Y en cuanto al mencionado fútbol, el partido amistoso entre España y Serbia lideró su franja con un 25%.

Después del fútbol, La 1 se decantó por 'Indiana Jones y la última cruzada', que cautivó a un 13,1%. También emitió cine Cuatro, cuya entrega de 'Morbius' fue vista por un 5,9%, por lo que pierde -2 puntos respecto a la película del viernes anterior. 'Equipo de investigación' anotó un 5,8%, es decir, una pérdida de -1,4 puntos.

España gana a Serbia en el amistoso que se vio en La 1

Prime time

El fútbol domina con un 25% en La 1

15,4% para la final de 'El desafío', que crece +1,3 puntos en una semana

'¡De viernes!' se apunta un 12,7% (+0,4)

'El blocbuster' (5,9%) cae -2 puntos

'laSexta columna' marca un 5,9% y baja -1,3 puntos

La 1

Fútbol: Amistoso España-Serbia 2.759.000 25,0% Aventura Jones Indiana Jones y la última cruzada 1.090.000 13,1%

La 2

Cifras y letras438.000 4,1% Cifras y letras590.000 5,2% Plano general Pino Montesdeoca 251.000 2,2% Historia de nuestro cine: Presentación El año de las luces 267.000 3,3% Historia de nuestro cine: Película El año de las luces 309.000 3,6%

Antena 3

El desafío: Calentando motores1.014.000 8,9% El desafío1.244.000 15,4%

Cuatro

First Dates495.000 4,7% First Dates729.000 6,5% El blockbuster Morbius 510.000 5,9%

Telecinco

¡De viernes!: Express871.000 7,7% ¡De viernes!855.000 12,7%

laSexta

laSexta clave507.000 5,0% laSexta columna Cuba: La revolución se ha quedado sin energía 660.000 5,9% Equipo de investigación La boda mortal 611.000 5,8% Equipo de investigación El crimen de las gemelas 394.000 5,0%

Ylenia Padilla reaparece en televisión en '¡De viernes!'

Late night

El cine de La 1 mejora los datos de 'Trivial Pursuit' en esta franja

+1,4 puntos sube la reposición de 'El desafío' (7,2%)

Las reposiciones de 'Equipo de investigación' mejoran

5,6% marca el cine de Cuatro tras alzarse +0,6 puntos

La 1

Plan de c1ne 2 Godzilla vs Kong 268.000 7,7%

La 2

Historia de nuestro cine: Coloquio El año de las luces 143.000 2,5% Grantchester50.000 1,3% Grantchester39.000 1,6%

Antena 3

El desafío (Continuación)1.244.000 15,4% El desafío207.000 7,2%

Cuatro

Cine Cuatro Outlander 216.000 5,6%

Telecinco

¡De viernes! (Continuación)855.000 12,7% Gran Madrid show172.000 7,3%

laSexta

Equipo de investigación El crimen del bodeguero 283.000 5,6% Equipo de investigación ¿Quién mató a mis padres? 213.000 7,6%

'La promesa' reúne a un 12,5% en La 1

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano851.000 10,7% Valle Salvaje698.000 10,1% La promesa851.000 12,5% Malas lenguas808.000 10,7% Aquí la Tierra1.020.000 12,1% Previo fútbol: Amistoso España-Serbia 1.180.000 12,6%

La 2

Saber y ganar508.000 5,9% Grandes documentales255.000 3,3% Grecia, la tierra de las aves rapaces253.000 3,1% Belleza y seducción en la naturaleza El poder de la atracción 260.000 3,5% Malas lenguas477.000 7,0% Sukha172.000 2,2% Trivial Pursuit226.000 2,4%

Antena 3

Sueños de libertad1.141.000 13,6% Y ahora, Sonsoles708.000 10,0% Pasapalabra1.723.000 19,9%

Cuatro

Todo es mentira527.000 6,7% Lo sabe, no lo sabe422.000 6,1%

Telecinco

El tiempo justo712.000 9,2% El diario de Jorge730.000 10,5% ¡Allá tú!878.000 10,3%

laSexta

Zapeando455.000 5,5% Más vale tarde428.000 6,1%

'El precio justo' firma máximo con un 10,9%

Mañana

La 1

La hora de La 1414.000 20,8% Entrevista Luis Planas 437.000 21,4% Mañaneros 360453.000 15,1% Mañaneros 360834.000 11,1%

La 2

Zoom tendencias20.000 2,1% España sin asfalto El último año de Carlos V 20.000 1,8% Islandia, el despertar de la vida24.000 1,5% Ríos Tajo 45.000 2,3% Aquí hay trabajo54.000 2,5% Universo UNED41.000 1,9% Crecemos juntas: La serie47.000 2,0% El escarabajo verde Misma ría, distintas aguas 41.000 1,6% El western de La 2 Repoker de bribones 52.000 1,7% El cazador85.000 1,6% El cazador172.000 2,1%

Antena 3

Espejo público299.000 11,9% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Chicharro a la bilbaína 691.000 15,1% La ruleta de la suerte1.448.000 21,2%

Cuatro

Love shopping tv7.000 0,7% ¡Toma salami! Pepito piscinas 15.000 1,1% Alerta Cobra Vendetta 18.000 1,0% Alerta Cobra Cobra, encargaos vosotros 32.000 1,5% En boca de todos229.000 7,6%

Telecinco

La mirada crítica166.000 9,0% El programa de AR327.000 14,3% Vamos a ver454.000 14,1% El precio justo ¡A repostar! 679.000 10,9%

laSexta

Aruser@s el humorning194.000 12,7% Aruser@s275.000 12,8% Al rojo vivo261.000 7,6%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' no tiene rival en la sobremesa, donde registra un 23,3%. Con este dato, se sitúa casi a 10 puntos de distancia de 'Telediario 1, que firma un 13,9%. 'Informativos Telecinco 15:00' queda por detrás con un 10,4%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' anota un 15,8% e 'Informativos Telecinco 21:00', un 8,5%, ambos influenciados por el fútbol en La 1.

La 1

Informativo territorial 1664.000 11,5% Telediario 11.219.000 13,9% Informativo territorial 21.083.000 12,4%

Antena 3

Noticias de la mañana257.000 14,1% Antena 3 noticias 12.046.000 23,3% Antena 3 noticias 21.645.000 15,8%

Cuatro

Noticias Cuatro 1489.000 7,4% El desmarque Cuatro 1352.000 4,1% Noticias Cuatro 2498.000 6,1%

Telecinco

El matinal126.000 9,9% Informativos Telecinco 15:00914.000 10,4% Informativos Telecinco 21:00883.000 8,5%

laSexta

laSexta noticias 14h678.000 9,0% laSexta noticias: Jugones471.000 5,3% laSexta noticias 20h665.000 8,1%

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