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AUDIENCIAS VIERNES 27 DE MARZO

'El desafío' (15,4%) crece y lidera en su final y se distancia de '¡De viernes!' (12,7%), que mejora

La victoria de España ante Serbia en el amistoso brilla con un 25% en La 1.

'El desafío' (15,4%) crece y lidera en su final y se distancia de '¡De viernes!' (12,7%), que mejora
©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Sábado 28 Marzo 2026 09:00 (hace 7 horas) | Última actualización: Sábado 28 Marzo 2026 11:55 (hace 4 horas)

Audiencias Viernes 27 de Marzo de 2026

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    14,6%

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    13,9%

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Después de varias semanas de sumar reto tras reto, los finalistas de 'El desafío' se enfrentaban a la última gala en la que tenían que demostrar que merecían llevarse el premio. Finalmente, el ganador ha sido Daniel Illescas, cuya victoria se ha proclamado ante un 15,4%, lo que supone un aumento de +1,4 puntos en una semana y el liderazgo de la noche.

'¡De viernes!' recibió la visita de Ylenia Padilla, que regresó a la televisión después de su largo paréntesis. El programa de corazón anotó un 12,7% con un troceo para escapar del fútbol, de modo que mejoró +0,4 puntos en 7 días. Y en cuanto al mencionado fútbol, el partido amistoso entre España y Serbia lideró su franja con un 25%.

Vídeos FormulaTV

Después del fútbol, La 1 se decantó por 'Indiana Jones y la última cruzada', que cautivó a un 13,1%. También emitió cine Cuatro, cuya entrega de 'Morbius' fue vista por un 5,9%, por lo que pierde -2 puntos respecto a la película del viernes anterior. 'Equipo de investigación' anotó un 5,8%, es decir, una pérdida de -1,4 puntos.

España gana a Serbia en el amistoso que se vio en La 1

España gana a Serbia en el amistoso que se vio en La 1

Prime time

  • El fútbol domina con un 25% en La 1
  • 15,4% para la final de 'El desafío', que crece +1,3 puntos en una semana
  • '¡De viernes!' se apunta un 12,7% (+0,4)
  • 'El blocbuster' (5,9%) cae -2 puntos
  • 'laSexta columna' marca un 5,9% y baja -1,3 puntos
La 1

Fútbol: Amistoso 2.759.000 25,0%

Aventura Jones 1.090.000 13,1%

La 2

Cifras y letras438.000 4,1%

Cifras y letras590.000 5,2%

Plano general 251.000 2,2%

Historia de nuestro cine: Presentación 267.000 3,3%

Historia de nuestro cine: Película 309.000 3,6%

Antena 3

El desafío: Calentando motores1.014.000 8,9%

El desafío1.244.000 15,4%

Cuatro

First Dates495.000 4,7%

First Dates729.000 6,5%

El blockbuster 510.000 5,9%

Telecinco

¡De viernes!: Express871.000 7,7%

¡De viernes!855.000 12,7%

laSexta

laSexta clave507.000 5,0%

laSexta columna 660.000 5,9%

Equipo de investigación 611.000 5,8%

Equipo de investigación 394.000 5,0%

Ylenia Padilla reaparece en televisión en &#39;¡De viernes!&#39;

Ylenia Padilla reaparece en televisión en '¡De viernes!'

Late night

  • El cine de La 1 mejora los datos de 'Trivial Pursuit' en esta franja
  • +1,4 puntos sube la reposición de 'El desafío' (7,2%)
  • Las reposiciones de 'Equipo de investigación' mejoran
  • 5,6% marca el cine de Cuatro tras alzarse +0,6 puntos
La 1

Plan de c1ne 2 268.000 7,7%

La 2

Historia de nuestro cine: Coloquio 143.000 2,5%

Grantchester50.000 1,3%

Grantchester39.000 1,6%

Antena 3

El desafío (Continuación)1.244.000 15,4%

El desafío207.000 7,2%

Cuatro

Cine Cuatro 216.000 5,6%

Telecinco

¡De viernes! (Continuación)855.000 12,7%

Gran Madrid show172.000 7,3%

laSexta

Equipo de investigación 283.000 5,6%

Equipo de investigación 213.000 7,6%

&#39;La promesa&#39; reúne a un 12,5% en La 1

'La promesa' reúne a un 12,5% en La 1

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano851.000 10,7%

Valle Salvaje698.000 10,1%

La promesa851.000 12,5%

Malas lenguas808.000 10,7%

Aquí la Tierra1.020.000 12,1%

Previo fútbol: Amistoso 1.180.000 12,6%

La 2

Saber y ganar508.000 5,9%

Grandes documentales255.000 3,3%

Grecia, la tierra de las aves rapaces253.000 3,1%

Belleza y seducción en la naturaleza 260.000 3,5%

Malas lenguas477.000 7,0%

Sukha172.000 2,2%

Trivial Pursuit226.000 2,4%

Antena 3

Sueños de libertad1.141.000 13,6%

Y ahora, Sonsoles708.000 10,0%

Pasapalabra1.723.000 19,9%

Cuatro

Todo es mentira527.000 6,7%

Lo sabe, no lo sabe422.000 6,1%

Telecinco

El tiempo justo712.000 9,2%

El diario de Jorge730.000 10,5%

¡Allá tú!878.000 10,3%

laSexta

Zapeando455.000 5,5%

Más vale tarde428.000 6,1%

&#39;El precio justo&#39; firma máximo con un 10,9%

'El precio justo' firma máximo con un 10,9%

Mañana

La 1

La hora de La 1414.000 20,8%

Entrevista 437.000 21,4%

Mañaneros 360453.000 15,1%

Mañaneros 360834.000 11,1%

La 2

Zoom tendencias20.000 2,1%

España sin asfalto 20.000 1,8%

Islandia, el despertar de la vida24.000 1,5%

Ríos 45.000 2,3%

Aquí hay trabajo54.000 2,5%

Universo UNED41.000 1,9%

Crecemos juntas: La serie47.000 2,0%

El escarabajo verde 41.000 1,6%

El western de La 2 52.000 1,7%

El cazador85.000 1,6%

El cazador172.000 2,1%

Antena 3

Espejo público299.000 11,9%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 691.000 15,1%

La ruleta de la suerte1.448.000 21,2%

Cuatro

Love shopping tv7.000 0,7%

¡Toma salami! 15.000 1,1%

Alerta Cobra 18.000 1,0%

Alerta Cobra 32.000 1,5%

En boca de todos229.000 7,6%

Telecinco

La mirada crítica166.000 9,0%

El programa de AR327.000 14,3%

Vamos a ver454.000 14,1%

El precio justo 679.000 10,9%

laSexta

Aruser@s el humorning194.000 12,7%

Aruser@s275.000 12,8%

Al rojo vivo261.000 7,6%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' no tiene rival en la sobremesa, donde registra un 23,3%. Con este dato, se sitúa casi a 10 puntos de distancia de 'Telediario 1, que firma un 13,9%. 'Informativos Telecinco 15:00' queda por detrás con un 10,4%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' anota un 15,8% e 'Informativos Telecinco 21:00', un 8,5%, ambos influenciados por el fútbol en La 1.

La 1

Informativo territorial 1664.000 11,5%

Telediario 11.219.000 13,9%

Informativo territorial 21.083.000 12,4%

Antena 3

Noticias de la mañana257.000 14,1%

Antena 3 noticias 12.046.000 23,3%

Antena 3 noticias 21.645.000 15,8%

Cuatro

Noticias Cuatro 1489.000 7,4%

El desmarque Cuatro 1352.000 4,1%

Noticias Cuatro 2498.000 6,1%

Telecinco

El matinal126.000 9,9%

Informativos Telecinco 15:00914.000 10,4%

Informativos Telecinco 21:00883.000 8,5%

laSexta

laSexta noticias 14h678.000 9,0%

laSexta noticias: Jugones471.000 5,3%

laSexta noticias 20h665.000 8,1%

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