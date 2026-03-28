Audiencias Viernes 27 de Marzo de 2026
14,6%
13,9%
10,3%
6,3%
5,7%
3,4%
2,4%
2,0%
1,9%
1,8%
1,6%
1,5%
1,5%
1,1%
1,1%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,8%
0,8%
0,8%
0,5%
0,0%
0,0%
Después de varias semanas de sumar reto tras reto, los finalistas de 'El desafío' se enfrentaban a la última gala en la que tenían que demostrar que merecían llevarse el premio. Finalmente, el ganador ha sido Daniel Illescas, cuya victoria se ha proclamado ante un 15,4%, lo que supone un aumento de +1,4 puntos en una semana y el liderazgo de la noche.
'¡De viernes!' recibió la visita de Ylenia Padilla, que regresó a la televisión después de su largo paréntesis. El programa de corazón anotó un 12,7% con un troceo para escapar del fútbol, de modo que mejoró +0,4 puntos en 7 días. Y en cuanto al mencionado fútbol, el partido amistoso entre España y Serbia lideró su franja con un 25%.
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
Después del fútbol, La 1 se decantó por 'Indiana Jones y la última cruzada', que cautivó a un 13,1%. También emitió cine Cuatro, cuya entrega de 'Morbius' fue vista por un 5,9%, por lo que pierde -2 puntos respecto a la película del viernes anterior. 'Equipo de investigación' anotó un 5,8%, es decir, una pérdida de -1,4 puntos.
España gana a Serbia en el amistoso que se vio en La 1
Prime time
- El fútbol domina con un 25% en La 1
- 15,4% para la final de 'El desafío', que crece +1,3 puntos en una semana
- '¡De viernes!' se apunta un 12,7% (+0,4)
- 'El blocbuster' (5,9%) cae -2 puntos
- 'laSexta columna' marca un 5,9% y baja -1,3 puntos
Fútbol: Amistoso 2.759.000 25,0%
Aventura Jones 1.090.000 13,1%
Cifras y letras438.000 4,1%
Cifras y letras590.000 5,2%
Plano general 251.000 2,2%
Historia de nuestro cine: Presentación 267.000 3,3%
Historia de nuestro cine: Película 309.000 3,6%
El desafío: Calentando motores1.014.000 8,9%
El desafío1.244.000 15,4%
First Dates495.000 4,7%
First Dates729.000 6,5%
El blockbuster 510.000 5,9%
¡De viernes!: Express871.000 7,7%
¡De viernes!855.000 12,7%
laSexta clave507.000 5,0%
laSexta columna 660.000 5,9%
Equipo de investigación 611.000 5,8%
Equipo de investigación 394.000 5,0%
Ylenia Padilla reaparece en televisión en '¡De viernes!'
Late night
- El cine de La 1 mejora los datos de 'Trivial Pursuit' en esta franja
- +1,4 puntos sube la reposición de 'El desafío' (7,2%)
- Las reposiciones de 'Equipo de investigación' mejoran
- 5,6% marca el cine de Cuatro tras alzarse +0,6 puntos
Plan de c1ne 2 268.000 7,7%
Historia de nuestro cine: Coloquio 143.000 2,5%
Grantchester50.000 1,3%
Grantchester39.000 1,6%
El desafío (Continuación)1.244.000 15,4%
El desafío207.000 7,2%
Cine Cuatro 216.000 5,6%
¡De viernes! (Continuación)855.000 12,7%
Gran Madrid show172.000 7,3%
Equipo de investigación 283.000 5,6%
Equipo de investigación 213.000 7,6%
'La promesa' reúne a un 12,5% en La 1
Sobremesa y tarde
- '¡Allá tú!' sigue al alza: 10,3% y +0,3 puntos
- 'Trivial Pursuit' cierra su primera semana en su nueva ubicación con un 2,4%
- +1,1 puntos sube 'Pasapalabra'
- 6,1% alcanza 'Lo sabe, no lo sabe' tras alzarse +0,4 puntos
- 'Más vale tarde' marca un 6,1% y se eleva +0,2 puntos
Directo al grano851.000 10,7%
Valle Salvaje698.000 10,1%
La promesa851.000 12,5%
Malas lenguas808.000 10,7%
Aquí la Tierra1.020.000 12,1%
Previo fútbol: Amistoso 1.180.000 12,6%
Saber y ganar508.000 5,9%
Grandes documentales255.000 3,3%
Grecia, la tierra de las aves rapaces253.000 3,1%
Belleza y seducción en la naturaleza 260.000 3,5%
Malas lenguas477.000 7,0%
Sukha172.000 2,2%
Trivial Pursuit226.000 2,4%
Sueños de libertad1.141.000 13,6%
Y ahora, Sonsoles708.000 10,0%
Pasapalabra1.723.000 19,9%
Todo es mentira527.000 6,7%
Lo sabe, no lo sabe422.000 6,1%
El tiempo justo712.000 9,2%
El diario de Jorge730.000 10,5%
¡Allá tú!878.000 10,3%
Zapeando455.000 5,5%
Más vale tarde428.000 6,1%
'El precio justo' firma máximo con un 10,9%
Mañana
- +4,6 puntos crece 'La hora de La 1', que atesora un 20,8%
- Máximo de 'El precio justo': 10,9% y +1,1 puntos
- 7,6% anota 'En boca de todos', que mejora +0,5 puntos
- 'Espejo público' firma un 11,9% (+0,1)
- -1,4 puntos se deja 'Aruser@s' (12,8%)
La hora de La 1414.000 20,8%
Entrevista 437.000 21,4%
Mañaneros 360453.000 15,1%
Mañaneros 360834.000 11,1%
Zoom tendencias20.000 2,1%
España sin asfalto 20.000 1,8%
Islandia, el despertar de la vida24.000 1,5%
Ríos 45.000 2,3%
Aquí hay trabajo54.000 2,5%
Universo UNED41.000 1,9%
Crecemos juntas: La serie47.000 2,0%
El escarabajo verde 41.000 1,6%
El western de La 2 52.000 1,7%
El cazador85.000 1,6%
El cazador172.000 2,1%
Espejo público299.000 11,9%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 691.000 15,1%
La ruleta de la suerte1.448.000 21,2%
Love shopping tv7.000 0,7%
¡Toma salami! 15.000 1,1%
Alerta Cobra 18.000 1,0%
Alerta Cobra 32.000 1,5%
En boca de todos229.000 7,6%
La mirada crítica166.000 9,0%
El programa de AR327.000 14,3%
Vamos a ver454.000 14,1%
El precio justo 679.000 10,9%
Aruser@s el humorning194.000 12,7%
Aruser@s275.000 12,8%
Al rojo vivo261.000 7,6%
Informativos
'Antena 3 noticias 1' no tiene rival en la sobremesa, donde registra un 23,3%. Con este dato, se sitúa casi a 10 puntos de distancia de 'Telediario 1, que firma un 13,9%. 'Informativos Telecinco 15:00' queda por detrás con un 10,4%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' anota un 15,8% e 'Informativos Telecinco 21:00', un 8,5%, ambos influenciados por el fútbol en La 1.
Informativo territorial 1664.000 11,5%
Telediario 11.219.000 13,9%
Informativo territorial 21.083.000 12,4%
Noticias de la mañana257.000 14,1%
Antena 3 noticias 12.046.000 23,3%
Antena 3 noticias 21.645.000 15,8%
Noticias Cuatro 1489.000 7,4%
El desmarque Cuatro 1352.000 4,1%
Noticias Cuatro 2498.000 6,1%
El matinal126.000 9,9%
Informativos Telecinco 15:00914.000 10,4%
Informativos Telecinco 21:00883.000 8,5%
laSexta noticias 14h678.000 9,0%
laSexta noticias: Jugones471.000 5,3%
laSexta noticias 20h665.000 8,1%