Nova lidera con un 2,4% y llena el ranking de telenovelas, entre las que brilla 'Leyla'

Nova es la cadena líder del último viernes de marzo al promediar un 2,4%. Esto se debe a que sus telenovelas triunfan, pues siete de sus emisiones aparecen en el top 10, donde los cinco primeros puestos son suyos. La más vista es 'Leyla', que reúne a un 2,7% y 305.000 espectadores. Por otro lado, Trece coloca dos entregas de cine y Energy un capítulo de 'CSI: Miami'.
Ranking cadenas TDT Viernes, 27 de Marzo de 2026
Ranking programas TDT Viernes, 27 de Marzo de 2026
Leyla
22:00
23:11
305.000
2,7%
Leyla
21:44
22:00
288.000
2,6%
Cuando seas mía
16:34
18:35
286.000
3,9%
Emanet
15:01
16:34
258.000
3,0%
El amor invencible
21:13
21:44
256.000
2,4%
Tu cine El hombre de Bitter Ridge
21:08
22:31
240.000
2,2%
Marina
18:35
20:05
238.000
3,4%
Cine western Horizontes del oeste
19:26
21:06
234.000
2,9%
CSI: Miami Resurrección
23:02
23:59
224.000
2,4%
Perdona nuestros pecados
20:05
21:13
213.000
2,4%
Ranking Nova (2,4%) - Viernes, 27 de Marzo de 2026
Leyla
22:00
23:11
305.000
2,7%
Leyla
21:44
22:00
288.000
2,6%
Cuando seas mía
16:34
18:35
286.000
3,9%
Emanet
15:01
16:34
258.000
3,0%
El amor invencible
21:13
21:44
256.000
2,4%
Ranking Energy (2,0%) - Viernes, 27 de Marzo de 2026
CSI: Miami Resurrección
23:02
23:59
224.000
2,4%
CSI: Miami Perdiendo los estribos
22:06
23:02
204.000
1,8%
CSI: Miami Hasta las últimas ...
21:17
22:06
194.000
1,8%
CSI: Miami Entre la espada y la pared
20:18
21:17
179.000
2,0%
CSI: Miami No volveremos a repostar
23:59
24:48
174.000
2,5%
Ranking FDF (1,9%) - Viernes, 27 de Marzo de 2026
La que se avecina Un controlador, una nueva ...
15:03
16:45
192.000
2,2%
La que se avecina Setenta y cinco primaveras, un ...
22:20
24:01
183.000
1,8%
La que se avecina Una dispensa, un fetus in fetu ...
20:27
22:20
147.000
1,4%
La que se avecina Un anillo, una reconciliación ...
13:18
15:03
141.000
2,3%
La que se avecina Un sabotaje, una mami ...
16:45
18:39
139.000
1,9%
Ranking Atreseries (1,8%) - Viernes, 27 de Marzo de 2026
Crimen en el paraíso
20:57
26:06
173.000
2,1%
Hudson & Rex
15:56
16:48
164.000
1,9%
Hudson & Rex
16:48
17:42
157.000
2,1%
Hudson & Rex
18:28
19:19
142.000
2,1%
Hudson & Rex
17:42
18:28
140.000
2,0%
Ranking TRECE (1,6%) - Viernes, 27 de Marzo de 2026
Tu cine El hombre de Bitter Ridge
21:08
22:31
240.000
2,2%
Cine western Horizontes del oeste
19:26
21:06
234.000
2,9%
Trece y Cope es noticia
20:30
20:40
199.000
2,3%
Sesión doble Maverick
16:55
19:23
170.000
2,4%
Classics Solomon and Sheba
22:36
25:01
129.000
1,5%
Ranking Neox (1,5%) - Viernes, 27 de Marzo de 2026
Los Simpson
15:35
16:00
181.000
2,1%
The Big Bang Theory
20:07
20:24
170.000
2,1%
The Big Bang Theory
21:46
22:04
165.000
1,5%
The Big Bang Theory
17:15
17:32
162.000
2,2%
The Big Bang Theory
20:24
20:57
153.000
1,8%
Ranking DMAX (1,5%) - Viernes, 27 de Marzo de 2026
La fiebre del oro
16:58
17:55
170.000
2,3%
Lo increíble con Dan Aykroyd Inventos ...
22:21
23:06
130.000
1,2%
La fiebre del oro
15:59
16:58
126.000
1,5%
Lo increíble con Dan Aykroyd Armas ...
23:14
24:02
125.000
1,4%
Expedición al pasado
15:01
15:59
112.000
1,3%
Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Viernes, 27 de Marzo de 2026
Telediario 1
14:57
15:36
95.000
1,1%
Informativo 24h
23:00
23:24
94.000
0,9%
Informativo 24h: En directo Donald Trump
23:03
23:09
92.000
0,9%
Informativo 24h
22:00
22:28
88.000
0,8%
Europa 2026
22:28
22:59
82.000
0,7%
Ranking BEMADtv (1,1%) - Viernes, 27 de Marzo de 2026
Cine 22 balas
15:28
17:43
160.000
2,0%
Cine Z, la ciudad perdida
17:43
20:21
104.000
1,5%
Cine Robocop (2014)
20:21
22:21
80.000
0,8%
Cine Soldado universal: Regeneración
22:21
23:58
77.000
0,8%
Cine Leones por corderos
13:57
15:28
47.000
0,6%
Ranking DKiss (1,1%) - Viernes, 27 de Marzo de 2026
La doctora Lee: Maestra de la piel
22:08
23:02
134.000
1,2%
La doctora Lee: Maestra de la piel
23:02
23:56
116.000
1,2%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
23:56
24:51
100.000
1,4%
La doctora Lee: Directa al grano
21:19
22:08
91.000
0,8%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
24:51
25:45
86.000
2,0%
Ranking Divinity (1,0%) - Viernes, 27 de Marzo de 2026
Tu casa a juicio: Vancouver
16:34
17:31
116.000
1,5%
Tu casa a juicio: Vancouver
15:36
16:34
110.000
1,3%
Tu casa a juicio
20:15
21:14
100.000
1,1%
Tu casa a juicio
21:14
22:03
92.000
0,8%
Tu casa a juicio
18:29
19:17
87.000
1,3%
Ranking Mega (España) (1,0%) - Viernes, 27 de Marzo de 2026
Vida bajo cero: Canadá Abundancia o ...
15:49
16:44
125.000
1,5%
Forjado a fuego La falcata
21:00
21:46
113.000
1,1%
La casa de empeños
20:09
21:00
104.000
1,2%
Vida bajo cero: Canadá A la intemperie
14:53
15:49
101.000
1,2%
Vida bajo cero Supervivencia en la nieve
16:44
17:41
94.000
1,2%
Ranking Squirrel (1,0%) - Viernes, 27 de Marzo de 2026
Cine The Island (2023)
22:04
23:35
106.000
1,0%
Cine El rey de Texas
19:09
20:41
104.000
1,4%
Cine Bushwick
23:35
25:00
80.000
1,1%
Cine El jinete solitario (2008)
17:51
19:09
78.000
1,1%
Cine La fuerza de la venganza
14:57
16:33
74.000
0,9%
Ranking Ten (0,9%) - Viernes, 27 de Marzo de 2026
Caso cerrado
15:02
16:04
107.000
1,2%
Caso cerrado
18:13
19:04
103.000
1,5%
Caso cerrado
16:04
17:06
90.000
1,1%
Caso cerrado
19:04
19:59
87.000
1,2%
Caso cerrado
17:06
18:13
73.000
1,0%
Ranking Clan TVE (0,8%) - Viernes, 27 de Marzo de 2026
Bluey
16:36
16:43
94.000
1,1%
Bluey
16:29
16:36
90.000
1,1%
Cine Cómo entrenar a tu dragón 2
21:25
22:52
89.000
0,8%
Bluey
17:34
17:41
81.000
1,1%
Bluey
17:41
17:48
78.000
1,1%
Ranking Boing (0,8%) - Viernes, 27 de Marzo de 2026
Doraemon, el gato cósmico
08:20
08:31
123.000
6,5%
Doraemon, el gato cósmico
14:58
15:05
116.000
1,4%
Doraemon, el gato cósmico
14:51
14:58
108.000
1,3%
Doraemon, el gato cósmico
08:10
08:20
108.000
6,3%
Doraemon, el gato cósmico
14:40
14:50
103.000
1,3%
Ranking Teledeporte (0,8%) - Viernes, 27 de Marzo de 2026
Fútbol 7: LaLiga Futures mundial sub12 resumen ...