'La isla de las tentaciones' (14,5%) gana a 'MasterChef Celebrity' (13,2%), pero no brilla en el access

Por Redacción | |

El lunes 3 de noviembre, la lucha por el access prime time estaba más codiciada que habitualmente ya que, además de Pablo Motos y David Broncano, Telecinco ha apostado por 'La isla de las tentaciones' en esta franja. Sin embargo, el estreno de la novena edición del reality de infidelidades no ha conseguido arañar a 'El hormiguero', que continúa líder con un 14,1% y 1,7 millones de espectadores.

El express de 'La isla de las tentaciones' (10,9% y 1.333.000) tampoco ha superado a 'La revuelta', que se mantiene en segunda posición con un 11,8% y 1.451.000 espectadores. Sin embargo, la franja principal de emisión del programa de Telecinco sí se ha impuesto con un 14,5% y 1.149.000 espectadores en la franja entre las 23:17h a las 00:27h.

Por su parte, 'MasterChef Celebrity' se queda en un 13,2% con 694.000 espectadores, siguiendo la línea de la semana pasada. En Antena 3, la turca 'Renacer' baja -2,6 puntos en una semana, registrando un 10,6% con 701.000 espectadores. En laSexta, el cine mejora levemente con 'Misántropo' (6,5%), mientras que 'Objetivo: París' en Cuatro cae a un 3,7%.

Histórico de estrenos de 'La isla de las tentaciones'

Primera edición (09-01-2020): 23,2% y 2.978.000

Segunda edición (23-09-2020): 19,5% y 2.411.000

Tercera edición (21-01-2021): 25,2% y 3.012.000

'La última tentación' (15-09-2021): 16,3% y 1.866.000

Cuarta edición (10-11-2021): 16,9% y 1.930.000

Quinta edición (21-09-2022): 20,5% y 1.613.000

Sexta edición (23-01-2023): 14,3% y 1.583.000

Séptima edición (09-01-2024): 13,9% y 1.115.000

Octava edición (06-01-2025): 15,2% y 1.373.000

Novena edición (03-11-2025): 14,5% y 1.149.000

Valeria Ros y José Manuel Parada en 'MasterChef Celebrity'

Prime time

Buen 7,2% para 'Cifras y letras', que se queda cerca del millón de espectadores

-5,1 puntos para 'El hormiguero', que baja a un 14,1% si lo comparamos con el especial 3.000 del lunes pasado

El express de 'La isla de las tentaciones' (10,9%), aunque no lidera, mejora +3,3 puntos al 'Última hora de Supervivientes All Stars'

La 1

La Revuelta Guillermo García Núñez - Sanguijuelas del Guadiana 1.451.000 11,8% MasterChef Celebrity694.000 13,2%

La 2

Cifras y letras656.000 5,4% Cifras y letras912.000 7,2% Cine clásico El fuera de la ley 478.000 4,9%

Antena 3

El Hormiguero Javier Cámara 1.723.000 14,1% Renacer701.000 10,6%

Cuatro

First Dates902.000 7,4% First Dates907.000 7,5% Objetivo: París307.000 3,7%

Telecinco

La isla de las tentaciones: Express1.333.000 10,9% La isla de las tentaciones1.149.000 14,5%

laSexta

El intermedio931.000 7,5% El taquillazo Misántropo 431.000 6,5%

Bahar rompe a llorar en 'Renacer'

Late night

La reposición de 'Renacer' se mantiene en un 6,6%

'Rumbo a la isla de las tentaciones' marca un 10,8% tras el estreno de temporada

-0,2 puntos para el cine de laSexta con 'Los hermanos sisters'

La 1

MasterChef Celebrity214.000 14,8%

La 2

Cine Geostorm 113.000 3,4% Metropolis Miss beige 26.000 1,7%

Antena 3

Renacer159.000 6,6%

Cuatro

Objetivo: Paris152.000 3,0% Alert: Unidad de personas desaparecidas71.000 2,8% El desmarque: Madrugada26.000 1,6%

Telecinco

Rumbo a la isla de las tentaciones405.000 10,8% Gran Madrid show58.000 3,4%

laSexta

Cine Los hermanos sisters 86.000 4,2%

Antea Rodríguez se incorpora a 'Sueños de libertad' como Chloe Dubois

Sobremesa y tarde

'Aquí la Tierra' crece respecto al lunes pasado, subiendo a un 13,2%

+1,3 puntos para 'Y ahora, Sonsoles', que firma un 11,3% con 855.000 espectadores

'El tiempo justo' (7,5%) pierde un punto entero en una semana

La 1

Directo al grano844.000 10,8% Valle Salvaje849.000 12,0% La promesa923.000 12,0% Malas lenguas1.043.000 11,5% Aquí la tierra1.383.000 13,2%

La 2

Saber y ganar522.000 5,9% Grandes documentales260.000 3,4% Incluye: - Edén: Paraísos remotos Borneo: El bosque sagrado 251.000 3,3% - Lugares extraordinarios del mundo Madagascar 275.000 3,8% Malas lenguas544.000 7,4% Mi casa flotante193.000 2,1% Diseños fabulosos240.000 2,3%

Antena 3

Sueños de libertad1.165.000 14,1% Y ahora, Sonsoles855.000 11,3% Pasapalabra2.026.000 19,9%

Cuatro

Todo es mentira491.000 6,3% Lo sabe, no lo sabe404.000 5,1%

Telecinco

El tiempo justo570.000 7,5% El diario de Jorge672.000 8,7% Agárrate al sillón775.000 7,8%

laSexta

Zapeando520.000 6,4% Más vale tarde506.000 6,7% laSexta clave684.000 6,0%

Comparecencia de Carlos Mazón, en 'La hora de La 1'

Mañana

Enorme 22% para la retransmisión de La 1 de la comparecencia de Carlos Mazón

'La ruleta de la suerte' sigue brillando en el mediodía de Antena 3 con un 22,2%

-2,6 puntos para 'El programa que Ana Rosa', que baja a un 10,3%

La 1

La hora de La 1388.000 19,3% Incluye: - Comparecencia Presidente Comunidad Valenciana Carlos Mazón 496.000 22,0% Mañaneros 360603.000 19,3% Mañaneros 360983.000 11,9%

La 2

Zoom tendencias7.000 1,0% Grandes ríos Yukon 28.000 2,5% Normas de etiqueta de la naturaleza ¿Quién viste qué y porqué?43.000 2,6% Ciberdelitos57.000 2,6% Aquí hay trabajo38.000 1,5% La aventura del saber19.000 0,8% Expedición culinaria: Alimentos del mar Ocasiones especiales 15.000 0,6% Culturas 215.000 0,6% El western de La 2 El hombre de la pistola de oro 86.000 2,5% El cazador stars85.000 1,2% Saber y ganar199.000 2,1%

Antena 3

Espejo público326.000 12,3% Incluye: - Comparecencia Presidente Comunidad Valenciana Carlos Mazón 294.000 13,0% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Sardinas al horno 776.000 15,8% La ruleta de la suerte1.663.000 22,2%

Cuatro

¡Toma salami! Lloricas 11.000 0,9% Alerta cobra El ex 25.000 1,6% Alerta cobra Días de perros 34.000 1,6% Alerta cobra Los parásitos 57.000 2,3% En boca de todos190.000 6,0%

Telecinco

La mirada crítica121.000 7,6% El programa de AR270.000 10,3% Incluye: - Comparecencia Presidente Comunidad Valenciana Carlos Mazón 259.000 11,4% Vamos a ver552.000 8,3%

laSexta

Remescar, cosmética al instante3.000 0,5% Aruser@s el humorning169.000 13,0% Aruser@s283.000 12,1% Al rojo vivo339.000 9,2%

Informativos

El reinado de Antena 3 en el terreno informativo continúa un día más gracias al 23,2% que ha conseguido en el mediodía y al 19,1% que ha alcanzado en la noche, superando en ambos casos los dos millones de espectadores. La 1 se mantiene como segunda opción con un 16,1% y un 13,7%, con más de 1,5 millones de espectadores en ambas ediciones, mientras que Telecinco no alcanza los 900.000 en ninguna de sus entregas, marcando un 9,4% y un 7,2%, respectivamente.

La 1

Telediario matinal115.000 15,7% Telediario 11.522.000 16,1% Telediario 21.623.000 13,7%

Antena 3

Noticias de la mañana153.000 14,0% Antena 3 Noticias 12.190.000 23,2% Antena 3 Noticias 22.272.000 19,1%

Cuatro

Noticias Cuatro 1545.000 7,4% El Desmarque Cuatro 1337.000 3,7% Noticias Cuatro 2520.000 5,3%

Telecinco

El matinal37.000 5,6% El matinal98.000 9,1% Informativos Telecinco 15:00882.000 9,4% Informativos Telecinco 21:00845.000 7,2%

laSexta

laSexta Noticias 14h761.000 9,1% laSexta Noticias: Jugones501.000 5,2% laSexta Noticias 20h863.000 8,8%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas