'La isla de las tentaciones' (14,5%) gana a 'MasterChef Celebrity' (13,2%), pero no brilla en el access

Audiencias Lunes 3 de Noviembre de 2025
14,3%
13,4%
9,1%
7,2%
5,4%
4,2%
2,4%
2,2%
2,2%
1,9%
1,7%
1,6%
1,5%
1,4%
1,3%
1,3%
1,3%
1,0%
1,0%
1,0%
0,9%
0,7%
0,6%
0,3%
0,0%
El lunes 3 de noviembre, la lucha por el access prime time estaba más codiciada que habitualmente ya que, además de Pablo Motos y David Broncano, Telecinco ha apostado por 'La isla de las tentaciones' en esta franja. Sin embargo, el estreno de la novena edición del reality de infidelidades no ha conseguido arañar a 'El hormiguero', que continúa líder con un 14,1% y 1,7 millones de espectadores.
El express de 'La isla de las tentaciones' (10,9% y 1.333.000) tampoco ha superado a 'La revuelta', que se mantiene en segunda posición con un 11,8% y 1.451.000 espectadores. Sin embargo, la franja principal de emisión del programa de Telecinco sí se ha impuesto con un 14,5% y 1.149.000 espectadores en la franja entre las 23:17h a las 00:27h.
- 'Traitors: El debate' Programa 2
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 6
- Nos colamos en la grabación de Cifras y Letras
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 2
- María Bernardeau y Biel Anton nos hablan de FoQ La nueva generación
- Promo de La familia de la tele
- La revuelta salta al prime time
- Velvet: Yon González protagoniza el remake de Telemundo
Por su parte, 'MasterChef Celebrity' se queda en un 13,2% con 694.000 espectadores, siguiendo la línea de la semana pasada. En Antena 3, la turca 'Renacer' baja -2,6 puntos en una semana, registrando un 10,6% con 701.000 espectadores. En laSexta, el cine mejora levemente con 'Misántropo' (6,5%), mientras que 'Objetivo: París' en Cuatro cae a un 3,7%.
Histórico de estrenos de 'La isla de las tentaciones'
- Primera edición (09-01-2020): 23,2% y 2.978.000
- Segunda edición (23-09-2020): 19,5% y 2.411.000
- Tercera edición (21-01-2021): 25,2% y 3.012.000
- 'La última tentación' (15-09-2021): 16,3% y 1.866.000
- Cuarta edición (10-11-2021): 16,9% y 1.930.000
- Quinta edición (21-09-2022): 20,5% y 1.613.000
- Sexta edición (23-01-2023): 14,3% y 1.583.000
- Séptima edición (09-01-2024): 13,9% y 1.115.000
- Octava edición (06-01-2025): 15,2% y 1.373.000
- Novena edición (03-11-2025): 14,5% y 1.149.000
Valeria Ros y José Manuel Parada en 'MasterChef Celebrity'
Prime time
- Buen 7,2% para 'Cifras y letras', que se queda cerca del millón de espectadores
- -5,1 puntos para 'El hormiguero', que baja a un 14,1% si lo comparamos con el especial 3.000 del lunes pasado
- El express de 'La isla de las tentaciones' (10,9%), aunque no lidera, mejora +3,3 puntos al 'Última hora de Supervivientes All Stars'
La Revuelta 1.451.000 11,8%
MasterChef Celebrity694.000 13,2%
Cifras y letras656.000 5,4%
Cifras y letras912.000 7,2%
Cine clásico 478.000 4,9%
El Hormiguero 1.723.000 14,1%
Renacer701.000 10,6%
First Dates902.000 7,4%
First Dates907.000 7,5%
Objetivo: París307.000 3,7%
La isla de las tentaciones: Express1.333.000 10,9%
La isla de las tentaciones1.149.000 14,5%
El intermedio931.000 7,5%
El taquillazo 431.000 6,5%
Bahar rompe a llorar en 'Renacer'
Late night
- La reposición de 'Renacer' se mantiene en un 6,6%
- 'Rumbo a la isla de las tentaciones' marca un 10,8% tras el estreno de temporada
- -0,2 puntos para el cine de laSexta con 'Los hermanos sisters'
MasterChef Celebrity214.000 14,8%
Cine 113.000 3,4%
Metropolis 26.000 1,7%
Renacer159.000 6,6%
Objetivo: Paris152.000 3,0%
Alert: Unidad de personas desaparecidas71.000 2,8%
El desmarque: Madrugada26.000 1,6%
Rumbo a la isla de las tentaciones405.000 10,8%
Gran Madrid show58.000 3,4%
Cine 86.000 4,2%
Antea Rodríguez se incorpora a 'Sueños de libertad' como Chloe Dubois
Sobremesa y tarde
- 'Aquí la Tierra' crece respecto al lunes pasado, subiendo a un 13,2%
- +1,3 puntos para 'Y ahora, Sonsoles', que firma un 11,3% con 855.000 espectadores
- 'El tiempo justo' (7,5%) pierde un punto entero en una semana
Directo al grano844.000 10,8%
Valle Salvaje849.000 12,0%
La promesa923.000 12,0%
Malas lenguas1.043.000 11,5%
Aquí la tierra1.383.000 13,2%
Saber y ganar522.000 5,9%
Grandes documentales260.000 3,4%
Incluye:
- Edén: Paraísos remotos 251.000 3,3%
- Lugares extraordinarios del mundo 275.000 3,8%
Malas lenguas544.000 7,4%
Mi casa flotante193.000 2,1%
Diseños fabulosos240.000 2,3%
Sueños de libertad1.165.000 14,1%
Y ahora, Sonsoles855.000 11,3%
Pasapalabra2.026.000 19,9%
Todo es mentira491.000 6,3%
Lo sabe, no lo sabe404.000 5,1%
El tiempo justo570.000 7,5%
El diario de Jorge672.000 8,7%
Agárrate al sillón775.000 7,8%
Zapeando520.000 6,4%
Más vale tarde506.000 6,7%
laSexta clave684.000 6,0%
Comparecencia de Carlos Mazón, en 'La hora de La 1'
Mañana
- Enorme 22% para la retransmisión de La 1 de la comparecencia de Carlos Mazón
- 'La ruleta de la suerte' sigue brillando en el mediodía de Antena 3 con un 22,2%
- -2,6 puntos para 'El programa que Ana Rosa', que baja a un 10,3%
La hora de La 1388.000 19,3%
Incluye:
- Comparecencia Presidente Comunidad Valenciana 496.000 22,0%
Mañaneros 360603.000 19,3%
Mañaneros 360983.000 11,9%
Zoom tendencias7.000 1,0%
Grandes ríos 28.000 2,5%
Normas de etiqueta de la naturaleza ¿Quién viste qué y porqué?43.000 2,6%
Ciberdelitos57.000 2,6%
Aquí hay trabajo38.000 1,5%
La aventura del saber19.000 0,8%
Expedición culinaria: Alimentos del mar 15.000 0,6%
Culturas 215.000 0,6%
El western de La 2 86.000 2,5%
El cazador stars85.000 1,2%
Saber y ganar199.000 2,1%
Espejo público326.000 12,3%
Incluye:
- Comparecencia Presidente Comunidad Valenciana 294.000 13,0%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 776.000 15,8%
La ruleta de la suerte1.663.000 22,2%
¡Toma salami! 11.000 0,9%
Alerta cobra 25.000 1,6%
Alerta cobra 34.000 1,6%
Alerta cobra 57.000 2,3%
En boca de todos190.000 6,0%
La mirada crítica121.000 7,6%
El programa de AR270.000 10,3%
Incluye:
- Comparecencia Presidente Comunidad Valenciana 259.000 11,4%
Vamos a ver552.000 8,3%
Remescar, cosmética al instante3.000 0,5%
Aruser@s el humorning169.000 13,0%
Aruser@s283.000 12,1%
Al rojo vivo339.000 9,2%
Informativos
El reinado de Antena 3 en el terreno informativo continúa un día más gracias al 23,2% que ha conseguido en el mediodía y al 19,1% que ha alcanzado en la noche, superando en ambos casos los dos millones de espectadores. La 1 se mantiene como segunda opción con un 16,1% y un 13,7%, con más de 1,5 millones de espectadores en ambas ediciones, mientras que Telecinco no alcanza los 900.000 en ninguna de sus entregas, marcando un 9,4% y un 7,2%, respectivamente.
Telediario matinal115.000 15,7%
Telediario 11.522.000 16,1%
Telediario 21.623.000 13,7%
Noticias de la mañana153.000 14,0%
Antena 3 Noticias 12.190.000 23,2%
Antena 3 Noticias 22.272.000 19,1%
Noticias Cuatro 1545.000 7,4%
El Desmarque Cuatro 1337.000 3,7%
Noticias Cuatro 2520.000 5,3%
El matinal37.000 5,6%
El matinal98.000 9,1%
Informativos Telecinco 15:00882.000 9,4%
Informativos Telecinco 21:00845.000 7,2%
laSexta Noticias 14h761.000 9,1%
laSexta Noticias: Jugones501.000 5,2%
laSexta Noticias 20h863.000 8,8%