'No somos nadie' ha arrancado la primera semana de noviembre con una ligera subida. El programa de La Osa, emitido en abierto a través de Ten, es lo más visto del canal turquesa con un 1,7% de share y 127.000 espectadores. Por su parte, Trece brilla con la película 'Cinco pistolas', que es lo más visto entre las temáticas con una media de 322.000 televidentes, aunque la cadena con más representaciones en el top 10 es Nova, que ocupa todas las plazas entre la segunda y la séptima con sus series habituales. En cualquier caso, el canal más popular es Energy, que atesora un 2,4% con sus ficciones criminales.
Ranking cadenas TDT Lunes, 3 de Noviembre de 2025
2,4%
2,2%
2,2%
1,9%
1,7%
1,6%
1,5%
1,4%
1,3%
1,3%
1,3%
1,0%
1,0%
1,0%
0,9%
0,7%
0,6%
0,3%
Ranking programas TDT Lunes, 3 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Cinco pistolas
18:59
20:48
322.000
3,6%
Amarte así, Frijolito
19:23
19:55
298.000
3,5%
Cuando me enamoro
19:55
21:29
281.000
2,7%
Emanet
15:00
17:00
281.000
3,2%
Vino el amor
17:53
19:23
278.000
3,8%
Amor sin límite
21:29
22:25
275.000
2,2%
Mar de amor
17:00
17:53
266.000
3,7%
Los Simpson
15:32
15:59
261.000
2,9%
La noche en 24h
23:06
24:34
260.000
3,2%
Los Simpson
15:59
16:26
243.000
2,8%
Ranking Energy (2,4%) - Lunes, 3 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Distrito 8
20:16
26:29
211.000
2,6%
CSI Por el desagüe
19:21
20:16
209.000
2,4%
CSI Líneas de sangre
17:40
18:37
200.000
2,8%
CSI Viva Las Vegas
18:37
19:21
199.000
2,6%
CSI No va más
16:42
17:40
170.000
2,3%
Ranking FDF (2,2%) - Lunes, 3 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un resistencia heroica, una ...
20:51
22:46
230.000
1,9%
La que se avecina Una fuga playera, un santuario ...
19:09
20:51
206.000
2,3%
La que se avecina Un salvaslip antibacteriano, ...
15:34
17:24
197.000
2,4%
Cine Furia de titanes
22:55
24:55
172.000
2,2%
La que se avecina Unas marujas robatumbas, un ...
13:24
15:34
164.000
2,2%
Ranking Nova (2,2%) - Lunes, 3 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Amarte así, Frijolito
19:23
19:55
298.000
3,5%
Cuando me enamoro
19:55
21:29
281.000
2,7%
Emanet
15:00
17:00
281.000
3,2%
Vino el amor
17:53
19:23
278.000
3,8%
Amor sin límite
21:29
22:25
275.000
2,2%
Ranking TRECE (1,9%) - Lunes, 3 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Cinco pistolas
18:59
20:48
322.000
3,6%
Tu cine Rebelión india
20:48
22:08
224.000
1,9%
El cascabel
22:08
24:31
224.000
2,3%
Sesión doble Cleopatra (1963)
14:46
18:56
170.000
2,1%
Santa misa
11:00
11:34
68.000
2,8%
Ranking Atreseries (1,7%) - Lunes, 3 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright Minds Miedo obsesivo (Parte 2)
23:04
24:23
205.000
2,4%
Bright Minds Miedo obsesivo
21:59
23:04
202.000
1,6%
Hudson y Rex
20:00
20:55
173.000
1,7%
Rex, un policía diferente Baile sobre el ...
15:32
16:31
165.000
1,9%
Hudson y Rex
19:08
20:00
151.000
1,8%
Ranking BEMADtv (1,6%) - Lunes, 3 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Sister Act 2: De vuelta al convento
17:49
19:53
204.000
2,7%
Cine Mensajero de la muerte
22:02
23:42
184.000
1,6%
Cine Sister Act: Una monja de cuidado
15:46
17:49
160.000
2,0%
Cine Declaradme culpable
19:53
22:02
134.000
1,2%
Cine La ley de Murphy
23:42
25:41
88.000
1,7%
Ranking Neox (1,5%) - Lunes, 3 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:32
15:59
261.000
2,9%
Los Simpson
15:59
16:26
243.000
2,8%
Los Simpson
15:06
15:32
222.000
2,3%
The Big Bang Theory
17:47
18:12
170.000
2,4%
The Big Bang Theory
17:20
17:47
160.000
2,2%
Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Lunes, 3 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:06
24:34
260.000
3,2%
La noche en 24h: Portada Carlos Castresana
22:04
23:06
209.000
1,7%
Informativo 24h
21:44
22:04
117.000
0,9%
Telediario 2
21:00
21:37
88.000
0,7%
Telediario 1
14:57
15:36
73.000
0,8%
Ranking Divinity (1,3%) - Lunes, 3 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio: Vancouver
16:44
17:41
140.000
1,9%
Tu casa a juicio
20:14
21:16
121.000
1,1%
Tu casa a juicio: Vancouver
15:45
16:44
121.000
1,4%
Tu casa a juicio
21:16
22:09
118.000
1,0%
Vender para comprar
14:45
15:45
109.000
1,2%
Ranking DMAX (1,3%) - Lunes, 3 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
¿Cómo lo hacen?
21:30
22:00
119.000
1,0%
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:24
111.000
0,9%
Expedición al pasado
14:45
15:40
107.000
1,2%
Historia perdida
22:32
23:25
105.000
0,9%
Pesca radical
18:46
19:38
101.000
1,3%
Ranking Mega (España) (1,3%) - Lunes, 3 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
138.000
3,7%
Forjado a fuego El jumonji yari
20:59
21:53
123.000
1,0%
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:44
24:00
112.000
1,4%
Forjado a fuego La espada recta jian
21:53
22:41
110.000
0,9%
Vida bajo cero
17:22
18:14
100.000
1,4%
Ranking Boing (1,0%) - Lunes, 3 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de los retos
20:21
20:51
195.000
1,9%
Doraemon, el gato cósmico
15:29
15:48
152.000
1,6%
Los Thunderman Todos los hombres del ...
21:57
22:18
51.000
0,4%
Doraemon, el gato cósmico
08:46
09:06
47.000
2,7%
Cine Doraemon y Nobita Holmes en el misterioso ...
10:55
12:38
27.000
1,0%
Ranking DKiss (1,0%) - Lunes, 3 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Home town
21:18
22:16
99.000
0,8%
Maestros de la restauración
08:11
08:55
76.000
4,6%
Citas infernales
19:59
20:21
71.000
0,8%
Un asesino en el trabajo
15:28
16:24
71.000
0,8%
Maestros de la restauración
08:55
09:42
66.000
3,0%
Ranking Ten (1,0%) - Lunes, 3 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
No somos nadie
15:45
19:45
127.000
1,7%
Caso cerrado
19:45
20:39
112.000
1,2%
Caso cerrado
20:39
21:44
108.000
0,9%
Caso cerrado
21:44
22:44
99.000
0,8%
Caso cerrado
14:30
15:45
81.000
0,9%
Ranking Paramount Network (0,9%) - Lunes, 3 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El secreto de Anthony Zimmer
22:01
23:50
119.000
1,1%
Los asesinatos de midsomer Pecados por ...
17:59
19:56
115.000
1,5%
Los asesinatos de midsomer La taberna de la ...
19:56
22:00
100.000
0,9%
Los misterios de Murdoch Madera de ...
17:01
17:59
93.000
1,3%
Los misterios de Murdoch A veces regresan (Parte ...
16:03
17:01
76.000
0,9%
Ranking Clan TVE (0,7%) - Lunes, 3 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Laura Laura y el misterio del ...
22:59
24:06
102.000
1,1%
Cuéntame cómo pasó Dos trompas y un ...
24:07
25:18
78.000
1,6%
Cuéntame cómo pasó De aqíi a la ...
25:18
26:15
59.000
2,6%
Spidey y su superequipo
08:04
08:26
49.000
3,2%
La tarde Clan
17:20
21:24
45.000
0,5%
Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Lunes, 3 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Cuestión de honor
21:34
23:05
105.000
0,9%
Cine Desafío a la muerte
23:05
25:04
81.000
1,1%
Cine Beowulf y Grendel
15:34
17:30
64.000
0,8%
Real Madrid conecta
19:00
21:23
53.000
0,6%
Ciudad Real Madrid: Entrenamiento
12:22
12:50
25.000
0,8%
Ranking Teledeporte (0,3%) - Lunes, 3 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Estudio estadio: El debate
16:44
17:43
45.000
0,6%
TDPedales
21:47
22:43
39.000
0,3%
Fútbol: Liga española resumen Jornada
23:23
24:55
28.000
0,4%
Estudio estadio: Solo resúmenes
15:48
16:44
28.000
0,3%
Conexion vintage Festival de Cine de Surf de ...
22:45
23:22
24.000
0,2%
Ranking Squirrel (0,0%) - Lunes, 3 de Noviembre de 2025