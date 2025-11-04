FormulaTV
AUDIENCIAS TDT 3 DE NOVIEMBRE

'No somos nadie' (1,7%) arranca la semana al alza y Trece dispara primero con 'Cinco pistolas'

Nova acapara el top 10 con seis de las emisiones más vistas de la jornada.

©Canal Quickie
Publicado: Martes 4 Noviembre 2025 09:19

Audiencias Lunes 3 de Noviembre de 2025

  • logoantena3

    14,3%

  • logola1

    13,4%

  • logotelecinco

    9,1%

  • logolasexta

    7,2%

  • logocuatro

    5,4%

  • logola2

    4,2%

  • logoenergy

    2,4%

  • logofdf

    2,2%

  • logonova

    2,2%

  • logo13tv

    1,9%

  • logoatreseries

    1,7%

  • logobemadtv

    1,6%

  • logoneox

    1,5%

  • logocanal24horas

    1,4%

  • logodivinity

    1,3%

  • logodiscoverymax

    1,3%

  • logomega-espana

    1,3%

  • logoboing

    1,0%

  • logoten

    1,0%

  • logodkiss

    1,0%

  • logoparamount-network

    0,9%

  • logoclan

    0,7%

  • logoreal-madrid-tv

    0,6%

  • logoteledeporte

    0,3%

  • logogol-television

    0,0%

'No somos nadie' ha arrancado la primera semana de noviembre con una ligera subida. El programa de La Osa, emitido en abierto a través de Ten, es lo más visto del canal turquesa con un 1,7% de share y 127.000 espectadores. Por su parte, Trece brilla con la película 'Cinco pistolas', que es lo más visto entre las temáticas con una media de 322.000 televidentes, aunque la cadena con más representaciones en el top 10 es Nova, que ocupa todas las plazas entre la segunda y la séptima con sus series habituales. En cualquier caso, el canal más popular es Energy, que atesora un 2,4% con sus ficciones criminales.

Trece retiene la primera plaza del top 10 con su apuesta por el western

Ranking cadenas TDT Lunes, 3 de Noviembre de 2025

Energy 2,4%

FDF 2,2%

Nova 2,2%

TRECE 1,9%

Atreseries 1,7%

BEMADtv 1,6%

Neox 1,5%

Canal 24 Horas 1,4%

Divinity 1,3%

DMAX 1,3%

Mega (España) 1,3%

Boing 1,0%

DKiss 1,0%

Ten 1,0%

Paramount Network 0,9%

Clan TVE 0,7%

Real Madrid TV 0,6%

Teledeporte 0,3%

Ranking programas TDT Lunes, 3 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Cinco pistolas
18:59
20:48
322.000
3,6%
Nova
Amarte así, Frijolito
19:23
19:55
298.000
3,5%
Nova
Cuando me enamoro
19:55
21:29
281.000
2,7%
Nova
Emanet
15:00
17:00
281.000
3,2%
Nova
Vino el amor
17:53
19:23
278.000
3,8%
Nova
Amor sin límite
21:29
22:25
275.000
2,2%
Nova
Mar de amor
17:00
17:53
266.000
3,7%
Neox
Los Simpson
15:32
15:59
261.000
2,9%
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:06
24:34
260.000
3,2%
Neox
Los Simpson
15:59
16:26
243.000
2,8%

Ranking Energy (2,4%) - Lunes, 3 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Distrito 8
20:16
26:29
211.000
2,6%
Energy
CSI Por el desagüe
19:21
20:16
209.000
2,4%
Energy
CSI Líneas de sangre
17:40
18:37
200.000
2,8%
Energy
CSI Viva Las Vegas
18:37
19:21
199.000
2,6%
Energy
CSI No va más
16:42
17:40
170.000
2,3%

Ranking FDF (2,2%) - Lunes, 3 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un resistencia heroica, una ...
20:51
22:46
230.000
1,9%
FDF
La que se avecina Una fuga playera, un santuario ...
19:09
20:51
206.000
2,3%
FDF
La que se avecina Un salvaslip antibacteriano, ...
15:34
17:24
197.000
2,4%
FDF
Cine Furia de titanes
22:55
24:55
172.000
2,2%
FDF
La que se avecina Unas marujas robatumbas, un ...
13:24
15:34
164.000
2,2%

Ranking Nova (2,2%) - Lunes, 3 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Amarte así, Frijolito
19:23
19:55
298.000
3,5%
Nova
Cuando me enamoro
19:55
21:29
281.000
2,7%
Nova
Emanet
15:00
17:00
281.000
3,2%
Nova
Vino el amor
17:53
19:23
278.000
3,8%
Nova
Amor sin límite
21:29
22:25
275.000
2,2%

Ranking TRECE (1,9%) - Lunes, 3 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Cinco pistolas
18:59
20:48
322.000
3,6%
TRECE
Tu cine Rebelión india
20:48
22:08
224.000
1,9%
TRECE
El cascabel
22:08
24:31
224.000
2,3%
TRECE
Sesión doble Cleopatra (1963)
14:46
18:56
170.000
2,1%
TRECE
Santa misa
11:00
11:34
68.000
2,8%

Ranking Atreseries (1,7%) - Lunes, 3 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright Minds Miedo obsesivo (Parte 2)
23:04
24:23
205.000
2,4%
Atreseries
Bright Minds Miedo obsesivo
21:59
23:04
202.000
1,6%
Atreseries
Hudson y Rex
20:00
20:55
173.000
1,7%
Atreseries
Rex, un policía diferente Baile sobre el ...
15:32
16:31
165.000
1,9%
Atreseries
Hudson y Rex
19:08
20:00
151.000
1,8%

Ranking BEMADtv (1,6%) - Lunes, 3 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Sister Act 2: De vuelta al convento
17:49
19:53
204.000
2,7%
BEMADtv
Cine Mensajero de la muerte
22:02
23:42
184.000
1,6%
BEMADtv
Cine Sister Act: Una monja de cuidado
15:46
17:49
160.000
2,0%
BEMADtv
Cine Declaradme culpable
19:53
22:02
134.000
1,2%
BEMADtv
Cine La ley de Murphy
23:42
25:41
88.000
1,7%

Ranking Neox (1,5%) - Lunes, 3 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:32
15:59
261.000
2,9%
Neox
Los Simpson
15:59
16:26
243.000
2,8%
Neox
Los Simpson
15:06
15:32
222.000
2,3%
Neox
The Big Bang Theory
17:47
18:12
170.000
2,4%
Neox
The Big Bang Theory
17:20
17:47
160.000
2,2%

Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Lunes, 3 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:06
24:34
260.000
3,2%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada Carlos Castresana
22:04
23:06
209.000
1,7%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:44
22:04
117.000
0,9%
Canal 24 Horas
Telediario 2
21:00
21:37
88.000
0,7%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:57
15:36
73.000
0,8%

Ranking Divinity (1,3%) - Lunes, 3 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:44
17:41
140.000
1,9%
Divinity
Tu casa a juicio
20:14
21:16
121.000
1,1%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
15:45
16:44
121.000
1,4%
Divinity
Tu casa a juicio
21:16
22:09
118.000
1,0%
Divinity
Vender para comprar
14:45
15:45
109.000
1,2%

Ranking DMAX (1,3%) - Lunes, 3 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:30
22:00
119.000
1,0%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:01
22:24
111.000
0,9%
DMAX
Expedición al pasado
14:45
15:40
107.000
1,2%
DMAX
Historia perdida
22:32
23:25
105.000
0,9%
DMAX
Pesca radical
18:46
19:38
101.000
1,3%

Ranking Mega (España) (1,3%) - Lunes, 3 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
138.000
3,7%
Mega (España)
Forjado a fuego El jumonji yari
20:59
21:53
123.000
1,0%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:44
24:00
112.000
1,4%
Mega (España)
Forjado a fuego La espada recta jian
21:53
22:41
110.000
0,9%
Mega (España)
Vida bajo cero
17:22
18:14
100.000
1,4%

Ranking Boing (1,0%) - Lunes, 3 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
La casa de los retos
20:21
20:51
195.000
1,9%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
15:29
15:48
152.000
1,6%
Boing
Los Thunderman Todos los hombres del ...
21:57
22:18
51.000
0,4%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
08:46
09:06
47.000
2,7%
Boing
Cine Doraemon y Nobita Holmes en el misterioso ...
10:55
12:38
27.000
1,0%

Ranking DKiss (1,0%) - Lunes, 3 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Home town
21:18
22:16
99.000
0,8%
DKiss
Maestros de la restauración
08:11
08:55
76.000
4,6%
DKiss
Citas infernales
19:59
20:21
71.000
0,8%
DKiss
Un asesino en el trabajo
15:28
16:24
71.000
0,8%
DKiss
Maestros de la restauración
08:55
09:42
66.000
3,0%

Ranking Ten (1,0%) - Lunes, 3 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
No somos nadie
15:45
19:45
127.000
1,7%
Ten
Caso cerrado
19:45
20:39
112.000
1,2%
Ten
Caso cerrado
20:39
21:44
108.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
21:44
22:44
99.000
0,8%
Ten
Caso cerrado
14:30
15:45
81.000
0,9%

Ranking Paramount Network (0,9%) - Lunes, 3 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Cine El secreto de Anthony Zimmer
22:01
23:50
119.000
1,1%
Paramount Network
Los asesinatos de midsomer Pecados por ...
17:59
19:56
115.000
1,5%
Paramount Network
Los asesinatos de midsomer La taberna de la ...
19:56
22:00
100.000
0,9%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch Madera de ...
17:01
17:59
93.000
1,3%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch A veces regresan (Parte ...
16:03
17:01
76.000
0,9%

Ranking Clan TVE (0,7%) - Lunes, 3 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los misterios de Laura Laura y el misterio del ...
22:59
24:06
102.000
1,1%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Dos trompas y un ...
24:07
25:18
78.000
1,6%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó De aqíi a la ...
25:18
26:15
59.000
2,6%
Clan TVE
Spidey y su superequipo
08:04
08:26
49.000
3,2%
Clan TVE
La tarde Clan
17:20
21:24
45.000
0,5%

Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Lunes, 3 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Cuestión de honor
21:34
23:05
105.000
0,9%
Real Madrid TV
Cine Desafío a la muerte
23:05
25:04
81.000
1,1%
Real Madrid TV
Cine Beowulf y Grendel
15:34
17:30
64.000
0,8%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:00
21:23
53.000
0,6%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid: Entrenamiento
12:22
12:50
25.000
0,8%

Ranking Teledeporte (0,3%) - Lunes, 3 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Estudio estadio: El debate
16:44
17:43
45.000
0,6%
Teledeporte
TDPedales
21:47
22:43
39.000
0,3%
Teledeporte
Fútbol: Liga española resumen Jornada
23:23
24:55
28.000
0,4%
Teledeporte
Estudio estadio: Solo resúmenes
15:48
16:44
28.000
0,3%
Teledeporte
Conexion vintage Festival de Cine de Surf de ...
22:45
23:22
24.000
0,2%

Ranking Squirrel (0,0%) - Lunes, 3 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Tiroteo en Río Bravo
20:41
22:00
103.000
0,9%
Squirrel
Cine Hyde Park
22:01
23:36
101.000
0,9%
Squirrel
Cine El gran McLintock
18:26
20:41
83.000
1,0%
Squirrel
Cine Muerte o victoria
16:51
18:26
70.000
1,0%
Squirrel
Cuéntame cómo pasó Arriba el telón
13:54
15:09
55.000
0,7%
