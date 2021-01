'Mi hija' (18,7%) y 'Mujer' (20,7%) lideran la jornada a golpe de récord

La noche del lunes se ha convertido en un valor seguro para la ficción turca. Antena 3 consigue liderar con el tándem 'Mi hija' (18,7%) - 'Mujer' (20,7%) , anotando dos de los mejores datos desde que ambas series comenzaron a emitirse. Mientras, La 1 se apunta un correcto 10,3% con "La montaña embrujada", quedando por encima de Telecinco, que decidió programar la cinta "La sombra de la traición" y tuvo que conformarse con un 8,3% de cuota de pantalla. Por detrás quedó Cuatro con la subida 'Los Gipsy Kings' en su temporada final. La última plaza fue para laSexta y su "Mercancía peligrosa" (5,6%).

· 'Mi hija' (18,7%) se apunta récord histórico arrasando con 3,2 millones de espectadores

· "La montaña embrujada" (10,3%) empeora -0,3 los datos de la gala 'Inocente, inocente'

· 'Los Gipsy King' (6,3%) sube +0,7 puntos con respecto al lunes pasado

