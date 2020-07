'Mujer' se estrena líder ante un 12,7% frente a 'Got Talent: Lo mejor del mundo', que sube al 10,5%

Antena 3 apostó por estrenar 'Mujer', su última adquisición turca, en el prime time de Antena 3. La jugada le ha salido bien, pues lidera la noche al marcar un 12,7% y mejorar en +3,5 puntos a la película de hace una semana. Su principal rival, 'Got Talent: Lo mejor del mundo', cosecha un 10,5%, subiendo +0,7 puntos.

La 1 mejora con la nueva emisión de 'Comando al sol', que se apunta un 8,3% y un crecimiento de +1,3 puntos. Sin embargo, el reportaje especial 'José Andrés. Cocina frente a la pandemia' se conforma con un 6,2%. El cine de Cuatro se alza +0,8 puntos con un 6,9% por "The Tourist", mientras que laSexta tan solo mejora +0,2 puntos con "Cómo acabar sin tu jefe 2" (3,7%), que es superada por "Cinema Paradiso" en La 2 y su gran 5,8%.

· 'Mujer' se estrena con un 12,7%, liderando la noche

· 'Got Talent: Lo mejor del mundo' mejora +0,7 puntos a un 10,5%

· "Cinema Paradiso" brilla en La 2 con un 5,8%

Antena 3

Telecinco

'Got Talent: Lo mejor del mundo': 1.032.000 y 10,5%

La 1

laSexta

'El intermedio: The very best': 591.000 y 4,9%

'Cine' "Cómo acabar sin tu jefe 2": 417.000 y 3,7%