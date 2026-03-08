'Got talent' (8,4%) cae a quinta opción con un nuevo mínimo de temporada y 'Atrapa un millón' (10,8%) lidera

Por Redacción | |

'Atrapa un millón' iniciaba el mes de marzo recuperando un liderazgo que no ostentaba desde principios de febrero: el concurso de Manel Fuentes se imponía a su competencia con un 10,8% de share y 1.105.000 espectadores, remontando así +3,3 puntos con respecto al dato que alcanzó el sábado anterior, dominado por los Premios Goya.

Mientras, la emisión de 'Soy Nevenka' en La 1 se situaba como segunda opción del prime time con un 9,5% y 975.000 espectadores, lo que suponía una notable bajada con respecto al excepcional dato de la semana anterior, que logró +16,5% puntos más. Por su parte, 'Got Talent España', aunque remontó +2,2 puntos con respecto al refrito del sábado anterior, firmó un nuevo mínimo de temporada con un 8,4% y 771.000 espectadores, a lo que se sumó un segundo varapalo: fue quinta opción entre las ofertas del prime time de las cadenas generalistas, al ser superada tanto por laSexta como por Cuatro.

'Soy Nevenka'

En concreto, 'laSexta Xplica!' logró su segundo mejor dato de la temporada con un 8,8% y 740.000 espectadores, sumando +1,9 puntos en una semana. El blockbuster de Cuatro, por su parte, marcó un 8,5% y 789.000 espectadores, +3,1 puntos por encima del dato del pasado sábado, con 'El origen del planeta de los simios'. En la franja de mañana, 'D Corazón' volvió tras la ausencia de la semana pasada con un 10,2% y 617.000 espectadores y 'El precio justo' se mantuvo con un 7,8%. Ya en la tarde, 'Fiesta' remontó +1,2 puntos con un 8,4% y 725.000 espectadores, mientras que '¡Allá tú!' sumó +2 puntos y fue la emisión no informativa más vista del día en Telecinco con un 9,2% y 826.000.

Con respecto a los informativos, la primera edición de 'Antena 3 noticias fin de semana' se alzó como el programa más visto del día con un 20,8% y 1.846.000 espectadores, liderando ante la competencia al igual que la cita nocturna, donde alcanzó el 12,8% de share y 1.316.000. En ambas ocasiones, 'Telediario fin de semana' se mantuvo en segunda posición con un 16,3% y 1.447.000 al mediodía y un 11% y 1.105.000 en la edición de la noche. 'Informativos Telecinco Fin de Semana', por su parte, completó el podio, aunque sin alcanzar el doble dígito: 8,2% y 731.000 espectadores en la primera edición y 8,6% y 876.000 en la segunda.

'¡Allá tú!'

Antena 3 lidera la jornada

En cuanto al ranking de cadenas, Antena 3 sumaba una nueva jornada de liderazgo con una media de 10,9%, no muy lejos de La 1, que ocupaba el segundo lugar entre las cadenas generalistas con un 10,4%. Más desmarcada quedaba Telecinco con un pobre 7,7%, solo ocho décimas por encima de Cuatro (6,9%), que superaba así por poco al 6,6% de laSexta. Entre las cadenas TDT, Energy se alzó como la más vista con un 2,6%, seguida por FDF (2,2%), Atreseries (2,1%) y Neox (2%).

