Telecinco retrasó el inicio de 'Secret Story: La casa de los secretos' a causa de la emisión del partido de la Copa del Rey, que firmó un 15,9%. Esto ayudó a impulsar al reality show, que mejora hasta el 14,4% (+1,3), aunque baja casi -200.000 espectadores. Pese a este ascenso, 'Mentiras' mantuvo el liderazgo de su franja al subir ligeramente +0,1 puntos hasta el 13,4%, firmando nuevo máximo.

El regreso de María Casado a televisión con 'Las tres puertas' no convence a la audiencia. Su segundo programa se tradujo en un escueto 4,9%, perdiendo -1,5 puntos. En el caso contrario se sitúa 'Todo es verdad', que se alza +1,2 puntos en 7 días hasta conseguir un 6,3%. En cuanto a 'El objetivo', cede ligeramente -0,2 puntos hasta el 4,8%.

Antena 3

Telecinco

La 1

laSexta

Cuatro

'First dates': 1.348.000 y 8,5%

'First dates': 825.000 y 5,4%

La 2

'Espacios increíbles': 363.000 y 2,3%

'Documaster': 342.000 y 3,1%

Incluye:

- 'Cine' "Whitney (2018)": 524.000 y 3,7%

- 'Cine 2' "The Mystery of the Pink Flamingo": 92.000 y 1,4%