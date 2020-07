'La casa fuerte' crece a un fantástico 21,1% frente a "Red", que marca un 10,6% en Antena 3

Cristina y Ferre en 'La casa fuerte'

'La casa fuerte' mantiene su liderato en la noche de los jueves y, en esta ocasión, logra mejorar sus datos. Con un fantástico 21,1%, crece +1,3 puntos. También consigue una mejoría la película de Antena 3 gracias a "Red" al alzarse +1 punto, pero firma un pobre 10,6%. 'This Is Us' no convence a la audiencia y en su segunda semana cosecha un 7,1% en el promedio de sus dos episodios de estreno. Esto supone una pérdida de -0,9 puntos. El estreno de la última temporada de 'Mentes criminales' se conforma con un 4,6%, siendo superada por la reposición de 'Pesadilla en la cocina' (5,3%), que sube +0,5 puntos.

· Fantástico 21,1% para 'La casa fuerte', que mejora +1,3 puntos

· El cine de Antena 3 logra un 10,6%, subiendo +1 punto

· 'Mentes criminales' llega a Cuatro con un pobre 4,6%

'El Hormiguero stars' "Marc Márquez": 1.168.000 y 9,1% 'Cine' "Red": 1.132.000 y 10,6%

'La casa fuerte: Expres': 2.150.000 y 16,4% 'La casa fuerte': 1.933.000 y 21,1%

'This Is Us': 925.000 y 7% 'This Is Us': 905.000 y 7,1%

'El intermedio: The very best': 584.000 y 4,8% 'Pesadilla en la cocina': 635.000 y 5,3%

'First dates': 852.000 y 6,7% 'Mentes criminales' "Bajo la piel": 575.000 y 4,6%

'Construcciones ecológicas' "Ecoviviendas urbanas": 122.000 y 1,2% 'Construcciones ecológicas' "La eco-construcción y los árboles": 164.000 y 1,5% 'Tesoros de la tele' "Con las manos en la masa": 321.000 y 2,5%

· Discretos datos para 'Mentes criminales', pero mejoran a las ficciones de la semana pasada

· El resumen de 'La casa fuerte' se alza +0,8 puntos hasta el 14,3%

· 'Cites' cae en La 1 más de 1 punto en sus dos entregas

'Cine 2' "Engaños y mentiras": 240.000 y 5,9%

'La casa fuerte: Resumen diario': 422.000 y 14,3%

'Mentes criminales' "El primer hogar": 507.000 y 5,4% 'Mentes criminales' "El grupo antiterrorista": 351.000 y 5,8% 'Mentes criminales' "Ángeles": 184.000 y 5,4%

'Citas': 635.000 y 5,8% 'Citas': 461.000 y 5,5% 'Cine' "Matrimonio imposible": 131.000 y 3% 'La noche en 24h: Avance': 64.000 y 2,6%

'Pesadilla en la cocina': 383.000 y 5,6% 'Pesadilla en la cocina': 162.000 y 5%

'Cómo nos reímos' "España cañí": 338.000 y 3,5% 'Cómo nos reímos' "Viéndonos Martes y 13": 163.000 y 2,9% 'Conciertos Radio 3' "Pereza": 39.000 y 1,2% 'Dentro de la fábrica' "Bicicletas": 32.000 y 1,3%

· Las dos primeras entregas de 'Sálvame' bajan más de 2 puntos, pero sí sube el 'tomate'

· 'Amar es para siempre' recupera +1,3 puntos hasta el 11,3%

· 7% para 'Zapeando', que baja -0,6 puntos

'Sálvame limón': 1.598.000 y 14,1% 'Sálvame naranja': 1.631.000 y 17,7% 'Sálvame tomate': 1.841.000 y 20,4%

'Mercado central': 761.000 y 6,9% 'Servir y proteger': 914.000 y 8,7% 'Acacias 38': 785.000 y 8,2% 'El cazador': 513.000 y 6% 'España directo': 484.000 y 5,8% 'Aquí la Tierra': 837.000 y 9,1%

'Amar es para siempre': 1.190.000 y 11,3% '¡Ahora caigo!': 783.000 y 8,7% '¡Boom!': 937.000 y 11,3% 'Pasapalabra': 1.373.000 y 15,2%

'Zapeando: Previo': 656.000 y 5,6% 'Zapeando': 800.000 y 7% 'Más Zapeando': 797.000 y 7,4% 'Más vale tarde: Avance': 471.000 y 4,7% 'Más vale tarde': 544.000 y 6,3%

'Todo es mentira': 568.000 y 5% 'Todo es mentira bis': 565.000 y 5,4% 'Cuatro al día': 475.000 y 5,4% 'Cuatro al día a las 20h': 366.000 y 4,3% 'El concurso del año': 219.000 y 2,2%

'Saber y ganar': 724.000 y 6,2% 'Grandes documentales': 448.000 y 4,4% Incluye: - 'Territorios del Monzón' "La sequía": 464.000 y 4,3% - 'El salvaje oeste' "Las tierras altas": 434.000 y 4,5% 'Documenta2': 193.000 y 2,2% Incluye: - 'El cerebro con David Eagleman' "¿Por qué te necesito?": 191.000 y 2,2% 'La escapada italiana de Gino': 190.000 y 2,3% 'La escapada italiana de Gino': 199.000 y 2,4% 'Atención obras': 102.000 y 1,2% 'El bosque protector' "Parque nacional de Monfragüe": 99.000 y 1,1%

· Subida de +0,8 puntos para 'El programa del verano', que firma un 17%

· 'Espejo público' se queda muy cerca de su rival con un 16,9% (+2,2)

· 11,4% para 'Al rojo vivo', que sufre una caída de -4,2 puntos en una semana

'¡Toma salami!' "Made in China": 19.000 y 4,1% 'El programa del verano': 548.000 y 17% 'Ya es mediodía': 1.176.000 y 14,1%

'Más de uno': 19.000 y 3,6% 'Espejo Público': 407.000 y 16,9% 'Más Espejo público': 349.000 y 9% 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' "Conejo al romero con verdura al vapor": 695.000 y 11,2% 'La ruleta de la suerte': 1.534.000 y 16,9%

'Noticias 24h': 107.000 y 23,1% 'Los desayunos de TVE' "Pancho Casal-Gonzalo Caballero": 243.000 y 12,2% 'La mañana': 242.000 y 7,3% 'Cocina al punto con Peña y Tamara' "Bonito marinado con fresas": 293.000 y 5,1% 'Informativo territorial 1': 312.000 y 4% Incluye: - 'Informe semanal' "Rebelión por la macrogranja": 0.000 y 0% 'TVEmos': 424.000 y 4,4%

'Videoclip': 6.000 y 1,2% 'Surferos tv': 16.000 y 2,4% 'Mejor llama a Kiko': 11.000 y 1,1% '¡Toma salami!' "Jesus calleja": 24.000 y 1,8% 'El bribón': 68.000 y 3,5% 'El bribón': 137.000 y 5,7% 'Alerta Cobra' "Dinero de sangre": 194.000 y 6,6% 'Alerta Cobra' "Los ángeles de la muerte": 229.000 y 5,8% 'Alerta Cobra' "Mil muertes": 301.000 y 4,5% 'El concurso del año': 366.000 y 3,7%

'Únicos': 0.000 y 0,1% 'Únicos': 3.000 y 0,4% '¿Quién vive ahí?': 17.000 y 1,3% '¿Quién vive ahí?': 34.000 y 1,7% 'Crímenes imperfectos': 61.000 y 2,4% 'Al rojo vivo: Previo': 236.000 y 6,9% 'Al rojo vivo': 658.000 y 11,4%

'Zoom tendencias': 1.000 y 0,2% 'Inglés en TVE': 5.000 y 0,6% 'Delfines. Un espía en la manada': 16.000 y 1,2% '¡Qué animal!': 41.000 y 2,2% 'Novatos en primera línea': 14.000 y 0,6% 'Factomanía': 25.000 y 1% 'Documenta2': 55.000 y 1,8% Incluye: - 'El cerebro con David Eagleman' "¿Qué es la realidad?": 55.000 y 1,8% 'Los primeros hombres' "Europa": 90.000 y 2,6% 'Mañanas de cine' "Capitán Apache": 244.000 y 4,7% 'Mercados, en el vientre de la ciudad' "Palermo-Ballaro": 181.000 y 2% 'Australia: Guía para el viajero del tiempo' "Los años salvajes": 228.000 y 2%

'Antena 3 noticias 1' supera los 2 millones de espectadores, cosechando un 19%. 'Informativos Telecinco 15:00' logra un 16,8% frente al 10,4% de 'Telediario 1', que se encuentra muy lejos. 'Informativos Telecinco 21:00' marca un 17,7%, liderando la noche, pero muy cerca del 17,3% de 'Antena 3 noticias 2'. 'Telediario 2' logra un 11,6%.

'Telediario matinal': 189.000 y 20,2% 'Telediario 1': 1.216.000 y 10,4% 'Informativo territorial 2': 1.177.000 y 10,2% Incluye: - 'Informe semanal' "Vuelos (insostenibles)": 10.000 y 0,1% 'Telediario 2': 1.278.000 y 11,6%

'Noticias de la mañana avance': 84.000 y 8,5% 'Noticias de la mañana': 240.000 y 17,1% 'Antena 3 noticias 1': 2.206.000 y 19% 'Tu tiempo con Roberto Brasero': 1.033.000 y 9% 'Antena 3 noticias 2': 1.831.000 y 17,3%

'Informativos Telecinco Matinal': 76.000 y 12,3% 'Informativos Telecinco Matinal': 175.000 y 18,8% 'Informativos Telecinco Matinal': 261.000 y 18,6% 'Informativos Telecinco 15:00': 1.958.000 y 16,8% 'Informativos Telecinco 21:00': 1.877.000 y 17,7%

'Noticias deportes Cuatro': 386.000 y 3,3%

'laSexta noticias 14h': 1.102.000 y 10,3% 'laSexta noticias: Jugones': 600.000 y 5,1% 'laSexta noticias 20h': 683.000 y 7,8% 'laSexta noticias: Especial' "Crisis del coronavirus": 482.000 y 4,9%

Telecinco se convierte en la cadena más seguida del día con diferencia, pues marca un 16,9%. Antena 3 logra un 11,3% y La 1 queda en tercera posición con un 7,9%. laSexta no se encuentra muy lejos de la pública, pues cosecha un 7,5%, Cuatro registra un 4,6%. Les siguen La 2 (3%), Nova (2,9%), FDF (2,8%), Trece (2,3%), Energy (2,3%) y Neox (2,2%).