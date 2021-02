'This is us' regresa firme a NBC y planta cara al capítulo de 'FBI' en CBS

'NCIS', serie de CBS

'This Is Us' regresa por todo lo alto a la noche de NBC, consiguiendo ser el segundo espacio más visto en su franja de emisión con casi 5 millones de espectadores. Queda por detrás de 'FBI', que arrasa siendo seguido por más de 7,5 millones de televidentes. Sin embargo, el liderazgo de la jornada recae en la entrega de 'NCIS', ya que se erige como la oferta más vista de la jornada con casi 9,5 millones.

Adultos 18-49

CBS: 0,8

NBC: 0,6

ABC: 0,5

Fox: 0,4

The CW: 0,1

CBS

08:00 - 'NCIS': 9.470.000 [0,9/6] (1º) 09:00 - 'FBI': 7.550.000 [0,8/5] (1º) 10:00 - 'FBI: Most Wanted': 5.480.000 [0,6/4] (1º)

NBC

08:00 - 'Zoe's Extraordinary Playlist': 2.130.000 [0,4/3] (4º) 09:00 - 'This Is Us': 4.990.000 [1,0/6] (2º) 10:00 - 'Nurses': 1.920.000 [0,3/2] (3º)

ABC

08:00 - 'To tell the Truth': 3.760.000 [0,6/4] (2º) 09:00 - 'Blackish': 2.320.000 [0,4/3] (3º) 09:30 - 'Mixedish': 1.930.000 [0,4/3] (4º) 10:00 - 'Big Sky': 3.540.000 [0,6/5] (2º)

Fox

08:00 - 'The Resident': 3.280.000 [0,5/3] (3º) 09:00 - 'Prodigal Son': 1.920.000 [0,4/3] (4º)

The CW