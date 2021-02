'Mujer' (16,2% y 23,7%) lidera con su doble capítulo de estreno, con 'Palo y Astilla' (10,7%) creciendo hasta anotar máximo

*En elaboración

El gran Wyoming en 'Palo y astilla'

El éxito de 'Mujer' no tiene límites en Antena 3. El doble capítulo de estreno en la noche del martes consiguió apuntarse un 16,2% con su primera emisión, escalando hasta un estupendo 23,7% con el segundo. Estos datos fueron más que suficientes para vencer a 'Love is in the air' (12,4%) y al tercer programa de 'La noche D', que no remonta y se queda en un 8,9%. Mientras, 'Palo y astilla' (10,7%) sube con respecto a la semana anterior hasta anotar máximo de temporada, quedando por delante de 'The Good Doctor' (4,8%).

Prime time

· El primer capítulo de estreno de 'Mujer' (16,2%) baja -2,6, aunque mejora +39.000 espectadores

· 'La noche D' (8,9%) pierde -1,8 puntos, incapaz de igualar el 10,7% de hace siete días

· Fantástico 10,7% para 'Palo y astilla' con la visita de Wyoming, apuntándose máximo con +2,7

Antena 3

'El Hormiguero' "Ana mena y omar montes": 3.146.000 y 17,3% 'Mujer': 2.346.000 y 16,2%

Telecinco

'Love is in the air': 1.597.000 y 12,4%

La 1

'La noche d:previo': 1.272.000 y 7% 'La noche d': 1.189.000 y 8,9%

laSexta

'El intermedio': 1.520.000 y 8,3% 'Palo y astilla' "Gran wyoming": 1.689.000 y 10,7%

Cuatro

'First dates': 821.000 y 4,7% 'First dates:san valentin': 1.183.000 y 6,6% 'The good doctor' "Lanzamiento a la luna": 705.000 y 4,8%

La 2

'Cachitos de hierro y cromo' "Conexion": 656.000 y 3,6% 'Un pais para escucharlo': 283.000 y 1,9%

Late night

· Magnífico 23,7% para el segundo capítulo de 'Mujer', que suma +1.360.000 espectadores respecto a la reposición de la semana anterior

· Ligero ascenso para 'La isla de las tentaciones' (+0,7) hasta el 10,4%

· "Asesinato en 8 mm" no convence y se apunta un escueto 4,5%, bajando -1,4 respecto a la semana anterior

Antena 3

'Mujer': 2.166.000 y 23,7% 'Mujer': 748.000 y 12,8% 'Mujer': 362.000 y 11,2%

Telecinco

'La isla de las tentaciones': 333.000 y 10,4%

Cuatro

'The good doctor' "Zona intermedia": 450.000 y 4,5% 'The good doctor' "Tuberias": 281.000 y 4,9% 'The good doctor' "22 pasos": 157.000 y 5,1%

La 1

'Cine' "Asesinato en 8 mm": 216.000 y 4,5%

laSexta

'Palo y astilla' "Iñaki gabilondo": 528.000 y 4,8% 'Policias en accion': 217.000 y 3,9% 'Policias en accion': 107.000 y 3,9%

La 2

'Documentos tv' "Santo silencio": 146.000 y 1,5% 'Metropolis' "La tierra es plana": 50.000 y 0,9% 'Conciertos radio 3' "Pelomono": 18.000 y 0,5% 'Documenta2': 27.000 y 1,1% Incluye: - 'Como la ruta de la seda hizo el mundo' "Guerra": 27.000 y 1,1%

Sobremesa y tarde

· 'Pasapalabra' escala +0,4 hasta anotar un magnífico 23,5%

· La versión tomate de 'Sálvame' (14,8%) pierde -1,7 puntos, pero es lo más visto de la tarde en Telecinco

· Buen 8,6% para 'Servir y proteger', que consigue superar el millón de espectadores

Telecinco

'Sálvame limon': 1.949.000 y 14,5% 'Sálvame naranja': 2.177.000 y 17,7% 'Sálvame tomate': 2.290.000 y 14,8%

La 1

'Dos vidas': 910.000 y 7,2% 'Servir y proteger': 1.041.000 y 8,6% 'Acacias 38': 896.000 y 7,6% 'El cazador': 1.165.000 y 9,1% 'España directo': 1.068.000 y 7,4% 'Aquí la tierra': 1.594.000 y 10%

Antena 3

'Amar es para siempre': 1.344.000 y 10,7% '¡ahora caigo!': 1.247.000 y 10,5% '¡boom!': 1.764.000 y 13,8% 'Pasapalabra': 3.631.000 y 23,5%

laSexta

'Zapeando:previo': 758.000 y 5,4% 'Zapeando': 943.000 y 7% 'Mas zapeando': 643.000 y 5,1% 'Mas vale tarde:avance': 573.000 y 4,6% 'Mas vale tarde': 735.000 y 6%

Cuatro

'Todo es mentira': 809.000 y 6% 'Todo es mentira bis': 816.000 y 6,5% 'Cuatro al dia': 675.000 y 5,5% 'Cuatro al día a las 20h': 664.000 y 4,5%

La 2

'Saber y ganar': 989.000 y 7,1% 'Grandes documentales': 530.000 y 4,2% Incluye: - 'Historias naturales' "Luchar para vivir": 524.000 y 4,1% - 'Guarderias en la naturaleza' "Retoños en el campo": 537.000 y 4,4% 'Documenta2': 339.000 y 2,9% Incluye: - 'Como la ruta de la seda hizo el mundo' "Luz en la oscuridad": 339.000 y 2,9% 'Expedicion culinaria' "Bocados de pescado": 274.000 y 2,2% 'Expedicion culinaria' "Pescado a la brasa": 311.000 y 2,4% 'Pagina2': 168.000 y 1,2% 'La escapada costera de gino en italia': 188.000 y 1,2% 'Las casas más extraordinarias del mundo': 385.000 y 2,2%

Mañana

· Victoria para 'El programa de Ana Rosa' (19,3%), aunque se deja -1,2 enteros

· Estupendo 18,5% para 'La ruleta de la suerte', que repite los datos del martes previo

· 'Mujeres y hombres y viceversa' (2,7%) se mantiene estable en su nuevo horario de emisión, sumando +0,1

Telecinco

'¡toma salami!' "Poder latino": 27.000 y 4,6% 'El programa de Ana Rosa': 727.000 y 19,3% 'Ya es mediodía': 1.338.000 y 13,7%

Antena 3

'Espejo Público': 434.000 y 14,7% 'Mas espejo público': 532.000 y 12,1% 'Cocina abierta de karlos arguiñano' "Sopa de esparragos y fideo": 1.168.000 y 16,1% 'La ruleta de la suerte': 1.972.000 y 18,5%

La 1

'La hora de la 1': 310.000 y 10,1% Incluye: - 'La hora politica': 250.000 y 10,6% - 'La hora de actualidad' "Salvador illa": 358.000 y 9,9% 'Las cosas claras': 454.000 y 7,7% 'Las cosas claras': 751.000 y 6,4%

Cuatro

'Minutos musicales': 3.000 y 0,5% 'Surferos tv': 9.000 y 0,9% 'Mejor llama a kiko': 3.000 y 0,2% '¡toma salami!' "Me encanta que los planes salgan mal": 18.000 y 0,8% 'El bribon': 55.000 y 2,3% 'Alerta Cobra' "La lista": 114.000 y 3,7% 'Alerta Cobra' "Revolucion": 211.000 y 5,7% 'Alerta Cobra' "Feliz cumpleaños": 286.000 y 5,7% 'Mujeres y hombres y viceversa': 203.000 y 2,7% 'El concurso del año': 517.000 y 4,4%

laSexta

'En clave de noche': 8.000 y 0,8% 'Aruser@s:previo': 229.000 y 11,9% 'Aruser@s': 433.000 y 14,7% 'Al rojo vivo:previo': 342.000 y 8,9% 'Al rojo vivo': 912.000 y 12,9%

La 2

'Para todos la 2': 8.000 y 0,8% 'Ingles en tve': 15.000 y 1% 'Supervivientes de la naturaleza' "Apetitos animales": 26.000 y 1,3% 'Agrosfera': 29.000 y 1,3% 'Aquí hay trabajo': 35.000 y 1,2% 'La aventura del saber': 34.000 y 1,1% Incluye: - 'Noticias culturales iberoamericanas': 28.000 y 0,8% 'Documenta2': 52.000 y 1,4% Incluye: - 'A la conquista del sol': 52.000 y 1,4% - 'A la conquista del sol': 41.000 y 1,1% 'Grandes diseños': 156.000 y 3,6% 'Mañanas de cine' "Cimarron": 295.000 y 4,5% 'Hannibal,marcha sobre roma': 180.000 y 1,7% 'El festin de las islas mediterraneas de ottolenghi': 328.000 y 2,4%

Informativos:

Victoria de nuevo en la jornada informativa para 'Antena 3 noticias 2' (20,3%) tanto en cuota de pantalla como en espectadores. Desde los siguientes puestos del ranking aguardan 'Informativos Telecinco 21:00' (13,9%) y 'Telediario 2' (10,7%). La clasificación no varía en la franja de sobremesa, pues es 'Antena 3 noticias 1' (19,7%) quien lidera sobre 'Informativos Telecinco 15:00' (15,2%) y 'Telediario 1' (12%).

La 1

'Telediario matinal': 195.000 y 19% 'Informativo territorial 1': 803.000 y 8,7% 'Telediario 1': 1.686.000 y 12% 'Informativo territorial 2': 1.543.000 y 11,1% 'El tiempo 1': 1.341.000 y 10% 'Telediario 2': 1.893.000 y 10,7% Incluye: - 'El tiempo 2': 2.013.000 y 10,9%

Antena 3

'Noticias de la mañana': 115.000 y 13,6% 'Noticias de la mañana': 295.000 y 13,8% 'Antena 3 noticias 1': 2.734.000 y 19,7% 'Deportes': 2.433.000 y 17,1% 'Tu tiempo con roberto brasero': 1.270.000 y 9,3% 'Antena 3 noticias 2': 3.513.000 y 20,3%

Telecinco

'Informativos Telecinco Matinal': 91.000 y 10,7% 'Informativos Telecinco Matinal': 173.000 y 12,2% 'Informativos Telecinco Matinal': 224.000 y 10,5% 'Informativos Telecinco 15:00': 2.118.000 y 15,2% 'Informativos Telecinco 21:00': 2.441.000 y 13,9%

Cuatro

'Noticias deportes cuatro': 546.000 y 3,9%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 1.248.000 y 9,9% 'laSexta noticias:jugones': 803.000 y 5,7% 'laSexta noticias 20h': 1.065.000 y 7,2%

Cadenas:

Liderazgo para Antena 3 en la jornada del martes con un 15,4% de cuota de pantalla media. La cadena de Atresmedia consigue vencer a Telecinco (14,6%) por casi un punto gracias a sus buenos datos es prime time y late night. Sin embargo, peor suerte corrió La 1 que anota un mal 8,8%, acercándose peligrosamente a la cuarta posición que, a día de hoy, es para laSexta (7,4%). Por detrás quedan Cuatro (4,9%), La 2 (2,8%), Nova (2,6%) FDF y Trece (2,4%).