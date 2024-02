'Bake Off' (12%) aprovecha la bajada de 'Hermanos' (13%) para firmar su máximo histórico

Por Redacción |

La 1 ha animado el prime time con la repentina subida de 'Bake Off: Famosos al horno'. El programa culinario, que se había estabilizado en un 10,5% la semana pasada, ha reforzado su posición en la cadena pública y ha alcanzado un 12% de share que se traduce en 876.000 espectadores y su mejor registro histórico de cuota. No obstante, no se trata de su mejor cifra en televidentes, pero sí es un paso al frente para tratar de competirle la primera noche de la semana a la habitual ganadora, 'Hermanos', que ha notado un cierto desgaste.

La ficción turca ha firmado un 13% que le ha servido para seguir al frente del ranking y, además, para ser la única oferta del este horario capaz de superar el millón de espectadores. Por su parte, Telecinco se aleja de esa cifra con 'El pueblo', que se resiente ligeramente al descender a un 8,2%. Por último, Cuatro cae -2 puntos completos con 'Planeta Calleja' (5%) y laSexta no pasa de un 3,1% con 'El taquillazo'.

La 1

4 estrellas941.000 6,7% Bake Off: Famosos al horno876.000 12%

La 2

Expedición culinaria: Alimentos de la tierra Otoño 282.000 2,1% Cifras y letras400.000 2,9% Días de cine clásico: Presentación Cuando ruge la marabunta 517.000 4% Incluye: - Días de cine clásico: Película Cuando ruge la marabunta 529.000 4,1%

Antena 3

El hormiguero Lucía, María y Marta Pombo 1.966.000 14,1% Hermanos ¡Nuestros sueños más bonitos se están construyendo, se están viniendo abajo! 1.149.000 13%

Cuatro

First Dates757.000 5,6% First Dates1.190.000 8,5% Planeta Calleja Félix Gómez-Inés Hernand 471.000 5%

Telecinco

¡Allá tú!876.000 6,2% El pueblo853.000 8,2%

laSexta

El intermedio952.000 6,8% El taquillazo A propósito de Llewyn Davis 288.000 3,1%

'Comerse el mundo' (11,4%) rasca +0,9 puntos

La reposición de 'Hermanos' (6,7%) tan solo cede -0,1 puntos

'El desmarque' anota un menguante 2% (-0,9 puntos)

La 1

Comerse el mundo con Peña Nueva Orleans 251.000 11,4%

La 2

Late xou con Marc Giró194.000 2,4% Apocalipsis de la antigüedad Los mayas 36.000 0,8% Conciertos Radio 3 Amatria 28.000 1% Esclavos Abolición 25.000 1,2%

Antena 3

Hermanos223.000 6,7%

Cuatro

Planeta Calleja Joaquín Prat 212.000 4,9% El desmarque: Madrugada48.000 2%

Telecinco

El pueblo330.000 6,9% Casino gran Madrid online show119.000 5,1%

laSexta

Encuentros con sabor53.000 1,3% Cine El amor puede esperar 25.000 1%

'La promesa' arrasa con un gran 14,2% (+2,7 puntos)

'Amar es para siempre' (11,8%) sube +1,1 puntos en su recta final

'TardeAR' repite el 11,3% del lunes pasado

La 1

La Moderna757.000 8,5% La promesa1.133.000 14,2% El cazador685.000 8,8% El cazador1.106.000 11,7% Aquí la Tierra1.393.000 12%

La 2

Saber y ganar646.000 6,5% Grandes documentales302.000 3,5% Incluye: - Las hienas pardas de Makgadikgadi338.000 3,8% - Las hienas pardas de Makgadikgadi313.000 3,5% - Los cazadores de África Las dificultades de Olimba 264.000 3,2% Documenta2232.000 3% Incluye: - Mitos y secretos de la realeza María Antonieta: La reina condenada 232.000 3% Se ha escrito un crimen Secreto de Navidad 173.000 2,1% Se ha escrito un crimen El sonido del crimen 150.000 1,5% Expedición culinaria: Alimentos de la tierra Frutas tropicales y exóticas 184.000 1,5%

Antena 3

Amar es para siempre1.116.000 11,8% Pecado original907.000 10,9% Y ahora, Sonsoles994.000 12,3% Pasapalabra2.167.000 19,5%

Cuatro

Todo es mentira440.000 4,8% Cuatro al día308.000 3,8%

Telecinco

Asi es la vida878.000 9,3% TardeAR914.000 11,3% Reacción en cadena1.274.000 11,6%

laSexta

Zapeando486.000 5,2% Más vale tarde451.000 5,6%

'La ruleta de la suerte' (22,6%) no se resiente y mejora +0,8 puntos

'Al rojo vivo' se desploma a un 8,2% (-2,5 puntos) con su análisis de las elecciones gallegas

'Vamos a ver' (15,2%) se deja -1,4 puntos en una semana

La 1

La hora de la 1235.000 10,9% Mañaneros232.000 7,1% Ahora o nunca593.000 7,2%

La 2

That's english8.000 1,1% Inglés en TVE7.000 0,8% Página213.000 0,9% Los pilares del tiempo Felipe II, el mundo no es suficiente 44.000 2,2% El escarabajo verde Cicatrices de la Tierra 58.000 2,7% Aquí hay trabajo26.000 1,1% La aventura del saber49.000 2% Documenta268.000 2,6% Incluye: - Fabergé, los objetos de deseo68.000 2,6% - Fabergé, los objetos de deseo68.000 2,6% Culturas 242.000 1,5% Lazos de familia Enamorados 101.000 2,8% Diario de un nómada Burocracia interminable 144.000 2,6% Mañanas de cine Baño de sangre al salir el sol 217.000 2,4%

Antena 3

Espejo público327.000 12,2% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Batido de plátano, manzana y espinacas 947.000 19,2% La ruleta de la suerte1.694.000 22,6%

Cuatro

Minutos musicales5.000 0,6% ¡Toma salami! Bodas, boditas y bodorrios 5.000 0,6% Mejor llama a Kiko4.000 0,4% Alerta Cobra El legado (2 parte) 11.000 0,6% Alerta Cobra La última noche 24.000 1,2% Alerta Cobra Salta 68.000 2,9% Alerta Cobra Abismos 145.000 5,8% En boca de todos210.000 5,9%

Telecinco

Reacción en cadena30.000 4,8% La mirada crítica316.000 13,9% Vamos a ver445.000 15,2% Vamos a ver más808.000 11,7%

laSexta

Remescar, cosmética al instante3.000 0,4% Aruser@s el humorning236.000 15,4% Aruser@s421.000 18% Al rojo vivo: Objetivo Galicia332.000 8,2%

'Antena 3 noticias 2' se impone como el contenido más visto de toda la jornada con 2,394 millones de espectadores y un 18% de share, con los cuales aplaca sin demasiada resistencia a Telecinco (9,3%) y La 1 (9,7%). En el horario anterior, el informativo del canal principal de Atresmedia rubrica un 22,3%, mientras que la cadena azul de Mediaset logra un 10,4% y el ente público, un 11,1%.

La 1

Telediario matinal133.000 15,5% Informativo territorial 1357.000 5,6% Telediario 11.113.000 11,1% Informativo territorial 21.041.000 10,5% Informativo 24h8.000 0,1% El tiempo 1943.000 9,8% Telediario 21.309.000 9,7%

Antena 3

Noticias de la mañana173.000 13,7% Antena 3 noticias 12.223.000 22,3% Antena 3 noticias 22.394.000 18%

Cuatro

Noticias Cuatro 1407.000 5,5% El desmarque Cuatro 1265.000 2,9% Noticias Cuatro 2484.000 4,7%

Telecinco

Informativos Telecinco Matinal68.000 7,9% Informativos Telecinco Matinal105.000 8% Informativos Telecinco Matinal194.000 9,8% Informativos Telecinco 15:001.035.000 10,4% Informativos Telecinco 21:001.230.000 9,3%

laSexta

laSexta noticias 14h700.000 7,7% laSexta noticias: Jugones584.000 5,8% laSexta noticias 20h672.000 6,4% laSexta clave605.000 4,7%

Antena 3 arranca la semana como acabó la anterior, ya que consigue dominar frente a los tímidos embates de la competencia. La cadena naranja alcanza un 14,2% con el que abre una considerable brecha con respecto a La 1 (10%) y Telecinco (9,7%). En el siguiente escalón aparecen laSexta (5,9%) y Cuatro (5%) y si seguimos bajando la escalera aparecen FDF (3%), La 2 (2,8%), Energy (2,7%), Nova (2,5%), Gol Play (2,4%) y Atreseries (2,1%).