'Estudio Estadio: Mundial' en Teledeporte con el post del Portugal - España lidera las TDT

Publicado: Martes 7 Julio 2026 10:00 (hace 51 minutos)|
Audiencias Lunes 6 de Julio de 2026
29,2%
9,8%
5,9%
4,9%
4,2%
3,5%
2,9%
1,7%
1,5%
1,5%
1,3%
1,3%
1,3%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
0,8%
0,8%
0,7%
0,7%
0,7%
0,5%
0,3%
0,0%
0,0%
Ranking cadenas TDT Lunes, 6 de Julio de 2026
2,9%
1,7%
1,5%
1,5%
1,3%
1,3%
1,3%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
0,8%
0,8%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,5%
0,3%
Ranking programas TDT Lunes, 6 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Estudio estadio:mundial
23:30
24:17
629.000
6,9%
Fútbol:copa mundial Portugal-españa:1/8
21:00
23:01
617.000
3,7%
Camino a ny
23:05
23:30
606.000
4,4%
Fifa world cup 2026
20:42
23:30
588.000
3,7%
Estudio estadio:mundial extra
24:17
24:50
429.000
6,9%
Emanet
15:00
16:31
294.000
3,1%
Cuidado con el angel
16:31
17:51
272.000
3,1%
Los Simpson
15:16
15:43
264.000
2,7%
Los Simpson
15:44
16:10
259.000
2,7%
Cine western La noche de los gigantes
18:28
20:37
244.000
3,0%
Ranking Teledeporte (2,9%) - Lunes, 6 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Estudio estadio:mundial
23:30
24:17
629.000
6,9%
Fútbol:copa mundial Portugal-españa:1/8
21:00
23:01
617.000
3,7%
Camino a ny
23:05
23:30
606.000
4,4%
Fifa world cup 2026
20:42
23:30
588.000
3,7%
Estudio estadio:mundial extra
24:17
24:50
429.000
6,9%
Ranking Nova (1,7%) - Lunes, 6 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Emanet
15:00
16:31
294.000
3,1%
Cuidado con el angel
16:31
17:51
272.000
3,1%
Mañana es para siempre
17:51
20:01
238.000
3,0%
Cuento de una noche
21:46
23:06
171.000
1,0%
Abismo de pasion
20:01
21:46
168.000
1,4%
Ranking FDF (1,5%) - Lunes, 6 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La que se avecina Unas mariposillas,una ...
14:42
16:54
178.000
1,9%
La que se avecina Un numero muy feo,una urraca a ...
16:54
18:54
166.000
2,0%
La que se avecina Una conserja,un romance ...
18:54
20:57
135.000
1,6%
Cine Perdida(2014)
22:55
25:52
121.000
1,6%
La que se avecina Un voyeur,una inspeccion y una ...
12:49
14:42
108.000
1,9%
Ranking Energy (1,5%) - Lunes, 6 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Mentes criminales Perjudicado
23:55
24:51
179.000
2,6%
CSI: Miami Paparazzi
17:07
18:11
177.000
2,1%
CSI: Miami Invasión
18:11
18:57
162.000
2,1%
CSI: Miami Combustion lenta
16:07
17:07
157.000
1,7%
Ncis:los angeles Entrega especial
15:14
16:07
148.000
1,5%
Ranking Neox (1,3%) - Lunes, 6 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Los Simpson
15:16
15:43
264.000
2,7%
Los Simpson
15:44
16:10
259.000
2,7%
The Big Bang Theory
16:54
17:20
222.000
2,5%
The Big Bang Theory
16:32
16:54
217.000
2,4%
Los Simpson
14:51
15:16
209.000
2,3%
Ranking TRECE (1,3%) - Lunes, 6 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine western La noche de los gigantes
18:28
20:37
244.000
3,0%
Sesion doble La caida del imperio romano
14:49
18:24
162.000
1,8%
El cascabel
22:01
24:31
107.000
0,8%
Tu cine Asalto a tombstone
20:37
21:59
106.000
0,7%
Adoracion eucaristica
11:36
11:54
75.000
2,7%
Ranking DMAX (1,3%) - Lunes, 6 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La fiebre del oro
16:21
17:09
171.000
1,9%
Cazadores de zafiros
17:10
18:02
169.000
2,0%
Expedicion al pasado
14:38
15:27
161.000
1,8%
Cazadores de zafiros
18:56
19:47
157.000
2,0%
La fiebre del oro
15:28
16:21
145.000
1,5%
Ranking Atreseries (1,2%) - Lunes, 6 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Los misterios de murdoch Murdoch con ropa de ...
16:48
17:35
152.000
1,7%
Los misterios de murdoch La cruz de la ...
17:35
18:22
148.000
1,8%
Los misterios de murdoch El golpe de ...
19:19
20:05
145.000
1,9%
Los misterios de murdoch Amantes en tiempos ...
18:22
19:19
139.000
1,8%
Los misterios de murdoch Viernes 13,1901
20:05
21:00
130.000
1,3%
Ranking BEMADtv (1,1%) - Lunes, 6 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Cine Como dios
15:31
17:20
163.000
1,7%
Cine Dos tontos muy tontos
17:20
19:10
129.000
1,6%
Cine Infiltrados en clase
19:10
21:05
97.000
1,1%
Cine Lio embarazoso
22:35
25:04
87.000
0,8%
Cine Un funeral de muerte
21:05
22:35
74.000
0,4%
Ranking Mega (España) (1,0%) - Lunes, 6 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
173.000
4,0%
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
150.000
1,6%
Vida bajo cero
16:38
17:28
147.000
1,6%
Vida bajo cero
17:28
18:18
113.000
1,4%
Vida bajo cero
15:36
16:38
109.000
1,1%
Ranking DKiss (1,0%) - Lunes, 6 de Julio de 2026
Programa
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Espectadores
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El asesino de al lado Cruce de asesinos
16:28
17:25
112.000
1,2%
Supertacaños
23:41
24:09
108.000
1,2%
El asesino de al lado Querida katherine soy ...
17:25
18:23
108.000
1,3%
¿quien contrato al sicario?
15:30
16:28
98.000
1,0%
Home town
14:35
15:30
88.000
1,0%
Ranking Veo7 (0,8%) - Lunes, 6 de Julio de 2026
Programa
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Blue bloods,familia de policias Lazos que ...
21:16
22:05
134.000
0,8%
Blue bloods,familia de policias Error de ...
20:21
21:16
106.000
0,9%
Blue bloods,familia de policias Mala ...
19:30
20:21
104.000
1,3%
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
18:39
19:30
87.000
1,1%
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
15:17
16:03
82.000
0,9%
Ranking Canal 24 Horas (0,8%) - Lunes, 6 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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La noche en 24h
23:12
24:33
139.000
1,5%
D.reg(diario 24 horas)
14:05
14:52
103.000
1,3%
Teledeporte:directo al mundial
15:22
15:50
87.000
0,9%
Telediario 1
14:55
15:22
81.000
0,9%
Informativo 24h
25:00
25:29
75.000
2,0%
Ranking Divinity (0,7%) - Lunes, 6 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Chicago Fire Ganate mi perdon
19:32
20:14
104.000
1,3%
Chicago Med Descarrilado
22:08
23:07
96.000
0,5%
Chicago Fire Si cabreas al toro
18:37
19:32
89.000
1,2%
Chicago Fire Yo soy el apocalipsis
21:19
22:08
77.000
0,5%
Estación 19 Bebé en la nieve
15:52
16:49
73.000
0,8%
Ranking Boing (0,7%) - Lunes, 6 de Julio de 2026
Programa
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Espectadores
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Doraemon,el gato cosmico
14:30
14:41
171.000
2,1%
Doraemon,el gato cosmico
14:41
14:52
156.000
1,8%
Doraemon,el gato cosmico
14:56
15:19
152.000
1,6%
Doraemon,el gato cosmico
14:15
14:26
135.000
1,8%
El asombroso mundo de Gumball
15:58
16:09
124.000
1,3%
Ranking Ten (0,7%) - Lunes, 6 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Caso cerrado
15:05
16:07
87.000
0,9%
Caso cerrado
16:07
17:05
86.000
0,9%
Caso cerrado
18:04
18:56
77.000
1,0%
Caso cerrado
17:05
18:04
74.000
0,9%
Atrapadas Jerrie lynn acklin
25:02
25:55
67.000
2,1%
Ranking Squirrel (0,7%) - Lunes, 6 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine El especialista
17:33
19:04
96.000
1,2%
Cine Django 2:el retorno de un heroe
15:59
17:33
95.000
1,0%
Air force one derribado
22:17
23:50
84.000
0,6%
Linea fronteriza A una sola carta
23:50
25:21
71.000
1,1%
Cine El rey de texas
19:04
20:43
54.000
0,6%
Ranking Clan TVE (0,5%) - Lunes, 6 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Los green en la gran ciudad
17:51
18:01
85.000
1,0%
Los green en la gran ciudad
17:20
17:31
75.000
0,9%
Los green en la gran ciudad
17:41
17:51
74.000
0,9%
Los green en la gran ciudad
17:31
17:41
70.000
0,8%
Bluey
16:50
16:57
63.000
0,7%
Ranking Real Madrid TV (0,3%) - Lunes, 6 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Cine Dark warrior
23:04
24:35
92.000
0,9%
Cine Romulo y remo
15:35
17:34
54.000
0,6%
Historia que tu hiciste Champions league ...
24:39
26:30
14.000
0,4%
Cine Una tumba para el sheriff
21:39
23:04
13.000
0,1%
Real madrid conecta
19:30
21:31
10.000
0,1%