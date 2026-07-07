FormulaTV
Conectar
Especial audiencias La victoria de España frente a Portugal arrasa con un 75,2% y más de 12,7 millones

AUDIENCIAS TDT 6 DE JULIO

'Estudio Estadio: Mundial' en Teledeporte con el post del Portugal - España lidera las TDT

El programa, que se alargó hasta pasadas las doce de la noche, recogió a parte de la audiencia de La 1. Teledeporte lidera con un 2,9%.

'Estudio Estadio: Mundial' en Teledeporte con el post del Portugal - España lidera las TDT
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Martes 7 Julio 2026 10:00 (hace 51 minutos)

Audiencias Lunes 6 de Julio de 2026

  • logola1

    29,2%

  • logoantena3

    9,8%

  • logotelecinco

    5,9%

  • logocuatro

    4,9%

  • logolasexta

    4,2%

  • logola2

    3,5%

  • logoteledeporte

    2,9%

  • logonova

    1,7%

  • logofdf

    1,5%

  • logoenergy

    1,5%

  • logoneox

    1,3%

  • logo13tv

    1,3%

  • logodiscoverymax

    1,3%

  • logoatreseries

    1,2%

  • logobemadtv

    1,1%

  • logomega-espana

    1,0%

  • logodkiss

    1,0%

  • logocanal24horas

    0,8%

  • logoveo7

    0,8%

  • logoboing

    0,7%

  • logodivinity

    0,7%

  • logoten

    0,7%

  • logoclan

    0,5%

  • logoreal-madrid-tv

    0,3%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

Ranking cadenas TDT Lunes, 6 de Julio de 2026

Teledeporte 2,9%

Nova 1,7%

FDF 1,5%

Energy 1,5%

Neox 1,3%

TRECE 1,3%

DMAX 1,3%

Atreseries 1,2%

BEMADtv 1,1%

Mega (España) 1,0%

DKiss 1,0%

Veo7 0,8%

Canal 24 Horas 0,8%

Divinity 0,7%

Boing 0,7%

Ten 0,7%

Squirrel 0,7%

Clan TVE 0,5%

Real Madrid TV 0,3%

Ranking programas TDT Lunes, 6 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Estudio estadio:mundial
23:30
24:17
629.000
6,9%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial Portugal-españa:1/8
21:00
23:01
617.000
3,7%
Teledeporte
Camino a ny
23:05
23:30
606.000
4,4%
Teledeporte
Fifa world cup 2026
20:42
23:30
588.000
3,7%
Teledeporte
Estudio estadio:mundial extra
24:17
24:50
429.000
6,9%
Nova
Emanet
15:00
16:31
294.000
3,1%
Nova
Cuidado con el angel
16:31
17:51
272.000
3,1%
Neox
Los Simpson
15:16
15:43
264.000
2,7%
Neox
Los Simpson
15:44
16:10
259.000
2,7%
TRECE
Cine western La noche de los gigantes
18:28
20:37
244.000
3,0%

Ranking Teledeporte (2,9%) - Lunes, 6 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Estudio estadio:mundial
23:30
24:17
629.000
6,9%
Teledeporte
Fútbol:copa mundial Portugal-españa:1/8
21:00
23:01
617.000
3,7%
Teledeporte
Camino a ny
23:05
23:30
606.000
4,4%
Teledeporte
Fifa world cup 2026
20:42
23:30
588.000
3,7%
Teledeporte
Estudio estadio:mundial extra
24:17
24:50
429.000
6,9%

Ranking Nova (1,7%) - Lunes, 6 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
15:00
16:31
294.000
3,1%
Nova
Cuidado con el angel
16:31
17:51
272.000
3,1%
Nova
Mañana es para siempre
17:51
20:01
238.000
3,0%
Nova
Cuento de una noche
21:46
23:06
171.000
1,0%
Nova
Abismo de pasion
20:01
21:46
168.000
1,4%

Ranking FDF (1,5%) - Lunes, 6 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Unas mariposillas,una ...
14:42
16:54
178.000
1,9%
FDF
La que se avecina Un numero muy feo,una urraca a ...
16:54
18:54
166.000
2,0%
FDF
La que se avecina Una conserja,un romance ...
18:54
20:57
135.000
1,6%
FDF
Cine Perdida(2014)
22:55
25:52
121.000
1,6%
FDF
La que se avecina Un voyeur,una inspeccion y una ...
12:49
14:42
108.000
1,9%

Ranking Energy (1,5%) - Lunes, 6 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Mentes criminales Perjudicado
23:55
24:51
179.000
2,6%
Energy
CSI: Miami Paparazzi
17:07
18:11
177.000
2,1%
Energy
CSI: Miami Invasión
18:11
18:57
162.000
2,1%
Energy
CSI: Miami Combustion lenta
16:07
17:07
157.000
1,7%
Energy
Ncis:los angeles Entrega especial
15:14
16:07
148.000
1,5%

Ranking Neox (1,3%) - Lunes, 6 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:16
15:43
264.000
2,7%
Neox
Los Simpson
15:44
16:10
259.000
2,7%
Neox
The Big Bang Theory
16:54
17:20
222.000
2,5%
Neox
The Big Bang Theory
16:32
16:54
217.000
2,4%
Neox
Los Simpson
14:51
15:16
209.000
2,3%

Ranking TRECE (1,3%) - Lunes, 6 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western La noche de los gigantes
18:28
20:37
244.000
3,0%
TRECE
Sesion doble La caida del imperio romano
14:49
18:24
162.000
1,8%
TRECE
El cascabel
22:01
24:31
107.000
0,8%
TRECE
Tu cine Asalto a tombstone
20:37
21:59
106.000
0,7%
TRECE
Adoracion eucaristica
11:36
11:54
75.000
2,7%

Ranking DMAX (1,3%) - Lunes, 6 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
La fiebre del oro
16:21
17:09
171.000
1,9%
DMAX
Cazadores de zafiros
17:10
18:02
169.000
2,0%
DMAX
Expedicion al pasado
14:38
15:27
161.000
1,8%
DMAX
Cazadores de zafiros
18:56
19:47
157.000
2,0%
DMAX
La fiebre del oro
15:28
16:21
145.000
1,5%

Ranking Atreseries (1,2%) - Lunes, 6 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Los misterios de murdoch Murdoch con ropa de ...
16:48
17:35
152.000
1,7%
Atreseries
Los misterios de murdoch La cruz de la ...
17:35
18:22
148.000
1,8%
Atreseries
Los misterios de murdoch El golpe de ...
19:19
20:05
145.000
1,9%
Atreseries
Los misterios de murdoch Amantes en tiempos ...
18:22
19:19
139.000
1,8%
Atreseries
Los misterios de murdoch Viernes 13,1901
20:05
21:00
130.000
1,3%

Ranking BEMADtv (1,1%) - Lunes, 6 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Como dios
15:31
17:20
163.000
1,7%
BEMADtv
Cine Dos tontos muy tontos
17:20
19:10
129.000
1,6%
BEMADtv
Cine Infiltrados en clase
19:10
21:05
97.000
1,1%
BEMADtv
Cine Lio embarazoso
22:35
25:04
87.000
0,8%
BEMADtv
Cine Un funeral de muerte
21:05
22:35
74.000
0,4%

Ranking Mega (España) (1,0%) - Lunes, 6 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
173.000
4,0%
Mega (España)
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:45
24:00
150.000
1,6%
Mega (España)
Vida bajo cero
16:38
17:28
147.000
1,6%
Mega (España)
Vida bajo cero
17:28
18:18
113.000
1,4%
Mega (España)
Vida bajo cero
15:36
16:38
109.000
1,1%

Ranking DKiss (1,0%) - Lunes, 6 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
El asesino de al lado Cruce de asesinos
16:28
17:25
112.000
1,2%
DKiss
Supertacaños
23:41
24:09
108.000
1,2%
DKiss
El asesino de al lado Querida katherine soy ...
17:25
18:23
108.000
1,3%
DKiss
¿quien contrato al sicario?
15:30
16:28
98.000
1,0%
DKiss
Home town
14:35
15:30
88.000
1,0%

Ranking Veo7 (0,8%) - Lunes, 6 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Blue bloods,familia de policias Lazos que ...
21:16
22:05
134.000
0,8%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Error de ...
20:21
21:16
106.000
0,9%
Veo7
Blue bloods,familia de policias Mala ...
19:30
20:21
104.000
1,3%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
18:39
19:30
87.000
1,1%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
15:17
16:03
82.000
0,9%

Ranking Canal 24 Horas (0,8%) - Lunes, 6 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:12
24:33
139.000
1,5%
Canal 24 Horas
D.reg(diario 24 horas)
14:05
14:52
103.000
1,3%
Canal 24 Horas
Teledeporte:directo al mundial
15:22
15:50
87.000
0,9%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:55
15:22
81.000
0,9%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
25:00
25:29
75.000
2,0%

Ranking Divinity (0,7%) - Lunes, 6 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Chicago Fire Ganate mi perdon
19:32
20:14
104.000
1,3%
Divinity
Chicago Med Descarrilado
22:08
23:07
96.000
0,5%
Divinity
Chicago Fire Si cabreas al toro
18:37
19:32
89.000
1,2%
Divinity
Chicago Fire Yo soy el apocalipsis
21:19
22:08
77.000
0,5%
Divinity
Estación 19 Bebé en la nieve
15:52
16:49
73.000
0,8%

Ranking Boing (0,7%) - Lunes, 6 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:30
14:41
171.000
2,1%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:41
14:52
156.000
1,8%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:56
15:19
152.000
1,6%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:15
14:26
135.000
1,8%
Boing
El asombroso mundo de Gumball
15:58
16:09
124.000
1,3%

Ranking Ten (0,7%) - Lunes, 6 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
15:05
16:07
87.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
16:07
17:05
86.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
18:04
18:56
77.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
17:05
18:04
74.000
0,9%
Ten
Atrapadas Jerrie lynn acklin
25:02
25:55
67.000
2,1%

Ranking Squirrel (0,7%) - Lunes, 6 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine El especialista
17:33
19:04
96.000
1,2%
Squirrel
Cine Django 2:el retorno de un heroe
15:59
17:33
95.000
1,0%
Squirrel
Air force one derribado
22:17
23:50
84.000
0,6%
Squirrel
Linea fronteriza A una sola carta
23:50
25:21
71.000
1,1%
Squirrel
Cine El rey de texas
19:04
20:43
54.000
0,6%

Ranking Clan TVE (0,5%) - Lunes, 6 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
17:51
18:01
85.000
1,0%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
17:20
17:31
75.000
0,9%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
17:41
17:51
74.000
0,9%
Clan TVE
Los green en la gran ciudad
17:31
17:41
70.000
0,8%
Clan TVE
Bluey
16:50
16:57
63.000
0,7%

Ranking Real Madrid TV (0,3%) - Lunes, 6 de Julio de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Dark warrior
23:04
24:35
92.000
0,9%
Real Madrid TV
Cine Romulo y remo
15:35
17:34
54.000
0,6%
Real Madrid TV
Historia que tu hiciste Champions league ...
24:39
26:30
14.000
0,4%
Real Madrid TV
Cine Una tumba para el sheriff
21:39
23:04
13.000
0,1%
Real Madrid TV
Real madrid conecta
19:30
21:31
10.000
0,1%
Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas