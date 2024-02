'Hermanos' (12,1%) y 'GH Dúo' (12,3%) eclipsan al estreno menos visto de 'Maestros de la costura' (10%)

Por Redacción |

No todo es coser y cantar en el prime time. Pese al rendimiento del Mallorca-Real Sociedad de las semifinales de la Copa del Rey, que logra atraer a más de 1,7 millones de espectadores en La 1, 'Maestros de la costura' no termina de aprovechar ese impulso durante el estreno de su sexta edición. El talent de Shine Iberia firma un 10% de share en este regreso tras dos años barbecho, en lo que supone su cuarto mejor lanzamiento histórico (o tercero peor, según desde donde lo veamos). Así pues, rompe con la tendencia descendente de las últimas ediciones, pero eso no impide que sea el debut menos visto en lo que respecta a espectadores, alejándose notablemente del millón al convencer a 765.000 personas.

Histórico de estrenos de 'Maestros de la costura'

Primera edición (12/02/2018): 17% y 2.350.000 espectadores

Segunda edición (16/01/2019): 12% y 1.416.000 espectadores

Tercera edición (27/01/2020): 13,4% y 1.444.000 espectadores

Cuarta edición (25/01/2021): 9,9% y 1.150.000 espectadores

Quinta edición (22/02/2022): 8,4% y 977.000 espectadores

Sexta edición (06/02/2024): 10% y 765.000 espectadores

Por tanto, no supone una grave amenaza para las dos propuestas más consolidadas de la noche del martes. Por un lado, está 'Hermanos', que pese a sufrir una bajada no pierde el liderato a lo largo de su emisión, rubricando un 12,1%. En la otra cara de la moneda, 'GH Dúo' se consolida en la segunda noche de la semana al ascender a un 12,3%. Por su parte, 'Código 10' (6,8%) no sufre grandes cambios en Cuatro y el cine de laSexta no pasa de un 4,2%.

'Maestros de la costura'

Prime time

La Copa del Rey supera los 1,7 millones de espectadores con su primera semifinal

'Cifras y letras' (3%) se mantiene por encima de 400.000 espectadores pese a bajar -0,2 puntos

'Hermanos' (12,1%) se deja -1,1 puntos, pero lidera en su franja

'GH Dúo' (12,3%) sube +0,9 puntos y se impone en el cómputo general de su franja, más extensa que la de 'Hermanos'

'Código 10' (6,8%) se estabiliza y tan solo tiene una diferencia de +0,1 puntos

La 1

Fútbol: Copa del Rey Mallorca-R.Sociedad 1.741.000 12,1% Maestros de la costura765.000 10%

La 2

Grandes diseños: La casa del año353.000 2,6% Cifras y letras431.000 3% Cachitos de hierro y cromo' "90's torp parade"413.000 2,8% Un país para escucharlo Carretera del mediterráneo 240.000 2,2%

Antena 3

El hormiguero Brigitte Nielsen 2.240.000 15,3% Hermanos1.123.000 12,1%

Cuatro

First Dates1.036.000 7,3% First Dates1.361.000 9,3% Código 10470.000 6,8%

Telecinco

¡Allá tú!1.152.000 7,8% GH Dúo960.000 12,3%

laSexta

El intermedio1.024.000 7% Cine The Interview 387.000 4,2%

Late night

La reposición de 'Hermanos' asciende +0,2 puntos a un 5,4%

La segunda sesión de cine de laSexta (2,8%) se desploma -1 punto entero

'La noche en 24 horas' alcanza un 5% tras sumar +1,3 puntos

La 1

Maestros de la costura (Continuación)765.000 10% La noche en 24h: Portada Miguel Padilla-Pedro Barato 116.000 5%

La 2

Documentos TV Menonitas 154.000 2,2% Metrópolis Remedios 57.000 1,3% Conciertos Radio 3 Bill Ryder-Jones 34.000 1% Documenta229.000 1,3% Incluye: - Agatha Christie: La reina del misterio Destino desconocido 29.000 1,3%

Antena 3

Hermanos Menos mal que el cielo no cabe en ninguna cartera... 197.000 5,4%

Cuatro

Código 10 (Continuación)470.000 6,8% The game show89.000 4,4%

Telecinco

GH Dúo (Continuación)960.000 12,3% Casino gran Madrid online show148.000 6,3%

laSexta

Cine 2 Abracadabra 94.000 2,8%

Sobremesa y tarde

La 1

La Moderna676.000 7,3% La promesa948.000 11,1% El cazador708.000 8,6% El cazador1.040.000 10,3% Aquí la Tierra1.397.000 11,6%

La 2

Saber y ganar687.000 6,8% Grandes documentales338.000 3,7% Incluye: - La gran sequía La vida en el horno 378.000 4% - El Pacífico más salvaje Islas 301.000 3,5% Documenta2142.000 1,8% Incluye: - Agatha Christie: La reina del misterio Retrato inacabado 142.000 1,8% El libro de cocina mediterránea de Ainsley Aqaba 146.000 1,7% Grandes diseños: La casa del año148.000 1,3%

Antena 3

Amar es para siempre1.174.000 12% Pecado original1.071.000 12,2% Y ahora, Sonsoles1.133.000 13,1% Pasapalabra2.352.000 20%

Cuatro

Todo es mentira581.000 6,1% Cuatro al día402.000 4,7%

Telecinco

Así es la vida978.000 9,9% TardeAR977.000 11,4% Reacción en cadena1.278.000 11%

laSexta

Zapeando605.000 6,2% Más vale tarde567.000 6,6%

Mañana

La 1

La hora de La 1231.000 11% Mañaneros228.000 6,9% Ahora o nunca606.000 7,3%

La 2

That's English6.000 0,9% Inglés en TVE6.000 0,6% El señor de los bosques Sierra de la Morcuera 23.000 1,6% Grandes diseños:la casa del año33.000 1,7% Agrosfera27.000 1,4% Aquí hay trabajo29.000 1,3% La aventura del saber24.000 1% Incluye: - Noticias culturales iberoamericanas23.000 1% La 2 express15.000 0,6% Documenta229.000 1,1% Incluye: - Masai mara El santuario de los felinos 29.000 1,1% Culturas 227.000 0,9% El viaje de los pelícanos un misterio del interior australiano72.000 2,1% El viaje de los pelícanos un misterio del interior australiano63.000 1,8% Mañanas de cine Amenaza en la sombra 223.000 3,7% La 2 express134.000 1,5% El libro de cocina mediterránea de Ainsley Marrakech 303.000 3%

Antena 3

Espejo público370.000 13,6% Incluye: - Entrevista Carlos Mazón 337.000 14,5% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Arroz con setas y gambas 986.000 19,9% La ruleta de la suerte1.722.000 22,5%

Cuatro

Minutos musicales12.000 1,7% Mejor llama a Kiko2.000 0,2% Alerta Cobra Los mejores últimos días 10.000 0,6% Alerta Cobra Revancha 28.000 1,4% Alerta Cobra El gran regreso 71.000 3% Alerta Cobra El sanitario 95.000 3,9% En boca de todos210.000 5,7%

Telecinco

Reacción en cadena18.000 3,1% La mirada crítica271.000 12,3% Vamos a ver471.000 15,7% Vamos a ver más819.000 11,8%

laSexta

Remescar, cosmética al instante2.000 0,4% Aruser@s el humorning250.000 16,2% Aruser@s384.000 17,1% Al rojo vivo443.000 10,8%

Informativos:

'Antena 3 noticias 2' arrasa con 2,885 millones de espectadores, es decir, con la mayor masa de seguidores de toda la jornada. De este modo, cosecha un 20,5% de share con el que casi duplica a 'Informativos Telecinco 21:00' (10,4%), que no tenía la competencia de La 1 por el fútbol. En el horario anterior, el informativo de la cadena principal de Atresmedia triunfa ante 2,223 millones de espectadores de media, dando lugar a un 22,1% de share, mientras que Telecinco (11,7%) supera por escasas décimas al ente público (11,5%).

La 1

Telediario matinal147.000 16,9% Informativo territorial 1489.000 7,7% Telediario 11.176.000 11,5% Informativo territorial 2989.000 9,7% Informativo 24h2.000 0% El tiempo 1779.000 7,9%

Antena 3

Noticias de la mañana182.000 14,5% Antena 3 noticias 12.223.000 22,1% Antena 3 noticias 22.885.000 20,5%

Cuatro

Noticias Cuatro 1447.000 6% El desmarque Cuatro 1333.000 3,5% Noticias Cuatro 2601.000 5,5%

Telecinco

Informativos Telecinco Matinal54.000 5,9% Informativos Telecinco Matinal96.000 7,2% Informativos Telecinco Matinal175.000 9% Informativos Telecinco 15:001.180.000 11,7% Informativos Telecinco 21:001.455.000 10,4%

laSexta

laSexta noticias 14h840.000 9% laSexta noticias: Jugones663.000 6,5% laSexta noticias 20h715.000 6,4% laSexta clave699.000 5,1%

Cadenas:

Antena 3 repite como la cadena más vista de la jornada tras haberse hecho también con ese honor el lunes 5 de febrero. En esta ocasión, se hace con un 14,6% del pastel televisivo, viendo reducida su brecha con respecto a Telecinco (10,8%). La 1 (10%) se posiciona en el doble dígito por los pelos y laSexta (6,8%) nota mucho más cerca a Cuatro (5,9%). Por último, La 2 anota un descendente 2,6% y en TDT destacan Energy (2,8%), FDF (2,7%) y Nova (2,3%).