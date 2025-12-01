Antena 3 (13%) lidera, La 1 (12,3%) se mantiene y Telecinco baja (9%) a su peor noviembre histórico

Noviembre ha llegado a su final y es momento de hacer balance de cómo han sido las audiencias de cada cadena, tanto las generalistas, como las de TDT, las de pago y las autonómicas. Además, vamos a descubrir qué canal lidera en cada target e incluso en cada comunidad autónoma y todo ello gracias al informe de Dos30' elaborado a partir de los datos de Kantar Media.
Un mes más, Antena 3 se mantiene líder y lo hace con una media del 13% de cuota de pantalla, lo que supone una mejora de cuatro décimas respecto a noviembre de 2024. La 1 se mantiene con un 12,3% de media, subiendo 2,1 puntos en comparación con el mismo mes del año pasado y logrando su mejor noviembre en 14 años. Además, el partido España-Turquía se convierte en lo más visto del mes en televisión con 3.968.000 espectadores y 29,4% de cuota de pantalla.
Telecinco sigue en horas bajas y apunta un 9% de media. Este dato supone una pérdida de 3 décimas respecto al año pasado y firma su peor noviembre histórico. laSexta (6,3%) mejora 0,4 puntos en un mes, aunque pierde -1,1 puntos respecto al año pasado, pero sigue por delante de Cuatro que, con su media de 6% sube una décima. Por último, La 2 también crece y apunta un 3,1% (+0,3). A continuación, analizamos todos los detalles de las audiencias mensuales de noviembre gracias al informe de Dos 30' elaborado a partir de datos de Kantar Media.
Ranking de emisiones en abierto
Ranking de programas en abierto
Antena 3 noticias', conducida por Vicente Vallés, de lunes a viernes 18,7% de share y 2.222.000 espectadores), seguido del informativo presentado por Sandra Golpe (24% de share y 2.196 000 espectadores).
'Pasapalabra' es el programa de entretenimiento más visto de noviembre, congregando una media de 2.070.000 espectadores con un 20,3 de share. Le sigue 'El hormiguero' 15,5% y 1.962.000 espectadores). Lo más visto de La 1 es la segunda edición del 'Telediario' que firma un 13,6% de share y una media de 1.601.000 espectadores.
Ranking de cadenas autonómicas
TV3 recupera el liderazgo del grupo FORTA. La autonómica firma 14,3% y crece dos décimas, siendo la cadena de FORTA con mejor rendimiento del mes de noviembre y líder en Cataluña. Aragón TV 12,1% baja 3 puntos y cae a segunda posición del ranking de cadenas de FORTA tras liderar en octubre. TV Canaria registra un 6,7%, mejora cinco décimas su resultado de octubre y firma su mejor dato mensual desde agosto de 2023. Canal Sur (9%), ETB 2 (8,6%) que crece medio punto respecto octubre, y TVG (8%) completa el Top 5 de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos.
Ranking de canales de pago
DAZN LaLiga 4% se hace con el número 1 de los canales de Pago en el mes de noviembre. La segunda opción es para LaLiga TV por M+ que se hace con el 3,9% de share. Warner TV con un 2,4% de share sobre el pago, es la cadena de entretenimiento más vista de España. Le sigue Star con un 2,3% y Canal Hollywood que registra un 1,7% de share. El partido entre el Girona y el Real Madrid en LaLiga por M+ es lo más visto del pago en el día (47,3% de share y 1.173.000 espectadores).
Liderazgo por grupos audiovisuales
Liderazgo por targets
Antena 3 y La 1 se reparten el liderazgo por targets en noviembre de 2025. Antena 3 es la cadena líder entre las mujeres (15,1%) y los mayores de 65 años (16%). Por otro lado, la cadena pública es la opción más vista en hombres (12,2%) y en espectadores de 13 a 64 años. Boing es la cadena líder entre los niños de 4 a 12 años con un 17,5% de share.
Antena 3 líder de lunes a viernes y en las franjas de mayor consumo del día, siendo la cadena más vista de lunes a viernes en España. Además, es la opción líder en España en las dos franjas de mayor consumo diario: sobremesa (18,1%) y prime time (13,9%).
La 1 lidera la mañana (14,9%) y la tarde (11,6%), algo que no conseguía desde el año 2009. Además, firma su mejor prime time (12,7%) desde 2011 y domina los fines de semana. Mientras que Telecinco solamente consigue liderar en el late night con un 12,1% de media en noviembre de 2025.
Antena 3 domina en 8 territorios como Andalucía con el 14% de share o la Comunidad Valenciana con el 15,6%. La 1 es la cadena líder en 8 territorios, destacando en Madrid 14,5% de share y Euskadi 13,6%. TV3 es la cadena más vista en Cataluña, liderando en este ámbito de emisión con el 14,3% de share.