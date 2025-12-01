Antena 3 (13%) lidera, La 1 (12,3%) se mantiene y Telecinco baja (9%) a su peor noviembre histórico

Por Redacción | |

Noviembre ha llegado a su final y es momento de hacer balance de cómo han sido las audiencias de cada cadena, tanto las generalistas, como las de TDT, las de pago y las autonómicas. Además, vamos a descubrir qué canal lidera en cada target e incluso en cada comunidad autónoma y todo ello gracias al informe de Dos30' elaborado a partir de los datos de Kantar Media.

Un mes más, Antena 3 se mantiene líder y lo hace con una media del 13% de cuota de pantalla, lo que supone una mejora de cuatro décimas respecto a noviembre de 2024. La 1 se mantiene con un 12,3% de media, subiendo 2,1 puntos en comparación con el mismo mes del año pasado y logrando su mejor noviembre en 14 años. Además, el partido España-Turquía se convierte en lo más visto del mes en televisión con 3.968.000 espectadores y 29,4% de cuota de pantalla.

Silvia Abril y Andreu Buenafuente ensayan las Campanadas en 'Futuro imperfecto'

Telecinco sigue en horas bajas y apunta un 9% de media. Este dato supone una pérdida de 3 décimas respecto al año pasado y firma su peor noviembre histórico. laSexta (6,3%) mejora 0,4 puntos en un mes, aunque pierde -1,1 puntos respecto al año pasado, pero sigue por delante de Cuatro que, con su media de 6% sube una décima. Por último, La 2 también crece y apunta un 3,1% (+0,3). A continuación, analizamos todos los detalles de las audiencias mensuales de noviembre gracias al informe de Dos 30' elaborado a partir de datos de Kantar Media.

Ranking de emisiones en abierto

Ranking de cadenas en abierto en noviembre

Top 20 de emisiones en abierto en noviembre

Ranking de programas en abierto

Antena 3 domina el ranking de programas de noviembre con sus informativos., conducida por Vicente Vallés , de lunes a viernes 18,7% de share y 2.222.000 espectadores), seguido del informativo presentado por Sandra Golpe (24% de share y 2.196 000 espectadores).

'Pasapalabra' es el programa de entretenimiento más visto de noviembre, congregando una media de 2.070.000 espectadores con un 20,3 de share. Le sigue 'El hormiguero' 15,5% y 1.962.000 espectadores). Lo más visto de La 1 es la segunda edición del 'Telediario' que firma un 13,6% de share y una media de 1.601.000 espectadores.

Ranking de programas no deportivos en noviembre

Ranking de cadenas autonómicas

TV3 recupera el liderazgo del grupo FORTA. La autonómica firma 14,3% y crece dos décimas, siendo la cadena de FORTA con mejor rendimiento del mes de noviembre y líder en Cataluña. Aragón TV 12,1% baja 3 puntos y cae a segunda posición del ranking de cadenas de FORTA tras liderar en octubre. TV Canaria registra un 6,7%, mejora cinco décimas su resultado de octubre y firma su mejor dato mensual desde agosto de 2023. Canal Sur (9%), ETB 2 (8,6%) que crece medio punto respecto octubre, y TVG (8%) completa el Top 5 de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos.

Ranking de cadenas autonómicas

Top 20 de programas autonómicos

Ranking de canales de pago

DAZN LaLiga 4% se hace con el número 1 de los canales de Pago en el mes de noviembre. La segunda opción es para LaLiga TV por M+ que se hace con el 3,9% de share. Warner TV con un 2,4% de share sobre el pago, es la cadena de entretenimiento más vista de España. Le sigue Star con un 2,3% y Canal Hollywood que registra un 1,7% de share. El partido entre el Girona y el Real Madrid en LaLiga por M+ es lo más visto del pago en el día (47,3% de share y 1.173.000 espectadores).

Ranking de canales de pago en noviembre

Top 20 de emisiones en pago

Liderazgo por grupos audiovisuales

Liderazgo por grupos audiovisuales en noviembre

Liderazgo por targets

Antena 3 y La 1 se reparten el liderazgo por targets en noviembre de 2025. Antena 3 es la cadena líder entre las mujeres (15,1%) y los mayores de 65 años (16%). Por otro lado, la cadena pública es la opción más vista en hombres (12,2%) y en espectadores de 13 a 64 años. Boing es la cadena líder entre los niños de 4 a 12 años con un 17,5% de share.

Liderazgo por targets en noviembre

Antena 3 líder de lunes a viernes y en las franjas de mayor consumo del día, siendo la cadena más vista de lunes a viernes en España. Además, es la opción líder en España en las dos franjas de mayor consumo diario: sobremesa (18,1%) y prime time (13,9%).

La 1 lidera la mañana (14,9%) y la tarde (11,6%), algo que no conseguía desde el año 2009. Además, firma su mejor prime time (12,7%) desde 2011 y domina los fines de semana. Mientras que Telecinco solamente consigue liderar en el late night con un 12,1% de media en noviembre de 2025.

Liderazgo por franjas y días en noviembre

Antena 3 domina en 8 territorios como Andalucía con el 14% de share o la Comunidad Valenciana con el 15,6%. La 1 es la cadena líder en 8 territorios, destacando en Madrid 14,5% de share y Euskadi 13,6%. TV3 es la cadena más vista en Cataluña, liderando en este ámbito de emisión con el 14,3% de share.

Liderazgo por ámbitos en noviembre

Ranking por géneros

Concursos más vistos en noviembre

Series más vistas en noviembre

Realities y talents más vistos en noviembre

Ranking de emisiones en diferido

Ranking de emisiones en diferido

Consumo televisivo